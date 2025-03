ইন্ড বনাম আউস ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ সেমিফাইনাল 1 ওয়ানডে চ্যাম্পিয়ন্স কাপ মেলে

The first semi-final of the tournament will be played between two modern-day rivals, and it is going to be an epic clash. মঙ্গলবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই খেলায় অস্ট্রেলিয়ার সাথে শিং লক করবে ভারত।

India have been undefeated in the ongoing tournament so far and have outplayed all three oppositions in Dubai. তবে আইসিসির ওডিআই নকআউটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের রেকর্ডটি উত্সাহজনক নয়। খেলোয়াড় নির্বিশেষে আইসিসি ইভেন্টগুলিতে অস্ট্রেলিয়া হ’ল জন্তু এবং এটিই ভারত সচেতন হওয়া উচিত। এটি একটি বিশেষ খেলা হতে চলেছে, এবং এই গেমের বিজয়ীরা ফাইনালে উঠবে।

ম্যাচ: ভারত (ইন্ড) বনাম অস্ট্রেলিয়া (থেকে), সেমিফাইনাল 1, আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025

ম্যাচের তারিখ

সময়

ভেন্যু: দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, দুবাই

ইন্ড বনাম থেকে: মাথা থেকে মাথা: ইন্ড (57) -ফোম (84)

ইন্ড বনাম আউস: পিচ রিপোর্ট

দুবাইয়ের পিচটি ধীর এবং নিম্ন হয়েছে। এটির পালা এবং গ্রিপ রয়েছে এবং স্পিনাররা আরও উইকেট পেতে সক্ষম হয়েছে। যদিও, পেসাররা শক্ত দৈর্ঘ্যের বোলিং করতে পৃষ্ঠটিও ব্যবহার করতে পারে। নতুন বলটি আঘাত করা আরও সহজ হতে পারে, তবে বলটি বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটি আরও ঘুরিয়ে আরও আঁকড়ে ধরার সম্ভাবনা রয়েছে, এটি ব্যাট করা কঠিন করে তোলে।

ভারত: শুবম্যান গিল, রোহিত শর্মা (সি), বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, কেএল রাহুল (ডব্লিউ কে), অ্যাকার প্যাটেল, হার্দিক পান্ড্য, রবীন্দ্র জাদেজা, মোহাম্মদ শামি, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ ইয়াদীপ

অস্ট্রেলিয়া: ট্র্যাভিস হেড, জোশ ইংলিস (ডব্লিউসি), স্টিভেন স্মিথ (সি), মার্নাস ল্যাবুসাগনে, অ্যালেক্স কেরি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অ্যারন হার্ডি, বেন বামশুইস, তানভীর সংঘা, অ্যাডাম জাম্পা, স্পেনসার জনসন, স্পেনসার জনসন

ড্রিম 11 টিম থেকে আইএনডি বনাম 1

: জোশ ইংলিস

ব্যাটার

: অ্যাকার প্যাটেল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, হার্ডিক পান্ড্য

বোলার

ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: স্টিভ স্মিথ

: শুবম্যান গিল || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: বিরাট কোহলি

প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 ইন্ড বনাম আউস ড্রিম 11:

: জোশ ইংলিস

: রোহিত শর্মা, ট্র্যাভিস হেড, শ্রেয়াস আইয়ার, শুবম্যান গিল, মার্নাস লাবুসচাগনে

: অ্যাকার প্যাটেল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, হার্ডিক পান্ড্য

: বেন দ্বারশুইস, বরুণ চক্রবর্তী

: এক্সার প্যাটেল || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: মার্নাস লাবুসচাগনে

ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: শ্রেয়াস আইয়ার

ইন্ড বনাম আউস: ড্রিম 11 পূর্বাভাস – কে জিতবে?

আইসিসি ওয়ানডে ইভেন্টগুলিতে অস্ট্রেলিয়া বরাবরই ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ভারত এখন পর্যন্ত দুবাইতে তাদের সমস্ত গেম খেলছে এবং একটি উজ্জ্বল স্পিন আক্রমণ করার সাথে সাথে আমরা প্রথম সেমিফাইনাল জিততে ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

