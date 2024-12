ওয়েব এক্সটেনশনের মাধ্যমে কীভাবে ব্যর্থ অনুরোধগুলি সনাক্ত করবেন

ওয়েবের ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার সাথে ঘটে যাওয়া সেরা জিনিসগুলির মধ্যে একটি হল ওয়েব এক্সটেনশন। ব্রাউজারগুলি শক্তিশালী কিন্তু এক্সটেনশনগুলি কার্যকারিতার একটি নতুন স্তর নিয়ে আসে। এটি ক্রিপ্টো ওয়ালেট, মিডিয়া প্লেয়ার বা অন্যান্য জনপ্রিয় প্লাগইন হোক না কেন, ওয়েব এক্সটেনশনগুলি প্রতিদিনের কাজের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মেটামাস্কে কাজ করে, আমি ইথেরিয়াম-কেন্দ্রিক সবকিছু তৈরি করার একটি জগতের দিকে ছুটছি। সেই কার্যকারিতাগুলির মধ্যে একটি এটি নিশ্চিত করা .eth ঠিকানা বারে ইনপুট করার সময় ডোমেনগুলি ENS-এ সমাধান করে। অনুরোধ করে https://vitalik.eth স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ, যেহেতু .eth স্থানীয়ভাবে সমর্থিত শীর্ষ স্তরের ডোমেন নয়, তাই আমাদের এই ভুল অনুরোধটি আটকাতে হবে।

// Add an onErrorOccurred event via the browser.webRequest extension API browser.webRequest.onErrorOccurred.addListener((details) => { const { tabId, url } = details; const { hostname } = new URL(url); if(hostname.endsWith('.eth')) { // Redirect to wherever I want the user to go browser.tabs.update(tabId, { url: `https://app.ens.domains/${hostname}}` }); } }, { urls:(`*://*.eth/*`), types: ('main_frame'), });

ওয়েব এক্সটেনশন প্রদান করে একটি browser.webRequest.onErrorOccurred পদ্ধতি যা বিকাশকারীরা ভুল অনুরোধগুলি শোনার জন্য প্লাগ ইন করতে পারে। এই API করে না ধরা 4** এবং 5** প্রতিক্রিয়া ত্রুটি উপরের ক্ষেত্রে, আমরা তাকান .eth হোস্টনাম এবং ENS এ পুনঃনির্দেশ করুন।