কেস সংবেদনশীল CSS অ্যাট্রিবিউট নির্বাচক

CSS নির্বাচকরা কখনই আমাকে বিস্মিত করে না যে তারা জটিল প্যাটার্নের সাথে কতটা শক্তিশালী হতে পারে। সেই নমনীয়তার বেশিরভাগই পিতামাতা/সন্তান/ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে, খুব কমই মান মেলাতে। আমার আশ্চর্য বিবেচনা করুন যখন আমি শিখেছি যে CSS বৈশিষ্ট্যের মানগুলিকে অক্ষম ক্ষেত্রে নির্বিশেষে মেলাতে দেয়!

যোগ করা a {space}i অ্যাট্রিবিউট নির্বাচক বন্ধনীতে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু সার্চ কেসকে সংবেদনশীল করে তুলবে:

/* case sensitive, only matches "example" */ (class=example) { background: pink; } /* case insensitive, matches "example", "eXampLe", etc. */ (class=example i) { background: lightblue; }