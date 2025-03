গ্যারি কিংয়ের মামলা কি তার কেরিয়ারকে ডেক সেলিং ইয়টের নীচে প্রভাবিত করবে? (তার গুলি চালানো এখন অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে)

গ্যারি কিং, ব্র্যাভোর একটি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ডেক সেলিং ইয়ট নীচে, শো এবং ব্র্যাভোর খ্যাতিতে তার ভবিষ্যতের হুমকি দেয় এমন একটি উচ্চ-প্রোফাইল মামলা মোকাবেলায় জড়িয়ে পড়ে। প্রাক্তন ক্রু সদস্যরা তাঁর বিরুদ্ধে যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন, আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা ব্র্যাভো, এনবিসি ইউনিভার্সাল এবং জড়িতও জড়িত ডেকের নীচে প্রযোজনা সংস্থা। কেলেঙ্কারীটি উদ্ভূত হওয়ার সাথে সাথে দর্শকরা প্রশ্ন করে যে বাস্তবতা টেলিভিশনে গ্যারির কেরিয়ার কার্যকরভাবে শেষ হয়েছে কিনা।

মামলা দাবী সহ গ্যারি শারীরিকভাবে তার হোটেল রুমে একজন প্রযোজনা ক্রু সদস্যকে শারীরিকভাবে সংযত করে এবং সেটে একাধিক মহিলাদের সাথে অনুপযুক্ত আচরণে জড়িত বলে অভিযোগের সাথে বিঘ্নিত অভিযোগের বিবরণ দেয়। প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ব্র্যাভো এবং প্রযোজনা দলটি অভিযোগগুলি উপেক্ষা বা ভুল করে ফেলেছে, জনসাধারণের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে নেটওয়ার্কে ক্রমবর্ধমান চাপের সাথে, গ্যারির ভবিষ্যতের সাথে ডেক সেলিং ইয়ট নীচে আগের চেয়ে আরও অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে।

গ্যারি এবং ব্র্যাভোর বিরুদ্ধে তার যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগের পরে মামলা করা হয়েছিল



মামলা দুর্ব্যবহার এবং অবহেলার অভিযোগ প্রকাশ করে



মামলাটি গ্যারির কেরিয়ারে একটি অন্ধকার ছায়া ফেলেছে। Former crew members Samantha Suarez, a hair and makeup artist, and her boyfriend, Grey Duddleston, a camera operator, have accused Gary of sexual battery and misconduct during the filming of Bdsy মরসুম 4। মামলা, যা ব্র্যাভো, এনবিসি ইউনিভার্সাল এবং প্রযোজনা সংস্থার 51 মনের নামও রাখে, 2022 সালের জুলাই মাসে তার হোটেলের ঘরে অ্যালকোহলের প্রভাবে গ্যারি যৌন নির্যাতন করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন গ্যারি। (মাধ্যমে লোক ডটকম)

অভিযোগ অনুসারে, সামান্থাকে গ্যারির ঘরে জল এবং স্ন্যাকস আনার জন্য প্রযোজনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পৌঁছে তিনি তাকে তাকে সংযত করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। তিনি একটি কঠোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে তিনি পালানোর জন্য লড়াই করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটি ফোন কল গ্যারিকে বিভ্রান্ত করার পরেই মুক্ত হয়ে যায়। মামলাটিতে গ্যারিকে অন্যান্য অনুপযুক্ত আচরণে জড়িত থাকার অভিযোগও করেছে, যেমন একাধিক কাস্ট এবং ক্রু সদস্যদের গ্রোপ করা এবং মহিলা সহকর্মীদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য করা।

আরও বেশি সম্পর্কিত, গ্যারির বিরুদ্ধে মামলা কখন অভিযোগ করেছে সামান্থা এবং গ্রে ঘটনাগুলির প্রতিবেদন করেছে, তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল, প্রযোজনায় কাজ করা থেকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত করা হয়েছিল। এই সময়ে, গ্যারি শো দ্বারা নিযুক্ত রয়েছেন। মামলাটি মানসিক সঙ্কট, খ্যাতিমান ক্ষতি এবং হারানো মজুরির জন্য ক্ষয়ক্ষতি চায়।

গ্যারি সম্ভবত ফিরে আসবে না Bdsy মরসুম 6



গ্যারির সাথে সম্পর্ক কাটাতে চাপের মধ্যে ব্র্যাভো



যদিও গ্যারি 5 মরসুমের অংশ ছিল, ক্রমবর্ধমান আইনী লড়াই তার জন্য ফিরে এসেছে ডেক সেলিং ইয়ট নীচে মরসুম 6 অত্যন্ত অসম্ভব। ব্রাভো এবং ডেকের নীচে অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য প্রযোজনা সংস্থাগুলি সমালোচিত হয়েছে কাস্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই দাবির তীব্রতা এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যাপক মনোযোগ দেওয়া, গ্যারিকে শোতে রাখা সম্ভবত ভক্ত এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেবে।

Ically তিহাসিকভাবে, ডেকের নীচে সমস্যাযুক্ত কাস্ট সদস্যদের সাথে আলাদা হয়ে গেছে যখন তাদের আচরণ খুব বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। বোসন লুক জোন্স এবং দ্বিতীয় স্টিউ লরা বাইলসকাল্নে, যিনি উপস্থিত ছিলেন নীচে ডেক নীচেবরখাস্ত করা হয়েছিল। পার্টি করার এক রাতের পরে যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগের পরে ক্যাপ্টেন জেসন চেম্বারস দ্বারা লূককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ঘটনার পরে তার অনুপযুক্ত আচরণের কারণে লরাকেও বরখাস্ত করা হয়েছিল।

গ্যারি তার অসদাচরণের সাথে নেটওয়ার্ককে কলঙ্কিত করেছিল



ব্র্যাভো একটি বাস্তবতা টিভি গণনায় একটি সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি



গ্যারি এর ক্রিয়া – এবং ব্র্যাভোর কথিত পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল ধারণা – এটি কলঙ্কিত করেছে ডেকের নীচে ব্র্যান্ড, একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নেটওয়ার্কের প্রতিশ্রুতি প্রশ্নে কল করা। যদি মামলাটি যৌন দুর্ব্যবহারের অভিযোগগুলি পরিচালনা করতে পদ্ধতিগত ব্যর্থতা প্রকাশ করে, ব্র্যাভো উল্লেখযোগ্য নামী ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।

এছাড়াও, গ্যারির কথিত আচরণ রিয়েলিটি টিভি তারকাদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আলোচনায় ফিড দেয়। #MeToo আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নেটওয়ার্কগুলি কীভাবে তাদের প্রতিভাগুলির মধ্যে অসদাচরণ পরিচালনা করে তা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছে। স্ক্রিপ্টেড টেলিভিশনের বিপরীতে, যেখানে অভিনেতাদের প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, রিয়েলিটি তারকাদের নিজেরাই কাস্ট করা হয়, যার অর্থ তাদের অফ-স্ক্রিন ক্রিয়াগুলি শোয়ের বিশ্বাসযোগ্যতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

বিজ্ঞাপনদাতা এবং স্পনসররা তারা যে অনুষ্ঠানগুলি সমর্থন করে তার খ্যাতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সতর্ক থাকার সাথে, ডেক সেলিং ইয়ট নীচে যদি এটি অসদাচরণকে সক্ষম করে তোলে বলে মনে করা হয় তবে আর্থিক প্রতিক্রিয়াগুলির মুখোমুখি হতে পারে। ব্র্যাভো যদি তার হিট ফ্র্যাঞ্চাইজির অখণ্ডতা বজায় রাখার আশা করে, গ্যারির সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা একমাত্র যৌক্তিক পদক্ষেপের মতো মনে হয়। ব্র্যাভো যদি এর খ্যাতি উদ্ধার করতে এবং রাখতে চায় ডেক সেলিং ইয়ট নীচে অবলম্বন, নেটওয়ার্কের সম্ভবত গ্যারি স্থায়ীভাবে কাস্ট থেকে অপসারণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

ডেক সেলিং ইয়ট নীচে ময়ূরের উপর স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।

সূত্র: মানুষ