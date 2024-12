জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ক্যাপস লক সনাক্ত করুন

যে কেউ বুঝতে না পেরে যে কোনো সময়ে তাদের ক্যাপ লক কী চালু রাখতে সক্ষম। বেশিরভাগ ইনপুট টাইপ করার সময় ব্যবহারকারীরা সহজেই অবাঞ্ছিত ক্যাপ লক সনাক্ত করতে পারে, কিন্তু একটি ব্যবহার করার সময় password input সমস্যা এতটা স্পষ্ট নয়। এটি ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড ভুল হওয়ার দিকে পরিচালিত করে, যা একটি বিরক্তিকর। আদর্শভাবে বিকাশকারীরা ব্যবহারকারীকে জানাতে পারে যে তাদের ক্যাপ লক কী সক্রিয় করা হয়েছে।

একজন ব্যবহারকারীর কীবোর্ডের ক্যাপ লক চালু আছে কিনা তা সনাক্ত করতে, আমরা নিয়োগ করব KeyboardEvent এর getModifierState পদ্ধতি:

document.querySelector('input(type=password)').addEventListener('keyup', function (keyboardEvent) { const capsLockOn = keyboardEvent.getModifierState('CapsLock'); if (capsLockOn) { // Warn the user that their caps lock is on? } });

আমি কখনই দেখিনি getModifierState আগে ব্যবহৃত, তাই আমি অন্বেষণ W3C ডকুমেন্টেশন অন্যান্য দরকারী মান আবিষ্কার করতে:

dictionary EventModifierInit : UIEventInit { boolean ctrlKey = false; boolean shiftKey = false; boolean altKey = false; boolean metaKey = false; boolean modifierAltGraph = false; boolean modifierCapsLock = false; boolean modifierFn = false; boolean modifierFnLock = false; boolean modifierHyper = false; boolean modifierNumLock = false; boolean modifierScrollLock = false; boolean modifierSuper = false; boolean modifierSymbol = false; boolean modifierSymbolLock = false; };