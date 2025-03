জে-জেড তার আইনী দল প্রাক্তন যৌন নির্যাতনের অভিযোগকারী বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন

জে-জেড এবং তার আইনী দল তার যৌন নিপীড়নের অভিযোগকারীকে সহজে নামতে দিচ্ছে না।

সোমবার, জে-জেড জেন ডো এবং তার অ্যাটর্নি অ্যান্টনি বুজবি এবং ডেভিড ফোর্টনি, পাশাপাশি বুজবির আইন সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন, ফেব্রুয়ারিতে র‌্যাপার এবং শান “ডিডি” কম্বসের বিরুদ্ধে তার যৌন নির্যাতনের মামলাটি বাদ দেওয়ার পরে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল দ্বারা প্রাপ্ত নথি অনুসারে, জে-জেডের আইনী দল জেন ডোয়ের মামলাটিকে “মিথ্যা, দূষিত, কৌশলগতভাবে এবং কৌশলগতভাবে গণনা করা এবং মিঃ কার্টারের উপর সর্বাধিক ব্যথা এবং যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে।”

জে-জেড-এর মামলা অভিযোগ করেছে যে বুজবি এবং ফোর্টনি সহ জেন ডো-র অ্যাটর্নিগুলি “লোভের দ্বারা আত্মহীনভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, সত্যকে অবহেলা করে এবং মানব শালীনতার সবচেয়ে মৌলিক বিধিগুলিকে অবহেলা করে।”

জে-জেড, শান ‘ডিডি’ কম্বস যৌন নির্যাতন অভিযোগকারী মামলা ড্রপ করে

নথি অনুসারে, জেন ডো বুজবিকে বলেছিলেন যে র‌্যাপার “যৌন নির্যাতন করেনি [her]”তবে বুজবি তাদের পারস্পরিক আর্থিক লাভের জন্য মামলা চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছিলেন।

জেন ডো জে-জেডের প্রতিনিধিদের কাছে “স্বেচ্ছায় সরাসরি স্বীকার করেছেন” যে তার যৌন নির্যাতনের অভিযোগগুলি সত্য ছিল না। -জে-জেড এর মানহানির মামলা

ডিওই জে-জেডকে একটি চাঁদাবাজি চাহিদা পত্র প্রেরণের পরে এটি এসেছিল।

বুজবি অভিযোগ করেছেন “মিঃ কার্টারের বিরুদ্ধে মিথ্যা গল্পটি নিয়ে তাকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছেন … মামলাটি আরও ভাল করে তুলতে এবং তাদের পেতে [the lawyers and her] আরও অর্থ, “মামলা দাবি করে।

“বুজবি জে-জেডকে এতে নিয়ে এসেছিল,” মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে।

বুজবি সোমবার ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি বিবৃতি জারি করে দাবি করে যে জে-জেড এবং তার দল তার গল্পটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য “সপ্তাহগুলি” ডোয়ের জন্য ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে এবং বুজবির মতে, দো “তার দাবির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।”

“এই আলাবামা ফাইলিং একই দাবী হিসাবে দাবি করেছে যে জে-জেডের দল একসাথে এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে দায়ের করেছে। এলএ-র ক্ষেত্রেও আলাবামায় এই নতুন মামলার কোনও আইনী যোগ্যতা নেই। শন কার্টারের তদন্তকারীরা বারবার এই দরিদ্র মহিলাকে তার এবং তার কাহিনীটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার জন্য এই দরিদ্র মহিলাকে বারবার হয়রানি করেছে, হুমকি দিয়েছিল এবং তার কাহিনী তুলে ধরেছে।

“তিনি করেন নি এবং করবেন না। পরিবর্তে তিনি বারবার জানিয়েছেন যে তিনি তার দাবির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এই একই তদন্তকারীরা আমাকে এবং আমার ফার্মের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য লোককে অর্থ প্রদানের জন্য টেপের কাছে ধরা পড়েছে। জেন ডোয়ের সাথে আজ কথা বলার পরে, এটি অন্য যে কোনওভাবেই তার সাথে কথা বলবে না। বোকামিযুক্ত বা বেহাল কেস দ্বারা ভয় দেখানো, “বুজবি বলেছিলেন।

মামলা অনুসারে, জেন ডো জে-জেডের প্রতিনিধিদের কাছে “স্বেচ্ছায় সরাসরি ভর্তি” অভিযোগ করেছিলেন যে তার লাঞ্ছনার অভিযোগগুলি সত্য ছিল না।

অতিরিক্তভাবে, নথি অনুসারে, জে-জেডের আইনী দল অস্বীকার করেছে যে ফোর্টনি ডোকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একদিন আগে মামলাটি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ “মামলাটি চালিয়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক ছিল।”

ডো তার মামলা প্রত্যাহার করার পরে র‌্যাপ মোগুল একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন।

“আজ একটি বিজয়,” জে-জেড ফাইলিংয়ের পরে বলেছিলেন। “অবুঝ, কল্পিত এবং ভয়াবহ অভিযোগগুলি বরখাস্ত করা হয়েছে। এই সিভিল মামলাটি যোগ্যতা ছাড়াই ছিল না এবং কোথাও যায় না। তারা তৈরি করা কাল্পনিক কাহিনীটি হাস্যকর ছিল, যদি দাবির গুরুতরতার জন্য না হয়। আমি কারও উপর এই অভিজ্ঞতাটি কামনা করব না। আমার স্ত্রী, আমার প্রিয়জন, আমার প্রিয়জন এবং আমি সহ্য করতে পারি না এমন ট্রমা।

“এই 1-800 আইনজীবী পান একটি মামলা ফাইল জেন ডোয়ের পিছনে লুকিয়ে থাকা, এবং যখন তারা দ্রুত বুঝতে পারে যে অর্থ দখলটি ব্যর্থ হতে চলেছে, তারা কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই দূরে চলে যেতে পারে। সিস্টেম ব্যর্থ হয়েছে। ”

জে-জেড বলেছেন, আদালতকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করতে হবে, “[W]একই নৈতিক দায়বদ্ধতা, আদালত অবশ্যই নির্দোষদের প্রমাণ না রেখে অভিযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ এবং যারা মিথ্যাভাবে অভিযুক্তদের সমানভাবে অভিযুক্তদের জন্য সত্য বিরাজ করতে পারে। “

জেন ডো-র অ্যাটর্নি, বুজবি এবং অ্যান্টিগোন কুরিস বলেছেন, বরখাস্তে বাদী “এর মাধ্যমে” নোটিশ দিয়েছেন যে উপরোক্ত ক্যাপশনযুক্ত পদক্ষেপটি স্বেচ্ছায় কুসংস্কারের সাথে বরখাস্ত করা হয়েছে। “

ডকুমেন্টস জানিয়েছে, র‌্যাপারের বিরুদ্ধে 2000 সালে একটি এমটিভি ভিএমএ-তে ডিডির সাথে একজন নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে, মামলাটিতে বলা হয়েছে যে কম্বস নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে এবং “সেলিব্রিটি এ” এবং “সেলিব্রিটি বি” দেখেছিল। রিফিল্ড মামলায় কার্টারকে “সেলিব্রিটি এ” হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিল।

জে-জেড একটি জুরি ট্রায়াল এবং অনির্ধারিত ক্ষতিগুলির সন্ধান করছে।