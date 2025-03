ট্রাম্পের বৈঠকের সময় গাজা এবং ইউক্রেনের পক্ষে ‘কথা বলার’ অনুরোধ করেছিলেন তাওসেচ

টিওআইএসএইচইসিএইচ মিশেল মার্টিনের উচিত গাজা এবং ইউক্রেনের জনগণের জন্য “কথা বলার” জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তার মুখোমুখি বৈঠকের মুখোমুখি ব্যবহার করা উচিত, একটি বিরোধী দলের বিরোধী দল টিডি জানিয়েছে।

সিন ফিন টিডি লুইস ও’রিলি বলেছিলেন যে ক্যামেরার সামনে ওভাল অফিসে যা ঘটে তা কেবল সেন্ট প্যাট্রিকের দিনকে চিহ্নিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরের একটি ছোট্ট অংশ তৈরি করবে।

সরকারী মন্ত্রী মাইকেল ময়নিহান বলেছেন, শুক্রবার হোয়াইট হাউসে মিঃ ট্রাম্প এবং ইউক্রেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কির মধ্যে উত্তপ্ত বিনিময় হওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অব্যাহত আইরিশ ব্যস্ততা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তাওইসেক মিশেল মার্টিন সংসদ ভবন, ডাবলিনে একটি মন্ত্রিপরিষদের সভায় পৌঁছেছেন (ব্রায়ান ললেস/পিএ)

মিঃ মার্টিনকে 12 মার্চ হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সিন ফেইন বলেছেন যে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের “গণহত্যার হুমকি” এর প্রতিবাদে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করবে না, তবে তারা বলেছে যে তাওইসেক রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করা উচিত।

মিসেস ও’রিলি আরটিইকে সপ্তাহান্তে রাজনীতি কর্মসূচিতে বলেছেন: “আইরিশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য, আমরা যা দেখতে চাই তা হ’ল মিশেল মার্টিন দ্বিপাক্ষিক ব্যস্ততা ব্যবহার করে যে তাকে আইরিশ unity ক্যের পক্ষে কথা বলতে হবে, গুড ফ্রাইডে চুক্তি এবং শান্তির সুরক্ষার পক্ষে এবং বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলতে এবং বিশেষত অবৈধ আইরিশের পক্ষে কথা বলতে, পর্যটন এবং চাকরি এবং সেই দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্কগুলির চারপাশে বাণিজ্য লিঙ্কগুলি যা কয়েক দশক ধরে রয়েছে। “

তিনি আরও যোগ করেছেন: “ক্যামেরার সামনে যা ঘটে তা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি কেবল একটি ছোট অংশ।

“স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে ব্যস্ততা থাকবে, রাষ্ট্রপতির সাথে সরাসরি জড়িত থাকবে এবং আয়ারল্যান্ডের লোকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হাইলাইট করার জন্য তাওইসেককে সেই ব্যস্ততাগুলি ব্যবহার করা দরকার।

“আমি বিশ্বাস করি যখন আমরা ট্রাম্পকে কয়েক মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে কথা বলতে শুনি যে আসলে হ্যাঁ, মিশেল মার্টিনকে গাজার মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য এবং ইউক্রেনের লোকদের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করা উচিত।”

রবিবার ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করার জন্য লন্ডনে সমাবেশকারী ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে তাওইসেক নেই, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে ইইউ নেতাদের একটি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন।

প্রতিবন্ধী প্রতিমন্ত্রী মিঃ ময়নিহান বলেছেন, সমস্ত উন্নয়নের বিষয়ে তাওইসেককে আপডেট রাখা হচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন: “প্রতিটি ইউরোপীয় নেতা প্রচুর চ্যালেঞ্জ এবং যে প্রবাহে বিশ্ব নিজেকে খুঁজে পায় তার প্রতি খুব বেশি মনোনিবেশ করে।

“ইউরোপীয় নেতাদের সভা বৃহস্পতিবার এবং সেখানে গুরুতর আলোচনা হবে।

“তবে আজ, আগামীকাল এবং ঠিক বিকাশের কারণে এবং ইউরোপে শান্তি আনার চেষ্টা করার বোধের কারণে গুরুতর আলোচনা অব্যাহত থাকবে তবে ইতিবাচক এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন কিছু সন্ধানের চেষ্টা করার জন্যও।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি মনে করি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অর্থবহ উপায়ে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) জড়িত।

তানাইস্টে সাইমন হ্যারিস বলেছেন যে তিনি প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি দেখতে চান। ছবি: ব্রায়ান ললেস/পিএ।

“আমাদের 12 মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার জন্য তাওইসিচের পক্ষে একটি সুযোগ রয়েছে।

“আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাধারণতা রয়েছে।

“আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্যস্ততা চালিয়ে যাচ্ছি। It is one of our major trading partners, it is a huge economic stability for us, not just from foreign direct investment, but also investment into the United States.

“আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে আয়ারল্যান্ড এবং আমেরিকা বন্ধন করে এমন সম্পর্কের দিকে নজর রাখছি তবে আমাদের অর্থনৈতিক বন্ধনও রয়েছে তাও নিশ্চিত করতে হবে।”

মিঃ ময়নিহানকেও আয়ারল্যান্ডের প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

সরকারের জন্য এই কর্মসূচি ২০২৮ সালের মধ্যে এটিকে ১.৩৫ বিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে দেড় বিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তানাইস্টে সাইমন হ্যারিস বলেছেন যে তিনি এটি দ্বিগুণ দেখতে চান।

আয়ারল্যান্ড গাড়িতে তিনজন পথচারীকে আঘাত করার পরে আহত মহিলা …

ফিয়েনা ব্যর্থ মন্ত্রী বলেছিলেন: “এই মুহুর্তে যে নীতিটি সরকারকে কমিয়ে দিচ্ছে তা সরকারের জন্য কর্মসূচি।

“আমি মনে করি আমরা অন্যান্য সমস্যার দিক থেকে সাইবারের দিক থেকে সুরক্ষিত কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বে কী ঘটছে তার আলোকে বিশাল ব্যস্ততা থাকবে।

“সরকারের জন্য প্রোগ্রামটি আমরা যা ব্যয় করতে যাচ্ছি তা আন্ডারপিন করে তবে আমি নিশ্চিত যে কেবল সরকারের সাথে নয়, রাজনীতি এবং সমাজ জুড়ে আরও ব্যয় সম্পর্কে উচ্চ স্তরের ব্যস্ততা থাকবে।”