ডকুমুসারিজ ডিরেক্টর অ্যারন রজার্স সম্পর্কে বিবরণী নিয়ে আলোচনা করেছেন

২০২৪ সালে প্রকাশিত “অ্যারন রজার্স: এনিগমা: এনিগমা” নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টিসগুলি নিউইয়র্ক জেটস কোয়ার্টারব্যাকের ফুটবল অনুরাগীদের এবং সমালোচকদের, একইভাবে, ফিউমার হল অফ ফেমারের একটি অনন্য অভ্যন্তরীণ চেহারা।

“ইউপি অ্যান্ড অ্যাডামস শো উইথ কে অ্যাডামসের” -এ সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময়, “এনিগমা” পরিচালক গোথাম চোপড়া রজার্সের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বিষয়ে কিছু বহিরাগতদের কী ভুল করে তা স্পর্শ করেছিলেন।

“যে সে যত্ন করে না,” চোপড়া বলেছিলেন, যেমন ভাগ করে নেওয়া হয়েছে ইভা জিথাইম স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড। “যে তিনি এতটাই দূরে যে এটি তাকে বিরক্ত করে না, যে তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন না, তার সতীর্থদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক নেই। আমি তার চারপাশে ছিলাম … তার দুর্দান্ত সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যে সমস্ত লোকের সাথে কথা বলেছি, বিশেষত ফিরে যাচ্ছিলাম [his days with the Green Bay Packers from 2005-22]তাঁর প্রতি গভীর স্নেহ ছিল। “