ডেয়ারডেভিল আবার জন্মগ্রহণকারী প্রথম পর্বের প্রধান চরিত্রের মৃত্যুর দিকে সম্বোধন করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে চার্লি কক্স কীভাবে দৃশ্যকে আরও উন্নত করেছেন

সতর্কতা: এই নিবন্ধে ডেয়ারডেভিলের প্রধান বিলোপকারীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: জন্মগ্রহণ আবার মরসুম 1, পর্ব 1।দ্য ডেয়ারডেভিল: আবার জন্ম শোরুনার এবং শোয়ের অন্যতম নির্বাহী নির্মাতারা মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স সিরিজের একটি বড় ফ্যান-প্রিয় চরিত্রকে হত্যার সিদ্ধান্তের বিষয়ে আরও আলোকপাত করেছেন। একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরে, ডেয়ারডেভিল: আবার জন্ম টিভি শো শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, পুরো এমসিইউ ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম জনপ্রিয় নায়ককে চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মূল দীর্ঘকালীন অনুরাগীদের জন্য ডেয়ারডেভিল নেটফ্লিক্সে সিরিজ, দ্য রিটার্ন অফ ম্যাট মুরডক একটি বিশাল পরিণতি নিয়ে এসেছিল, কারণ সিরিজের প্রিমিয়ার বুলসেয়ের হাতে কুয়াশাচ্ছন্ন নেলসনের করুণ মৃত্যু দেখেছিল।

সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্ক্রিনরেন্ট এর লিয়াম ক্রোলি, ডেয়ারডেভিল: আবার জন্ম শোরুনার ডারিও স্কারডাপেন এবং নির্বাহী নির্মাতা সানা আমানাতকে ফোগির হঠাৎ এমসিইউ সমাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যা সম্ভবত সর্বদা ডিজনি+ নাটকের পরিকল্পনার অংশ ছিল। স্কারডাপেন নিশ্চিত করেছেন যে সৃজনশীল ওভারহোলের আগে, ডেয়ারডেভিল: আবার জন্ম ফোগি অফ স্ক্রিনে মারা গিয়েছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত হতযেহেতু তিনি এবং আমানাত ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে তাঁর মৃত্যুরও চার্লি কক্সের কিছুটা সহায়তা ছিল:

দারিও স্কারডাপেন: এটি একটি অনিবার্যতা ছিল! সত্য বলা হবে…মূল সংস্করণে, আমি আসার আগে তিনি মারা গিয়েছিলেন, তবে এটি অফ স্ক্রিন ছিল এবং আমার কাছে এটি অফ স্ক্রিন হতে পারে না। আপনাকে এটি অনুভব করতে হয়েছিল এবং সে কারণেই এই বিবৃতিটি আক্ষরিক অর্থে ঘটেছিল। এটা মত [if] আপনি কুয়াশা মেরে ফেলতে যাচ্ছেন, এটি তাদের তিনটি হতে হবে [who] ফিরে আসুন। এই ক্ষতিটি অনুভব করতে হবে এবং সেই ক্ষতিটি ভূমিকম্প হতে হবে। ম্যাটকে ভেঙে দেয়, [it] তাকে মুখোশ ফেলে দেয়, [it] একটি রিপল প্রভাব আছে। এবং আবার, ক্যারেন চলে যায় নি। তাহলে পরিবারে মৃত্যুর পরে কোনও পরিবারের ব্রেকআপ কী এবং তারা একসাথে ফিরে এলে কী ঘটে?

লিয়াম ক্রোলি: যদিও সমস্ত গম্ভীরতার মধ্যে, আমি মনে করি যে শোটি সঠিক দিকে সেট করার জন্য এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল এবং আপনার ছেলেরা খুব গর্বিত হওয়া উচিত। এটি একটি দুর্দান্ত শো।

ডারিও স্কারডাপেন: এটি হালকাভাবে নেওয়া হয়নি। এটি কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে প্রচুর কথোপকথন ছিল এবং চার্লিই পুরো সময় কানে ফোগির হার্টবিট রাখার ধারণাটি নিয়ে এসেছিলেন। চার্লি এসেছিল, আমরা সেই অ্যাকশন সিকোয়েন্সটি পুরোপুরি খেললাম, এবং আমরা মূলত এটি আরোহণ করছিলাম, এবং চার্লির মতো ছিল, ‘আচ্ছা… কী হবে? এবং এটি ছিল, ‘অবশ্যই, হ্যাঁ!’

সানা আমানাত: আমরা এটি পরিবর্তন করেছি।

ডারিও স্কারডাপেন: এবং আমরা এটি সামঞ্জস্য করার জন্য সমস্ত পরিবর্তন করেছি।

সানা আমানাত: আপনার সেই আবেগ অনুভব করা দরকার। তিনি একটি চরিত্রের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে থাকবেন। এটি তাঁর মধ্যে শেষ নয়, আমরা যা বলতে যাচ্ছি তা কেবল।

দারিও স্কারডাপেন: এটি তাঁর শেষ নয়।