পিএসজি চ্যালেঞ্জ দ্বারা স্লট অবিচ্ছিন্ন

আর্ন স্লট



আর্ন স্লট বলেছেন যে লিভারপুলের প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের মুখোমুখি তাদের ভ্রমনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ছয়বারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা 1997 এবং 2018 সালে পিএসজিতে তাদের আগের উভয় সফরে হেরেছিল।

তবে লিভারপুলকে এই মৌসুমে সমস্ত প্রতিযোগিতায় মাত্র চারবার এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একবার পরাজিত করা হয়েছে – পিএসভি আইন্ডহোভেনের বিপক্ষে তারা ইতিমধ্যে শেষ ১ 16 টির জন্য যোগ্যতা অর্জনের পরে। ২০ জয়ের সাথে, রেডস এই মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচটি লিগের যে কোনও দলের চেয়ে বেশি লিগ গেম জিতেছে।

স্লট বলেছিলেন, “আমরা কি পিএসজিকে ভয় করি? আমরা কাউকে ভয় করি না। তবে আমি তাদের গুণমান দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তারা এই মুহুর্তে আমাদের সাথে কিছুটা similar র্ধ্বমুখী বক্ররেখায় রয়েছেন,” স্লট বলেছিলেন। “আমি মনে করি না লিভারপুল, আর্সেনাল, প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন, বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ বিরোধীদের ভয়।

“তবে আমরা অবশ্যই তাদের সম্মান করি।”

PSG boss Luis Enrique described the meeting of European powerhouses as an occasion more fitting for a final. লিভারপুল সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “নিঃসন্দেহে তারা সেরা রূপে দল।”

এজেন্সি ফ্রান্স-প্রেস