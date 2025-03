প্রাক্তন খেলোয়াড় প্রকাশ করেছেন যে কেন লেকারদের শিরোপা জয়ের সুযোগ রয়েছে

The Los Angeles Lakers have been climbing through the ranks of the Western Conference over the last few weeks and are now the second-best team, behind only the Oklahoma City Thunder.

এ কারণে, অনেক লোক জিজ্ঞাসা করছে যে এনবিএ ফাইনালে ফিরে আসতে কী লাগে তা তাদের কাছে আছে কিনা।

সিরিয়াসএক্সএম এনবিএ রেডিওতে বক্তব্য রেখে এডি জনসন বলেছিলেন যে তারা করেন এবং সবচেয়ে বড় কারণ হ’ল তাদের গভীরতা।

জনসন ভক্তদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে লুকা ডোনিক যোগদানের আগে লেকাররা ভাল করছে, এবং এমনকি যখন তিনি মধ্যম পারফরম্যান্স করছিলেন, তখনও বাকি খেলোয়াড়রা দলটি বহন করেছিলেন।

অনেক লোক ভেবেছিল যে এই বছর লেকারদের বৃহত্তম গর্তটি তাদের পতন হবে।

ডোনসিকের মতো দুর্দান্ত, দলটি ফ্রন্টকোর্টে অ্যান্টনি ডেভিসকে মারাত্মকভাবে মিস করতে চলেছে, এই বিশ্লেষকরা বলেছেন।

এবং ডেভিস অবশ্যই মিস করার সময়, লেকাররা এই প্রতিরক্ষা উন্নত করেছে এবং একাধিক খেলোয়াড় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং শূন্যতা পূরণ করেছে।

প্রধান কোচ জেজে রেডিকের বেছে নিতে অসংখ্য তারকা রয়েছে এবং তার বেঞ্চের উন্নতি হয়েছে, বিশেষত ডাল্টন নেচট, জর্ডান গুডউইন, ট্রে জেমিসন এবং অন্যরা ভাল খেলছেন।

গভীরতার বাইরেও, লেকারদের আরও একটি খুব শক্তিশালী সম্পদ রয়েছে: আত্মবিশ্বাস।

তারা কী অর্জন করতে পারে তাতে তারা বিশ্বাস করে এবং অনুভব করে যে তাদের কাছে যা লাগে তা আরও দূরে যেতে পারে।

এটি সম্ভবত সেই জিনিস যা তাদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করছে এবং তাদের ডেভিস-পরবর্তী যুগে একটি কোণে পরিণত করতে সহায়তা করেছে।

লেকাররা ইদানীং একটি রোলে রয়েছে, তবে এখন তাদের এটি ধরে রাখতে হবে।

তারা তাদের গেমের প্রতিটি অংশে শক্তিশালী দেখাচ্ছে, তবে তারা ধারাবাহিকভাবে না থাকলে এর অর্থ হবে না।

তারা এ পর্যন্ত এসেছে এবং এখন থামতে পারে না।

