ফায়ারফক্স ডেভেলপার সংস্করণ এবং বিটা: মোজিলার .deb প্যাকেজ ব্যবহার করে দেখুন! – মজিলা হ্যাকস

এক মাস আগে, আমরা আমাদের রাতের প্যাকেজ চালু করেছি ডেবিয়ান-ভিত্তিক লিনাক্স বিতরণের জন্য। আজ, আমরা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত যে আমরা আমাদের তৈরি করেছি .deb বিকাশকারী সংস্করণ এবং বিটার জন্য উপলব্ধ প্যাকেজ!

আপনার জন্য ফায়ারফক্স ইনস্টল করার জন্য আমরা একটি নতুন APT সংগ্রহস্থল সেট আপ করেছি .deb প্যাকেজ এই প্যাকেজগুলি আমাদের ঐতিহ্যবাহী বাইনারিগুলির মতো একই ডেবিয়ান এবং উবুন্টু সংস্করণগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আপনার প্রতিক্রিয়া অমূল্য, তাই দ্বিধা করবেন না কোনো সমস্যা রিপোর্ট করুন সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করতে আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনি সম্মুখীন হন।

মোজিলার ফায়ারফক্স গ্রহণ করা .deb প্যাকেজ একাধিক সুবিধা প্রদান করে:

আমাদের উন্নত কম্পাইলার-ভিত্তিক অপ্টিমাইজেশনের জন্য আপনি আরও ভাল পারফরম্যান্স পাবেন,

আপনি যত দ্রুত সম্ভব সর্বশেষ আপডেট পাবেন কারণ .deb ফায়ারফক্সের রিলিজ প্রক্রিয়ার সাথে একত্রিত করা হয়েছে,

ফায়ারফক্সের রিলিজ প্রক্রিয়ার সাথে একত্রিত করা হয়েছে, আপনি সংকলনের সময় সক্ষম সমস্ত নিরাপত্তা পতাকা সহ শক্ত বাইনারি পাবেন,

আপনি প্যাকেজ আপগ্রেড করার পরে ব্রাউজিং চালিয়ে যেতে পারেন, যার মানে আপনি সর্বশেষ সংস্করণ পেতে আপনার সুবিধামত Firefox পুনরায় চালু করতে পারেন।

এপিটি রিপোজিটরি সেট আপ করতে এবং ফায়ারফক্স ইনস্টল করতে .deb প্যাকেজ, কেবল এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

<code># Create a directory to store APT repository keys if it doesn't exist: sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings # Import the Mozilla APT repository signing key: wget -q <a class="c-link" href="https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-stringify-link="https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg" data-sk="tooltip_parent">https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg</a> -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null # The fingerprint should be 35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3 gpg -n -q --import --import-options import-show /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc | awk '/pub/ +$/,""); print "

"$0"

"' # Next, add the Mozilla APT repository to your sources list: echo "deb (signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc) <a class="c-link" href="https://packages.mozilla.org/apt" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-stringify-link="https://packages.mozilla.org/apt" data-sk="tooltip_parent">https://packages.mozilla.org/apt</a> mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null # Update your package list and install the Firefox .deb package: sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox-beta # Replace "beta" by "devedition" for Developer Edition

আর এটাই! আপনি এখন আপনার লিনাক্সে সর্বশেষ ফায়ারফক্স বিটা/ডেভেলপার সংস্করণ .deb প্যাকেজ ইনস্টল করেছেন।

ফায়ারফক্স শতাধিক বিভিন্ন লোকেল সমর্থন করে। উপরে উল্লিখিত প্যাকেজগুলি আমেরিকান ইংরেজিতে, তবে আমরা ফায়ারফক্স ভাষার প্যাকগুলি সম্বলিত .deb প্যাকেজগুলিও তৈরি করেছি। একটি নির্দিষ্ট ভাষা প্যাক ইনস্টল করতে, প্রতিস্থাপন করুন fr পছন্দসই ভাষা কোড সহ নীচের উদাহরণে:

sudo apt-get install firefox-beta-l10n-fr

সমস্ত উপলব্ধ ভাষা প্যাক তালিকাভুক্ত করতে, আপনি এই কমান্ডটি ব্যবহার করতে পারেন পরে Mozilla APT সংগ্রহস্থল যোগ করা এবং চলমান sudo apt-get update :

apt-cache search firefox-beta-l10n