বিচ্ছেদ মরসুম 2 এমডিআর এর কম্পিউটার এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিশাল রহস্য প্রকাশ করে

সতর্কতা! এই নিবন্ধে বিচ্ছিন্ন মৌসুম 2, পর্ব 7 ​​এর জন্য স্পোলার রয়েছে!কিছু দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উত্তর অবশেষে লুমনের কাজ সম্পর্কে দেওয়া হয় বিচ্ছেদ মরসুম 2, পর্ব 7 ​​সহ কম্পিউটার এবং ম্যাক্রোডাটা পরিমার্জনে তাদের ডেটা বাছাইয়ের জন্য লুকানো ব্যবহার। এর থেকে সবচেয়ে আইকনিক উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে একটি বিচ্ছেদ মার্ক থেকে ম্যাক্রোডাটা পরিশোধন বিভাগের উদ্দেশ্যটির বর্ণনা দিয়ে মার্ক থেকে এসেছে 1 মরসুমে ফিরে এসে সংশয়বাদী হেলিকে জানিয়েছিল, “কাজটি রহস্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ। ” এই অনুভূতিটি সমস্ত মোচড় এবং মোড় জুড়ে অবিরত রয়েছে বিচ্ছেদযদিও “চিখাই বারডো” এমডিআর এবং পরীক্ষার মেঝে সম্পর্কিত লুমন যে গোপনীয়তা লুকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে কিছুটা চমকপ্রদ স্পষ্টতা দেয়।

মার্কের আউটি যেমন তার পুনরায় সংহতকরণ অসুস্থতা থেকে সেরে উঠেছে, বিচ্ছেদ মরসুম 2, পর্ব 7 ​​একই সাথে মার্ক এবং জেমার সম্পর্কের ব্যাকস্টোরির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে, গত দু’বছর ধরে তিনি পরীক্ষার তলায় কী অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন এবং তার জন্য লুমনের বর্তমান পরিকল্পনাগুলিতে মার্কের ভূমিকা কী ছিল তার বাস্তবতা। লুমনের টেস্টিং ফ্লোর অপারেশনগুলির পর্বের অন্বেষণ দর্শকদের চোখকে অন্ধকার গোপনীয়তার দিকে উন্মুক্ত করে যা সহ সমস্ত সমতল দৃষ্টিতে লুকিয়ে রয়েছে, এমডিআর এর কম্পিউটার স্ক্রিনগুলির ডাবল-উদ্দেশ্য, তাদের ফাইলগুলির আসল অর্থ এবং তারা আসলে “পরিশোধন”।

এমডিআর এর কম্পিউটারগুলি গোপনে ক্যামেরা এবং প্রতিটি ইনিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে



প্রতিটি এমডিআর ইনির পরীক্ষার মেঝেতে তাদের নিজস্ব মনোনীত “প্রহরী” রয়েছে



যদিও এটি মরসুম 1 এ মাঝে মাঝে দেখা যায় এমন সুরক্ষা ফুটেজ বিবেচনা করে অবাক হওয়ার মতো হওয়া উচিত ছিল না, বিচ্ছেদ মরসুম 2, পর্ব 7 ​​এটি নিশ্চিত করে এমডিআর এর কম্পিউটারগুলি গোপনে ক্যামেরা হিসাবে দ্বিগুণ। পর্বটি টাইমলাইনটি পুনরায় মুছে ফেলার পরে যখন জেমমার ইনি, মিসেস ক্যাসি এমডিআরকে দিনটির জন্য এমডিআর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যখন 1 মরসুমে ফিরে আসে, বিচ্ছেদএমডিআর-তে মার্ক এবং জেমমা থেকে মার্কের কম্পিউটারের মাধ্যমে, মার্কের কম্পিউটারের মাধ্যমে, তারের একটি সিরিজের নীচে এবং অবশেষে পরীক্ষার মেঝেতে অন্য কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনে ট্র্যাক করে।

এটি প্রদর্শিত হয় না যে পরীক্ষার মেঝেতে এমডিআর এর “ওয়াচার্স “ও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

যেমন দেখা যাচ্ছে, এমডিআর এর প্রতিটি কর্মচারীর একটি ডেডিকেটেড “প্রহরী” তাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে লুকানো ক্যামেরার মাধ্যমে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে। যখন মার্ক এবং তার সহকর্মীরা তাদের ডেস্কে কাজ করছেন, তখন পর্যবেক্ষকরা কম্পিউটারের পর্দার দৃশ্যের মধ্যে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। এটি পরীক্ষার তলায় থাকা পর্যবেক্ষকদের সংখ্যার প্রতি রিফাইনারদের সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে দেয়, প্রতিবেদনগুলি তাদের ডেস্ক থেকে অনুপস্থিত বা আসলে কাজ করছে কিনা সে সম্পর্কে রিপোর্ট করে এবং সেই ঘরে যে কথোপকথন হয়েছিল তা তুলে ধরে।

অতিরিক্তভাবে, ব্যাক-এন্ডে, প্রহরীরাও দেখতে পাবে যে তাদের প্রতিটি ফাইলগুলিতে প্রতিটি ইনিস কতটা অগ্রগতি করছে। যখন সংখ্যাগুলি বিভিন্ন বাক্স এবং বিভাগগুলিতে বাছাই করা হয়, তখন এই পর্যবেক্ষকরা সেই কাজ করে এবং ফাইলগুলির অগ্রগতিতে আপডেট দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ড্রামমন্ড এবং ডাঃ মাউর যখন পরীক্ষার তলায় “প্রহরী” অঞ্চলে যান, তারা সরাসরি তার কোল্ড হারবার ফাইলে মার্কের অগ্রগতিতে বিলম্বের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে এবং আলোচনা করতে সক্ষম হন। এটি কেবল মিলচিক বা পূর্বে, কোবেল ইনিসকে মাইক্রোম্যানাইজিং করে না – একটি সম্পূর্ণ দল তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করতে উত্সর্গীকৃত।

তাদের কম্পিউটারে এমডিআর এর ফাইলগুলি লুমনের পরীক্ষার মেঝেতে বিভিন্ন কক্ষে সংযোগ করে



জেম্মাকে প্রতিটি ঘরে বিভিন্ন পরীক্ষা -নিরীক্ষা/পদ্ধতি করতে হবে



আর একটি বড় প্রকাশ যা থেকে আসে বিচ্ছেদ সিজন 2, পর্ব 7 ​​হ’ল এমডিআর যে ফাইলগুলিতে কাজ করছে তা আসলে কী। যদিও এটি ইতিমধ্যে জানা ছিল যে তারা অনুভূতির উপর ভিত্তি করে সংখ্যার গোষ্ঠীগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করছে এবং একটি ফাইলের মধ্যে এই বিভিন্ন বিভাগকে সমানভাবে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, এটি আসলে কী ছিল তা পরিষ্কার ছিল না। দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি এমডিআর এর ফাইলগুলি পরীক্ষার মেঝেতে আলাদা কক্ষের সাথে মিলে যায়। সিয়ানা, অ্যালেনটাউন, টুমওয়াটার এবং ঠান্ডা জল, আরও বেশ কয়েকজনের মধ্যে, প্রতিটি কক্ষের নাম যা জেম্মাকে লুমনের নীচের তল বিভাগে যেতে হবে।

বিচ্ছেদ মরসুম 2 এর অবশিষ্ট পর্বের সময়সূচী পর্ব # প্রকাশের তারিখ 8 মার্চ 7 9 মার্চ 14 10 21 মার্চ

তদুপরি, আমরা কেবল জানি না যে ফাইলগুলি ঘর, তবে আমরা জানি যে সেগুলির মধ্যে কী ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একটি হ’ল ডেন্টিস্টের অফিস যেখানে জেমার ডেন্টাল কাজ করা হয়েছে, একটি বিমানের ফ্লাইট সিমুলেশন যার মধ্যে জেমমাকে ক্র্যাশিং এয়ারক্রাফ্টে রাখা হয় এবং একটি অতীত যুগে ক্রিসমাসের জন্য সজ্জিত করা হয়, জেমমা ক্রমাগত উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কার্ড লিখতে হয়। It’s also implied that Gemma has a different Innie for each room, with MDR’s number sorting seemingly working to “refine” the room and Gemma’s corresponding Innie for each file.

লুমন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন মেঝেতে ক্যামেরা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে মিথ্যা বলেছিল



লুমন কখনও তাদের ধ্রুবক নজরদারি বন্ধ করে দেয় না



অ্যাপল টিভি+ এর মাধ্যমে চিত্র

এমডিআর কম্পিউটারগুলি সুরক্ষা ক্যামেরা হিসাবে দ্বিগুণ বিবেচনা করে, এটি আরও একটি উপায় যেখানে মিলচিক লুমনের পরিবর্তন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিল বিচ্ছেদ মরসুম 2, পর্ব 1। যখন পরে ফিরে আসে বিচ্ছেদ মরসুম 1 এর সমাপ্তি, মিলচিক তাদের জানিয়েছিল যে লুমন সুরক্ষা ক্যামেরা অপসারণ সহ বিচ্ছিন্ন মেঝেতে অসংখ্য সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে এবং হল পাস, পারিবারিক দর্শন স্যুট এবং আনারস ববিংয়ের মতো নতুন পার্কস। যদিও এটি আশা করা উচিত ছিল, বিচ্ছেদ সিজন 2 নিশ্চিত করেছে যে লুমন কখনই তাদের ধ্রুবক নজরদারি করা বন্ধ করে দেয় না।