বিশদ উপাদান ব্যবহার এবং স্টাইলিং

আপনি খুঁজে পেতে পারেন <details> আজকাল সমস্ত ওয়েব জুড়ে উপাদান। আমরা ছিলাম এটি সম্পর্কে উত্তেজিত যখন এটি প্রথম বাদ পড়ে এবং টয়েড এটি একটি মেনু হিসাবে ব্যবহার 2019 সালে ফিরে (কিন্তু সম্ভবত না) মধ্যে অন্যান্য অনেক পরীক্ষা -নিরীক্ষা। জন রিয়া একটি সম্পূর্ণ খেলা করেছে একত্রিত <details> পপওভার এপিআই সহআর!

এখন যে আমরা 5+ বছর মধ্যে আছি <details> আমরা এটি সম্পর্কে আগের চেয়ে আরও বেশি জানি। আমি ভেবেছিলাম যে আমি সেই তথ্যটি ঘুরিয়ে দিয়েছি তাই এটি এমন এক জায়গায় যেখানে আমি ভবিষ্যতে সাইট – এবং অন্যান্য সাইটগুলি অনুসন্ধান না করেই এটি খুঁজে না পেয়ে উল্লেখ করতে পারি।

এটি একটি একক উপাদান:

<details> Open and close the element to toggle this content. </details>

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সেই “বিশদ” লেবেল একটি ডিফল্ট। আমরা একটি সন্নিবেশ করতে পারি <summary> কিছু কাস্টম নিয়ে আসতে উপাদান:

<details> <summary>Toggle content</summary> Open and close the element to toggle this content. </details>

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখান থেকে, পৃথিবীটি আমাদের ঝিনুকটি বাছাই করে কারণ আমরা উপাদানটির ভিতরে আমরা যে কোনও এইচটিএমএল চাই তা স্টাফ করতে পারি:

<details> <summary>Toggle content</summary> <p>Open and close the element to toggle this content.</p> <img src="https://css-tricks.com/using-styling-the-details-element/path/to/image.svg" alt=""> </details>

এর মতো কোনও উপাদানের ভিতরে টাকিং সামগ্রী নিয়ে সমস্যাটি হ’ল এটি ডিফল্টরূপে লুকানো। প্রথমদিকে, এটি একটি অ্যাক্সেসযোগ্য অনুশীলন হিসাবে বিবেচিত হত কারণ বিষয়বস্তু ইন-পৃষ্ঠা অনুসন্ধানের দ্বারা সনাক্ত করা হয়েছিল (যেমন ব্যবহার CMD + F পৃষ্ঠায়), তবে এটি পরিবর্তিত হয়েছে, কমপক্ষে ক্রোমে, যা এটি খুলবে <details> উপাদান এবং সামগ্রীটি যদি এটি একটি মিলে যাওয়া শব্দটি আবিষ্কার করে তবে তা প্রকাশ করুন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এটি ফায়ারফক্স এবং সাফারি ক্ষেত্রে নয়, উভয়ই বন্ধের ভিতরে স্টাফ করা সামগ্রীটি এড়িয়ে যায় <details> আমি যখন এটি লিখছি তখন ইন-পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করার সময় উপাদান। তবে এটি এর চেয়েও বেশি সংক্ষিপ্ত কারণ ফায়ারফক্স (134.0.1 পরীক্ষা করে) অনুসন্ধানের সাথে মেলে <details> উপাদানটি খোলা থাকে, যখন সাফারি (18.1 পরীক্ষা করে) এটিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায়। এটি এই বছরের শেষের দিকে খুব ভাল পরিবর্তন হতে পারে 2025 ইন্টারপে মোকাবেলা করা আইটেমগুলির মধ্যে একটি অনুসন্ধানযোগ্যতা।

সুতরাং, আপাতত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু একটি থেকে দূরে রাখা ভাল ধারণা <details> উপাদান যখন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, <details> প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির জন্য প্রায়শই একটি প্যাটার্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রতিটি “প্রশ্ন” একটি প্রসারণযোগ্য “উত্তর” যা অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করে। কমপক্ষে আপাতত পৃষ্ঠায় সেই সামগ্রীটি অনুসন্ধানযোগ্য হওয়া উচিত যদি এটি সেরা ধারণা নাও হতে পারে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমাদের যা করতে হবে তা হ’ল প্রতিটি দেওয়া <details> একটি মিল name বৈশিষ্ট্য:

<details name="notes"> <summary>Open Note</summary> <p> ... </p> </details> <details name="notes"> <!-- etc. --> </details> <details name="notes"> <!-- etc. --> </details> <details name="notes"> <!-- etc. --> </details>

এটি উপাদানগুলিকে সত্যিকারের অ্যাকর্ডিয়নের মতো আরও অনেক কিছু আচরণ করতে দেয়, যেখানে একটি প্যানেল ভেঙে যায় যখন অন্যটি প্রসারিত হয়।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

চিহ্নিতকারীটি সেই ছোট ত্রিভুজ যা নির্দেশ করে যে <details> উপাদান খোলা বা বন্ধ। আমরা ব্যবহার করতে পারি ::marker এটি স্টাইল করার জন্য সিউডো-উপাদান, যদিও এটি সীমাবদ্ধতার সাথে আসে, যথা আমরা যা করতে পারি তা হ’ল রঙ এবং ফন্টের আকার পরিবর্তন করা, কমপক্ষে ক্রোম এবং ফায়ারফক্সে যা উভয়ই পুরোপুরি সমর্থন করে ::marker । সাফারি আংশিকভাবে এটিকে এই অর্থে সমর্থন করে যে এটি অর্ডার করা এবং আনর্ডারড তালিকা আইটেমগুলির জন্য কাজ করে (যেমন, li::marker ), তবে না <details> (উদাহরণস্বরূপ, summary::marker )।

আসুন এমন একটি উদাহরণ দেখুন যা উভয়ের জন্য চিহ্নিতকারীকে স্টাইল করে <details> এবং একটি আনর্ডার্ড তালিকা। সেই সময় আমি এটি লিখছি, ক্রোম এবং ফায়ারফক্স সমর্থন স্টাইলিং ::marker উভয় জায়গায়, তবে সাফারি কেবল আনর্ডারড তালিকার সাথে কাজ করে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

কিভাবে লক্ষ্য করুন ::marker এই শেষ উদাহরণে নির্বাচক উভয়ই নির্বাচন করে <details> উপাদান এবং আনর্ডার্ড তালিকা উপাদান। আমাদের নির্বাচককে স্কোপ করতে হবে <details> উপাদান যদি আমরা ঠিক সেই চিহ্নিতকারীকে লক্ষ্য করতে চাই, তাই না?

/* This doesn't work! */ details::marker { /* styles */ }

নাহ! পরিবর্তে, আমাদের এটি স্কোপ করতে হবে <summary> উপাদান। এটিই মার্কার আসলে সংযুক্ত থাকে।

/* This does work */ summary::marker { /* styles */ }

আপনি ভাবতে পারেন যে আমরা মার্কআপের বাইরে রেখে দিলেও আমরা চিহ্নিতকারীকে স্টাইল করতে পারি। সর্বোপরি, এইচটিএমএল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিফল্টরূপে আমাদের জন্য একটি সন্নিবেশ করে। তবে তা হয় না। দ্য <summary> শৈলীর সাথে মেলে এটির জন্য উপাদানটি মার্কআপে উপস্থিত থাকতে হবে। আপনি নিম্নলিখিত ডেমোতে দেখতে পাবেন যে আমি জেনেরিক ব্যবহার করছি ::marker নির্বাচক যে উভয়ের সাথে মেলে <details> উপাদানগুলি, তবে কেবল দ্বিতীয়টি মেলে কারণ এটিতে একটি রয়েছে <summary> এইচটিএমএল এ। আবার, আপাতত কেবল ক্রোম এবং ফায়ারফক্স সমর্থন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আপনি আরও ভাবতে পারেন যে আমরা অন্য কোনও কিছুর জন্য ত্রিভুজটি সরিয়ে নিতে পারি কারণ এটি এমন কিছু যা আমরা একেবারে তালিকার আইটেমগুলির সাথে একেবারে করতে পারি list-style-type সম্পত্তি:

/* Does not work! */ summary::marker { list-style-type: square; }

… তবে হায়রে, এটা তেমন হয় না। Web.dev এ একটি নিবন্ধ বলে যে এটি কাজ করেতবে আমি যে কোনও ব্রাউজারে কাজ করার জন্য যথাযথ উদাহরণ পেতে ব্যর্থ হয়েছি।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না না করা উচিত সেভাবে কাজ করুন, কিন্তু স্পেসিফিকেশন এটি সম্পর্কে স্পষ্ট নয়সুতরাং আমার একরকম বা অন্য কোনও প্রত্যাশা নেই। সম্ভবত আমরা ভবিষ্যতের স্পেসিফিকেশনে একটি সম্পাদনা দেখতে পাব যা এর সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায় <details> এবং সিএসএস কী পরিমাণে চিহ্নিতকারীকে সংশোধন করতে পারে। অথবা সম্ভবত আমরা করব না। অন্য কোনও কিছুর পক্ষে ত্রিভুজটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার কোনও উপায় পেয়ে ভাল লাগবে।

এবং পুরোপুরি চিহ্নিতকারী অপসারণ সম্পর্কে কী? আমাদের যা করতে হবে তা সেট করা উচিত content একটি খালি স্ট্রিং মান সহ এটিতে সম্পত্তি এবং ভয়েলিআর!

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

একবার চিহ্নিতকারীটি চলে গেলে, আপনি সিএসএসের সাথে আপনার নিজের কাস্টম মার্কারকে ক্রাফ্ট করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন <summary> উপাদান এর ::before সিউডো-উপাদান।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

কেবল খেয়াল করুন যে সাফারি ডিফল্ট চিহ্নিতকারী এবং কাস্টম উভয়ই প্রদর্শন করে যেহেতু এটি সমর্থন করে না ::marker আমি যখন এটি লিখছি তখন সিউডো-উপাদান। আমি সম্ভবত এটি টাইপ করার মতোই পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। 🤓

ধরা যাক আপনাকে যা করতে হবে তা হ’ল ভিতরে থাকা সামগ্রীতে একটি পটভূমির রঙ চড় মারুন <details> উপাদান। আপনি পুরো জিনিসটি নির্বাচন করতে পারেন এবং এটিতে একটি পটভূমি সেট করতে পারেন:

details { background: oklch(95% 0.1812 38.35); }

এটি দুর্দান্ত, তবে উপাদানটি যখন একটিতে থাকে তখন এটি কেবল পটভূমির রঙ সেট করে থাকলে এটি আরও ভাল হবে open রাষ্ট্র। আমরা একটি ব্যবহার করতে পারেন বৈশিষ্ট্য নির্বাচনকারী তার জন্য:

details(open) { background: oklch(95% 0.1812 38.35); }

ঠিক আছে, তবে কি <summary> উপাদান? আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্তর্ভুক্ত না চান? ঠিক আছে, আপনি একটিতে সামগ্রী গুটিয়ে রাখতে পারেন <div> এবং পরিবর্তে এটি নির্বাচন করুন:

details(open) div { background: oklch(95% 0.1812 38.35); }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আরও ভাল কি ব্যবহার করা হয় ::details-content নির্বাচক হিসাবে সিউডো-উপাদান। এইভাবে, আমরা ভিতরে সমস্ত কিছু নির্বাচন করতে পারি <details> আরও মার্কআপের জন্য পৌঁছা ছাড়াই উপাদান:

::details-content { background: oklch(95% 0.1812 38.35); }

অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই details নির্বাচক থেকে ::details-content একটি এর প্রসঙ্গে কেবল কখনও নির্বাচনযোগ্য <details> উপাদান। সুতরাং, এটি যেমন আমরা স্পষ্টভাবে লিখছি details::details-content ।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

দ্য ::details-content আমি যখন এটি লিখছি তখন সিউডো এখনও ব্রাউজারের সমর্থন অর্জন করছে, সুতরাং এটি নজর রাখা এবং এর মধ্যে সতর্কতার সাথে এটি ব্যবহার করা উপযুক্ত।

একটি ডিফল্ট ক্লিক করুন <details> উপাদান এবং এটি অবিলম্বে খোলা এবং বন্ধ স্ন্যাপ। আমি এর বিরোধিতা করছি না, তবে এমন সময় রয়েছে যখন এটি খোলা এবং বদ্ধ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মসৃণ অপারেটরের মতো রূপান্তর করতে (এবং অনুভব করা) সুন্দর লাগতে পারে। এটি এটিকে টানতে কিছু চতুর হ্যাকারি গ্রহণ করত, যেমন লুই হোয়েব্রেগস বেশ কয়েক বছর আগে ওয়েব অ্যানিমেশন এপিআই ব্যবহার করে প্রদর্শন করেছিলেন। রবিন রেন্ডেল আরও একটি উপায় ভাগ করেছেন যা একটি সিএসএস অ্যানিমেশন ব্যবহার করে:

details(open) p { animation: animateDown 0.2s linear forwards; } @keyframes animateDown { 0% { opacity: 0; transform: translatey(-15px); } 100% { opacity: 1; transform: translatey(0); } }

তিনি তার চূড়ান্ত উদাহরণটিকে পুরোপুরি ইন্টারেক্টিভ করতে কিছুটা জাভাস্ক্রিপ্টে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, তবে আপনি ধারণাটি পেয়েছেন:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

সেখানে কী ঘটছে তা লক্ষ্য করুন। রবিন ভিতরে অনুচ্ছেদ উপাদান নির্বাচন করে <details> উপাদান যখন এটি একটি হয় open রাজ্য তারপরে অ্যানিমেশন ট্রিগার করে। এবং সেই অ্যানিমেশনটি এটি ঘটানোর জন্য চতুর অবস্থান ব্যবহার করে। কারণ অনুচ্ছেদটি কতটা লম্বা – বা পিতামাতার ঠিক তা জানার কোনও উপায় নেই <details> উপাদান – যখন প্রসারিত হয়। এগুলি সমস্ত একসাথে টানতে আমাদের সুস্পষ্ট সাইজিং, প্যাডিং এবং অবস্থান ব্যবহার করতে হবে।

তবে কি অনুমান? সেই থেকে আমরা একটি পেয়েছি বড় সিএসএস থেকে উপহার যা আমাদের অনুমতি দেয় শূন্য উচ্চতা থেকে তার অটো (যেমন, অভ্যন্তরীণ) উচ্চতায় কোনও উপাদানকে অ্যানিমেট করুনএমনকি যদি আমরা আগাম সেই অটো উচ্চতার সঠিক মানটি না জানি। আমরা শূন্য উচ্চতা দিয়ে শুরু করি এবং ওভারফ্লো ক্লিপ করুন যাতে কিছুই ঝুলছে না। এবং যেহেতু আমরা আছে ::details-content সিউডো, আমরা এইচটিএমএলে আরও মার্কআপ প্রবর্তনের পরিবর্তে সরাসরি এটি নির্বাচন করতে পারি।

::details-content { transition: height 0.5s ease, content-visibility 0.5s ease allow-discrete; height: 0; overflow: clip; }

এখন আমরা ব্যবহার করে অটো-উচ্চতা ট্রানজিশনে বেছে নিতে পারি interpolate-size সম্পত্তি যা কেবল কীওয়ার্ড মানগুলিতে রূপান্তর সক্ষম করতে তৈরি করা হয়েছিল, যেমন auto । আমরা এটি সেট সেট :root উপাদান যাতে এটি সর্বত্র পাওয়া যায়, যদিও আপনি যদি চান তবে এটি আরও নির্দিষ্ট উদাহরণে সরাসরি সুযোগ করতে পারেন।

:root { interpolate-size: allow-keywords; }

পরবর্তী, আমরা নির্বাচন <details> এর মধ্যে উপাদান open রাষ্ট্র এবং সেট ::details-content উচ্চতা থেকে auto ::

(open)::details-content { height: auto; }

আমরা এটি তৈরি করতে পারি যাতে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যদি ব্রাউজারটি অটো-উচ্চতা ট্রানজিশনগুলিকে সমর্থন করে:

@supports (interpolate-size: allow-keywords) { :root { interpolate-size: allow-keywords; } (open)::details-content { height: auto; } }

এবং অবশেষে, আমরা এর উপর রূপান্তর সেট সেট ::details-content এটি সক্রিয় করতে সিউডো:

::details-content { transition: height 0.5s ease; height: 0; overflow: clip; } /* Browser supports interpolate-size */ @supports (interpolate-size: allow-keywords) { :root { interpolate-size: allow-keywords; } (open)::details-content { height: auto; } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

তবে অপেক্ষা করুন! খোলার সময় অ্যানিমেশনটি কীভাবে কাজ করে তা লক্ষ্য করুন <details> তবে জিনিসগুলি বন্ধ করার সময় জিনিসগুলি ফিরে আসে। ব্রামাস নোটস আমাদের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার content-visibility ট্রানজিশনে সম্পত্তি কারণ (1) এটি স্পষ্টভাবে উপাদানটিতে সেট করা হয় এবং (2) এটি যখন কোনও লুকানো অবস্থায় মানচিত্র করে <details> উপাদান বন্ধ আছে। এটি বন্ধ করার সময় বিষয়বস্তু লুকিয়ে থাকা সামগ্রীটি ঘটায় <details> । সুতরাং, যোগ করা যাক content-visibility আমাদের ট্রানজিশনের তালিকায়:

::details-content { transition: height 0.5s ease, content-visibility 0.5s ease allow-discrete; height: 0; overflow: clip; } /* Browser supports interpolate-size */ @supports (interpolate-size: allow-keywords) { :root { interpolate-size: allow-keywords; } (open)::details-content { height: auto; } }

এটা অনেক ভাল:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

নোট করুন allow-discrete কীওয়ার্ড যা আমাদের সেট করতে হবে content-visibility এমন একটি সম্পত্তি যা কেবল পৃথক অ্যানিমেশন এবং ট্রানজিশনগুলিকে সমর্থন করে।

ক্রিসের একটি ডেমো রয়েছে যে ব্যবহার <details> বিষয়বস্তুতে ভাসমান পাদটীকাগুলির জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে। আমি এটি কাঁটা দিয়ে যোগ করেছি name প্রতিটি পাদটীকাতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত যাতে অন্যটি খোলার পরে সেগুলি বন্ধ করে দেয়।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমি জন রিয়ার কথা উল্লেখ করেছি “পপ (ওভার) বেলুনগুলি” গেমটি এই নোটগুলির শীর্ষে:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ব্রামাস একটি চটজলদি চেহারার অনুভূমিক অ্যাকর্ডিয়নের সাথে অন্য উদাহরণ থেকে কাঁটাযুক্ত। কিভাবে নোট <details> উপাদান একটি ফ্লেক্স ধারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ক্রিস সঙ্গে আরেকটি চতুর কৌশল যে ব্যবহার <details> অ্যানিমেটেড জিআইএফ চিত্র ফাইলগুলি খেলতে এবং বিরতি দিতে। এটি আসলে “বিরতি” করে না তবে প্রভাবটি এটিকে দেখে মনে হয়।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

রায়ান স্টাইলিংয়ের সাথে ট্রিম্বল <details> ড্রপডাউন মেনু হিসাবে এবং তারপরে সামগ্রীটি খোলে যেখানে সেট করতে অ্যাঙ্কর পজিশনিং ব্যবহার করে।