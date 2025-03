ম্যাগনাস কার্লসেনের বিতর্কিত জিন্স ইবেতে 31 লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়

এগুলি ছিল একই জিন্স ম্যাগনাস কার্লসন 2024 ওয়ার্ল্ড র‌্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপে বিতর্কিতভাবে পরেছিলেন।

ম্যাগনাস কার্লসেনের নাম সাধারণত দাবা প্রতিভা এবং কৌশলগুলির চিত্রগুলি সজ্জিত করে তবে তার সর্বশেষ শিরোনাম গ্র্যাবার দাবা বোর্ডের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। বিশ্বের নং #1 র‌্যাঙ্কড গ্র্যান্ডমাস্টার বিগ ব্রাদার্স বিগ সিস্টার্স ইয়ুথ মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে যাওয়ার উপার্জনের সাথে একটি অনলাইন নিলামের মাধ্যমে ₹ 31,57,686 (,, 100) ডলারে একজোড়া জিন্স বিক্রি করেছেন।

এই সাধারণ জিন্সকে ছয়জন চিত্র সংগ্রাহকের আইটেমটি কী করেছে? দাবা ইতিহাসের অন্যতম অদ্ভুত বিতর্কের সাথে জড়িত হওয়ার পরে আকার -32 কর্নেলিয়ানি জিন্স কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ইবেতে প্রায় ₹ 6.93 লক্ষ (8,000 ডলার) প্রারম্ভিক বিডের সাথে তালিকাভুক্ত, নিলামটি শনিবার শেষ 30 মিনিটের পরে 30 টিরও বেশি বিডের সাথে শেষ 30 মিনিটের পরে শেষ হয়েছিল এবং বিজয়ীকে শিপিং চার্জেও 6,472 ডলার দিতে হবে।

“এটি খুব প্রথম থেকেই আমার চিন্তাভাবনা ছিল যে এটি একটি মজাদার ধারণা ছিল,” কার্লসেন দাবাযোগ্য মাস্টার্সে মন্তব্য করেছিলেন। “এগুলি সবই একটি দুর্দান্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। আশা করি এটি এমন কিছু যা লোকেরা আগ্রহী ””

কীভাবে বিতর্কিত পোশাক কোড লঙ্ঘন দাবাতে বিতর্ক ছড়িয়ে দিয়েছে

নিউইয়র্কের 2024 ওয়ার্ল্ড র‌্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন গত ডিসেম্বরে জিন্স বিখ্যাত হয়েছিল যখন ম্যাগনাস কার্লসন তাদের ফাইডের ড্রেস কোড লঙ্ঘন করে পরেছিলেন। সালিশকারীরা নরওয়েজিয়ানকে জরিমানা করে এবং তাকে অবিলম্বে পরিবর্তন করতে বলেছিল। যখন তিনি এটি করতে অস্বীকার করেছিলেন, তারা তাকে সেদিন বাকি খেলাগুলি থেকে বাদ দিয়েছিল।

পরের দিন খেলতে দেওয়া, কার্লসন পরিবর্তে ফিডের প্রতিবাদে পুরোপুরি চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে এসেছিলেন। পুরো “জিন্সগেট” সম্পর্কটি ছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনার বিষয়। ফিড তার অবস্থান নরম করার পরে শেষ পর্যন্ত কার্লসন জিন্স পরা ব্লিটজ চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি আয়ান নেপোমনিয়াচটিচির সাথে শিরোপা ভাগ করে নিয়েছিলেন!

কার্লসন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বুদ্ধি সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিলামের ঘোষণা করেছিলেন: “নিষিদ্ধ জিন্স – এখন আপনার হতে পারে। আমি আমার জিন্স নিলাম করছি। A sentence I never thought I would write. But here we are.”

ওয়ার্ল্ড দাবা চ্যাম্পিয়ন সম্প্রতি ওয়েইসেনহাউস ফ্রিস্টাইল দাবা গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুর 2025 সালে তৃতীয় স্থান অর্জনে প্রতিযোগিতা করছিল। এরপরে তিনি প্যারিসের চেস 960 টুর্নামেন্টে উপস্থিত হবেন, 8-15 এপ্রিল নির্ধারিত।

