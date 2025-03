শেফ কেভিন ডন্ডন প্রস্থান শোতে সর্বশেষ সেলিব্রিটি হন

শেফ কেভিন ডন্ডন তার নৃত্যের সাথে নৃত্যের সাথে ভোট দেওয়ার পরে তার নাচের জুতা এবং স্টেটসন হাট ঝুলিয়ে দেওয়ার ষষ্ঠ সেলিব্রিটি হয়েছেন।

ডুন্ডন এবং তার প্রো পার্টনার রেবেকা স্কট প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসার পরে তাদের প্রথম সম্প্রচারিত সাক্ষাত্কারের জন্য সোমবার সকাল 9.30 টায় 2 এফএম -তে লরা ফক্সের সাথে কথা বলবেন।

শোতে তাঁর সময় সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ডুন্ডন বলেছিলেন: “আমি দুর্দান্ত বোধ করি। আমার জীবনের সময় আমার ছিল। এই মহিলাটিকে জানার জন্য এটি পরম আনন্দের বিষয় – তিনি একজন সাধু আমাদের রেবেকার ধৈর্য রয়েছে!”

সিরিজের প্রথমটিতে, রবিবার সিক্স কোয়ার্টার ফাইনালিস্টরা আয়ারল্যান্ডের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীত ঘরানার সম্মানে দেশীয় সংগীত-থিমযুক্ত পারফরম্যান্সের একটি সিরিজ নাচিয়েছিল।

তাইকওয়ান্দো অ্যাথলিট জ্যাক উলি তার প্রো ডান্স পার্টনার অ্যালেক্স ভ্লাদিমিরভের পাশাপাশি মোট ৩৫ পয়েন্ট অর্জন করে দাশার ২০২৪ সালের শীর্ষ পাঁচটি হিট অস্টিন (বুটস স্টপ ওয়ার্কিন)) এর কাছে কুইকস্টেপ নাচ শোটি খুললেন।

এরপরে লিপ-সিঙ্কিং সোশ্যাল মিডিয়া তারকা কাইলি ট্র্যাপে এবং তার অংশীদার ইরভিনাস মেরফেল্ডাস একটি রোমান্টিক রুম্বা পরিবেশন করেছেন আমি ডলি পার্টনের দ্বারা সর্বদা আপনাকে ভালবাসে, মোট 33 পয়েন্ট অর্জন করে।

শেফ কেভিন ডুন্ডন তার পেশাদার নৃত্য অংশীদার রেবেকা স্কটের পাশাপাশি স্কুটার লি দ্বারা র‌ম্পিন ‘স্টম্পিন’ রমপিন ‘স্টম্পিন’ এর সাথে মোট 21 পয়েন্ট নিয়ে একটি নাইন নাইন -এ গ্লাইড করেছিলেন।

বিনোদন

অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী জিমন্যাস্ট রাইস ম্যাকক্লেনাঘান এবং তার পেশাদার নৃত্য অংশীদার লরা নোলান ওয়াগন হুইলের নাথন কার্টারের ক্লাসিক সংস্করণে আমেরিকান স্মুথ পরিবেশন করেছিলেন। The pair topped the leaderboard with a total of 39 points.

প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স আয়ারল্যান্ড আয়েশাহ আকৌদে যখন তিনি এবং অংশীদার রবার্ট রোয়ুইস্কি জিভকে লাইনি উইলসনের সাম্প্রতিক দেশ হিট হ্যাং টাইট হানি -র কাছে অংশীদার করেছিলেন তখন তার ভাল ফর্মটি বজায় রাখার আশা করেছিলেন। They scored 32 points.

গত সপ্তাহের নৃত্য-বন্ধে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার পরে, মিসেস ব্রাউন এর ছেলেদের অভিনেতা ড্যানি ও’কারোল আশা করেছিলেন যে তিনি এবং অংশীদার সালোম চাচুয়া জনি ক্যাশের রিং অফ ফায়ারকে কুইকস্টেপ নিয়েছিলেন তখন তার ভাগ্য বদলে যাবে। They managed a score of 30 points.