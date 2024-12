সিএসএস দিয়ে কীভাবে প্রস্থ এবং উচ্চতা এইচটিএমএল বৈশিষ্ট্যগুলিকে ওভাররাইড করবেন

এইচটিএমএল উপাদানগুলির মধ্যে একটি যা প্রায়শই CSS এর সাথে সংঘর্ষে আসে img উপাদান আমরা যেমন শিখেছি ডেভিডওয়ালশব্লগে মেট্রিক্সের ক্রমবর্ধমান লেআউট শিফট সমস্যার সমাধানের অনুরোধ করুন নিবন্ধ, মধ্যে ইমেজ মাত্রা প্রদান image ট্যাগ আপনার ওয়েবসাইটের স্কোর উন্নত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এমন একটি বিশ্বে যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল ডিজাইন রাজা, আমাদের একসাথে কাজ করার জন্য CSS এবং HTML প্রয়োজন।

সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল নকশা শৈলী সমন্বয় মাধ্যমে করা হয় max-width মান, কিন্তু যখন আপনি একটি প্রদান height আপনার ইমেজ মান, আপনি একটি বিকৃত ইমেজ পেতে পারেন. লক্ষ্যটি সর্বদা আপেক্ষিক মাত্রায় একটি প্রদর্শন চিত্র হওয়া উচিত। তাহলে আমরা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি height বৈশিষ্ট্যের সাথে বিরোধ নেই max-width মান?

উত্তর যেমন সহজ height: auto !

/* assuming any media query */ img { /* Ensure the image doesn't go offscreen */ max-width: 500px; /* Ensure the image height is responsive regardless of HTML attribute */ height: auto; }

ব্যবহারকারী এবং সার্চ ইঞ্জিনকে খুশি করার জন্য নাচ সবসময়ই একটি মজার ভারসাম্য। সিএসএস এবং এইচটিএমএল কখনই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্যে ছিল না তবে কিছু ক্ষেত্রে তারা তা করে। ব্যবহারকারী এবং সার্চ ইঞ্জিন উভয়ের জন্য অপ্টিমাইজ করতে এই কোডটি ব্যবহার করুন!