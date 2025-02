2025 সালে ইতালি সফরের 10 টি কারণ: সেরা নতুন ছুটি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | ইতালি ছুটি

সিলেন্টো উপকূল অন্বেষণ করুন

ক্যাম্পানিয়ার সিলেন্টো উপকূল রয়েছে দীর্ঘ আকৃষ্ট ইতালীয় ছুটির দিনগুলিতবে বিদেশী দর্শনার্থীরা আরও উত্তর দিকে সুপরিচিত অমলফি উপকূলে যাওয়ার প্রবণতা পোষণ করেন। এটি পরিবর্তন হতে শুরু করেছে – প্রাকৃতিক অ্যাডভেঞ্চার সংস্থা জানিয়েছে যে ইউকে গুগল সিলেন্টো উপকূলের জন্য অনুসন্ধানগুলি গত 12 মাসের মধ্যে 110% বেড়েছে। সংস্থাটি চালিয়েছে সেখানে স্ব-নির্দেশিত হাঁটার ছুটি 2022 সাল থেকে (আট রাতের বিএন্ডবি এবং তিনটি ডিনারের জন্য £ 915 থেকে)।

পায়ে ছুটির দিনে একটি স্ব-নির্দেশিত হাঁটার রুট গত বছর উপকূল থেকে পর্বতমালা পর্যন্ত (সাত রাতের বি অ্যান্ড বি এবং তিনটি ডিনারের জন্য £ 1,180 থেকে)।

এবং স্যাডল স্কেডডডলের একটি নতুন গাইডড রয়েছে উপকূল থেকে উপকূল সাইক্লিং হলিডে অ্যাড্রিয়াটিক থেকে টাইরহেনিয়ান সাগরে, প্যালিনুরো থেকে পেস্টাম পর্যন্ত সিলেন্টো উপকূলে একটি চূড়ান্ত প্রসারিত (সাত রাতের বিএন্ডবি এবং তিনটি মধ্যাহ্নভোজের জন্য £ 1,995)।

ফ্লোরেন্সের দর্শন সহ ভিলা

ভিলা ফ্যাকেরেলা বেষ্টিত জলপাই গ্রোভ এবং ঘূর্ণায়মান পাহাড় এবং ফ্লোরেন্সকে উপেক্ষা করে। ফটোগ্রাফ: ডেলেল/কাঠি

গ্রামাঞ্চল এবং শহরের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না? ফ্লোরেন্সকে উপেক্ষা করে সম্প্রতি সংস্কার করা 15 ম শতাব্দীর ভিলা ফিয়াকেরেলা জলপাইয়ের গ্রোভগুলির মধ্যে একটি শান্ত পাহাড়ের পাশে রয়েছে। একটি বুড়ো, একটি আধুনিক রান্নাঘর, বড় ডাইনিং রুম এবং একটি ফায়ারপ্লেস সহ একটি বসার ঘর সহ ছয়টি শয়নকক্ষ রয়েছে। উদ্যানগুলি বাড়ির তিন পাশের চারপাশে প্রসারিত এবং বাইরে খাওয়ার জন্য একটি খিলানযুক্ত প্যাটিও রয়েছে।

সুইমিং পুলটি পাশের ভিলা ফন্টালার্টার সাথে ভাগ করা হয়েছে, তবে একটি ব্যক্তিগত পুলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাহাড়ের নীচে একটি গ্রিনহাউসে একটি পরিবার পরিচালিত, ফার্ম-টু-টেবিল রেস্তোঁরা রয়েছে এবং এটি ফ্লোরেন্সে আধা ঘন্টা যাত্রার জন্য বাস স্টপের একটি সংক্ষিপ্ত পদচারণা।

8 ডলার থেকে40 একটি রাত, 12 ঘুমায়, কর্ডস কো

ট্রিস্টে সাহিত্য উদযাপন করুন

লেটস সাহিত্যের যাদুঘরটি গত সেপ্টেম্বরে উত্তর-পূর্ব ইতালির ট্রিস্টে খোলা হয়েছিল, শহরের সাহিত্য heritage তিহ্য উদযাপন করে। এটি জেমস জয়েসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যিনি 1904 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত সেখানে বাস করেছিলেন এবং লিখেছিলেন; ট্রিস্টে বংশোদ্ভূত nove পন্যাসিক এবং নাট্যকার ইটালো সুইভো; এবং স্থানীয় কবি উম্বের্তো সাবা।

The museum has also devised a number of literary walks through Trieste, including one focusing on cafes and bars once frequented by intellectuals and artists.

গরিজিয়া শহর (একটি 40 মিনিটের ড্রাইভ) যৌথ 2025 সংস্কৃতির ইউরোপীয় রাজধানী প্রতিবেশী নোভা গোরিকার সাথে, স্লোভেনিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে। ফ্রিউলি-ভেনিজিয়া জিউলিয়া অঞ্চলের ইভেন্টগুলির প্রোগ্রামে অ্যালানিস মরিসেট এবং রবি উইলিয়ামসের কনসার্ট এবং স্টিভ ম্যাককারি এবং অ্যান্ডি ওয়ারহলের প্রদর্শনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যাদুঘর বিনামূল্যে, Lets.trieste.it

সিসিলির সংস্কৃতি রাজধানী

সিসিলির অ্যাগ্রিজেন্টোতে মন্দিরগুলির উপত্যকাটির ইতালির কয়েকটি সেরা-সংরক্ষিত ধ্রুপদী সাইট রয়েছে। ফটোগ্রাফ: আটলান্টিড ফটোট্রেভেল/গেটি চিত্র

দক্ষিণ সিসিলির অ্যাগ্রিজেন্টো হ’ল ২০২৫ সালের জন্য ইতালীয় সংস্কৃতি রাজধানী। শহরের সর্বাধিক উদযাপিত দর্শন হ’ল মন্দিরগুলির উপত্যকা, যা দেশের কয়েকটি সেরা-সংরক্ষিত ধ্রুপদী সাইট রয়েছে। এটি ইল ভোলোর একটি কনসার্টের জন্য দর্শনীয় সেটিং, একটি ইতালীয় অপারেটিক পপ ত্রয়ী, পাশাপাশি গ্রীক এবং লাতিন ট্র্যাজেডির পারফরম্যান্স, ওপেন-এয়ার ফিল্মের স্ক্রিজিং, একটি আতশবাজি প্রদর্শন এবং আরও অনেক কিছু। লুইজি পিরানডেলো থিয়েটার, সান জেরল্যান্ডোর ক্যাথেড্রাল এবং ওল্ড টাউন এর গীর্জা এবং যাদুঘর সহ সাইটগুলিতে সারা বছর জুড়ে অন্যান্য কয়েকশো ইভেন্ট চলছে।

মার্চ মাসে একটি বাদাম ব্লসম ফেস্টিভাল রয়েছে, জুনে একটি ধ্রুপদী সংগীত সপ্তাহ এবং নিকটবর্তী সান লিওনে আগস্টে একটি উদযাপন।

খাদ্য সিসিলিতে যে কোনও ভ্রমণের একটি হাইলাইট এবং দ্বীপটির নামও এই বছরের নামকরণ করা হয়েছে ইউরোপীয় গ্যাস্ট্রোনমি অঞ্চল।

Lavalledeetempli.it এ আরও তথ্য

বেসিলিকাতে পারিবারিক অ্যাডভেঞ্চার

পোলিনো জাতীয় উদ্যান অন্বেষণের জন্য বেসিলিকাটা একটি দুর্দান্ত বেস। ফটোগ্রাফ: দা লিউ/শাটারস্টক

কে অ্যাডভেঞ্চারের দক্ষিণ ইতালির বাসিলিকাতে একটি নতুন পরিবার-বান্ধব ভ্রমণ রয়েছে। গাইডড ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে মেটেরায় একটি রান্নার শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত; নেকড়ে, শুয়োর এবং হরিণের ট্র্যাকগুলির জন্য শিকার পলিনো জাতীয় উদ্যান; গর্জে হাঁটা এবং সাদা-জলের রাফটিং; এবং ম্যারাটায় একটি জেলাতো কর্মশালা। ম্যাটার গুহাগুলি অন্বেষণ করতে এবং ম্যারাটিয়ার সৈকতে একটি দিন কাটাতে বা জিপলাইনিং এবং কায়াকিংয়ের মতো আরও ক্রিয়াকলাপ করার জন্য ফ্রি সময়ও রয়েছে।

পরিবারগুলি একটি গুহা হোটেলে দুটি রাত এবং পাঁচটি পরিবার পরিচালিত বি অ্যান্ড বিএস এবং গেস্টহাউসে কাটায়। ছুটির দিনটি সাত বা তার বেশি বয়সের বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত।

প্রাতঃরাশ এবং দুটি মধ্যাহ্নভোজন সহ সাত রাতের জন্য £ 1,795 প্রাপ্তবয়স্ক/£ 1,495 শিশু থেকে, ক্যাডভেনচার ডটকম

ফ্লোরেন্সে ট্রেসি এমিন দেখুন

ট্রেসি এমিনের অল আই ওয়ান্ট ইজ ইউ স্কাল্পচার ব্রিটিশ শিল্পীর প্রথম একক ইতালিয়ান প্রদর্শনীতে ফ্লোরেন্সের প্যালাজো স্ট্রোজিতে প্রদর্শিত হবে। ফটোগ্রাফ: ট্রেসি এমিন/ড্যাকস 2025

এই বসন্তে, ট্রেসি এমিনের ফ্লোরেন্সের পালাজো স্ট্রোজিজিতে ইতালিতে তার প্রথম একক প্রদর্শনী রয়েছে, যার মধ্যে historical তিহাসিক এবং সাম্প্রতিক অঙ্কন, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, ভিডিও, ইনস্টলেশন এবং ফটোগ্রাফি এমিনের “বিতর্কিত এবং লেসারেটিং নান্দনিক” পৌঁছে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ফ্লোরেন্সের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্যালাজো একটি রেনেসাঁর উঠোনের চারপাশে নির্মিত যা কনসার্ট, পারফরম্যান্স এবং ইনস্টলেশনগুলির হোস্ট করে। প্রদর্শনীগুলি পুরানো মাস্টারদের সমীক্ষা থেকে শুরু করে এআই ওয়েইওয়ে এবং মেরিনা আব্রামোভিয়ের মতো সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে। এমিন শোয়ের পরে, গ্যালারীটি 20 বছর চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ ম্যারা আর্ট প্রাইজ মহিলাদের জন্য (17 এপ্রিল -31 আগস্ট), তারপরে একটি ফ্রে অ্যাঞ্জেলিকো প্রি-স্পেসিফিক (26 সেপ্টেম্বর-26 জানুয়ারী 2026)। থাকুন রুবি বি (€ 80 থেকে ডাবলস), গত গ্রীষ্মে খোলা একটি আর্ট-ভরা হোটেল।

15 ডলার প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে গ্যালারী এন্ট্রি, € 6 বাচ্চা, 16 মার্চ থেকে 20 জুলাই, Palazzostrozzi.org

এলবা জুড়ে ট্রেক

এলবার সর্বোচ্চ শিখর মন্টি ক্যাপান থেকে দৃশ্য। ফটোগ্রাফ: রবার্ট হার্ডিং/আলামি

অনেক ভাল অ্যাডভেঞ্চারের ইতালির তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ এলবা জুড়ে একটি নতুন চার দিনের গাইডেড ট্রেক রয়েছে। দুর্দান্ত এলবান ট্র্যাভার্স মন্টে ক্রিস্টো, পিয়ানোসা এবং কর্সিকার প্যানোরামিক ভিউয়ের জন্য মন্টি ক্যাপান, এলবার সর্বোচ্চ শিখর (1,019 মিটার) এর একটি আরোহণ সহ উপকূলীয় ক্লিফস এবং রকি আর্দ্রগুলি বরাবর একটি পূর্ব-পশ্চিম ট্রেইল অনুসরণ করে।

থ্রি-স্টার হোটেল থাকার ব্যবস্থা এবং পিআইএসএ থেকে স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ট্রিপটি উন্নত হাইকারদের মধ্যবর্তী জন্য উপযুক্ত যারা খাড়া আরোহণ এবং অবতরণ সহ দিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা হাইকিং পরিচালনা করতে পারে। কম অভিজ্ঞ ওয়াকারদের জন্য, সংস্থার পাশাপাশি দুটি নতুন “মধ্যপন্থী” ট্রেক রয়েছে পশ্চিম ইটালিয়ান রিভিরা এবং মধ্যে ডলোমাইটস।

থেকে £ 1,186 প্রাতঃরাশ, চারটি মধ্যাহ্নভোজ এবং দুটি ডিনার সহ পাঁচ রাতের জন্য moshbetteradventures.com

ডলোমাইটসে একটি নতুন পশ্চাদপসরণ

কাসা কুক ম্যাডোনা দোরগোড়ায় স্কিইং এবং হাইকিংয়ের সাথে ডলোমাইটসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ফটোগ্রাফ: পিআর

কাসা কুক, বুটিক হোটেল ব্র্যান্ডটি মূলত নয় বছর আগে প্যাকেজ হলিডে জায়ান্ট টমাস কুক দ্বারা চালু করা হয়েছিল (এবং যা এরপরে বিক্রি হয়ে গেছে), ইতালিতে তার প্রথম সম্পত্তি চালু করছে-এবং এর প্রথম অ-বিচ গন্তব্য। ম্যাডোনা হাউস রান্না করুন (200 বি ও বি থেকে দ্বিগুণ)যা জুনে খোলে, এটি একটি 50 কক্ষের পাহাড়ের পশ্চাদপসরণ ম্যাডোনা ডি ক্যাম্পিগলিওডলোমাইটের একটি গ্রাম। ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে রয়েছে হাইকিং, মাউন্টেন বাইকিং, রক ক্লাইম্বিং, লেক সাঁতার, স্কিইং (স্কি লিফটগুলি তিন মিনিটের পথ দূরে) এবং ওয়াইন টেস্টিং।

হোটেলটিতে একটি জিম, স্পা এবং সওনা রয়েছে এবং যোগ ক্লাস চালায়; মেনুটি তিন-মিশেলিন-অভিনীত শেফ জ্যাকব জ্যান বোয়েরমা দ্বারা সজ্জিত। গ্রীষ্মের শেষের দিকে/শরতের গোড়ার দিকে অতিথিরা ডলোমাইটস মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শব্দগুলিতে অংশ নিতে পারেন, যা এর 30 তম বার্ষিকী উদযাপন করছে (27 আগস্ট থেকে 4 অক্টোবর, isuonidelledolomiti.it)।

গ্রামীণ সার্ডিনিয়ায় ফিরে যান

দক্ষিণ সার্ডিনিয়ার সুলসিস অঞ্চলে লাক্সি বিআইএতে লা রেসিডেনজা। ফটোগ্রাফ: পিআর চিত্র

দক্ষিণ সার্ডিনিয়ার সুলসিস অঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত কৃষিকাজ হ্যামলেট লাক্সি বিয়া ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। নতুন মালিকরা, যারা একটি বাড়িতে বাস করেন, তারা মূল পাথর এবং কৌশলগুলি ব্যবহার করে অন্যান্য ক্রমবর্ধমান সম্পত্তিগুলি পুনর্নির্মাণ করছেন, স্থানীয় কারিগরদের সহায়তায় তাদের সজ্জিত করছেন, তারপরে সেগুলি ভাড়া দিচ্ছেন। বাসস্থানএকটি বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট, 2023 সালে শেষ হয়েছিল এবং কর্ট হাউসএকটি দুটি বেডরুমের ঘর, সবেমাত্র খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় অ্যাপার্টমেন্ট কাসা কিউবো কয়েক মাসের মধ্যে আসছে।

মালিকরা বলছেন: “এই অঞ্চলটি সুন্দর এবং বন্য, গভীর ভূমধ্যসাগরীয় বন থেকে অন্তহীন দ্রাক্ষাক্ষেত্র, পাথুরে ক্লিফ সাইডস এবং স্যান্ডি সৈকত পর্যন্ত ল্যান্ডস্কেপের অসাধারণ সম্পদ সহ।”

কাসা কর্ট থেকে এসেছে € 250 একটি রাত, চার ঘুমায়, pretziada.com

রোমে এডভার্ড মঞ্চ

রোমের পালাজো বোনাপার্টে এডভার্ড মঞ্চের মৃত্যুর ৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বড় প্রদর্শনী রয়েছে। মঞ্চ: অভ্যন্তরীণ চিৎকার 100 টি পেইন্টিং, অঙ্কন এবং প্রিন্ট রয়েছে। প্রতিটি ঘর বিপরীত রঙ এবং আলোকসজ্জার প্রভাবগুলির সাথে উচ্চারণযুক্ত এবং মঞ্চের কাজের একটি মূল থিম যেমন “অসুস্থতা এবং মৃত্যু”, “যন্ত্রণাদায়ক প্রেম” এবং “মনস্তাত্ত্বিক অন্তঃসত্ত্বা” এর জন্য উত্সর্গীকৃত।

আপনার যদি পরে উল্লাস করার দরকার হয় তবে নতুন দিকে যান আর্ট’টেল রোম পিয়াজা স্যালাস্টিও (6 মার্চ খোলে)। এই পাঁচতারা হোটেলের কক্ষগুলি সস্তা হয় না, তবে রেস্তোঁরাটির টেরেসটি এপ্রিল থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং এটি একটি অ্যাপিরিটিভো, ডিজে এবং লাইভ সংগীত উপভোগ করার জন্য একটি রোদযুক্ত জায়গা।

মঞ্চ প্রদর্শনী €19.50, 11 ফেব্রুয়ারি থেকে 2 জুন, টিকিট.আইটি