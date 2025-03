কখন ২০১৫ সালে মার্টি ম্যাকফ্লাইয়ের সম্ভাব্য ভাগ্য দেখায়, এটি প্রকাশ করে যে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার আঘাতের কারণে তাঁর জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মূল চলচ্চিত্রটির ক্লিফহ্যাঙ্গার সমাপ্তির পরে, ডক ব্রাউন প্রথমে মার্টি এবং তার বান্ধবী জেনিফারকে ভবিষ্যতে নিয়ে যায় তাদের ছেলে মার্টি জুনিয়রকে কোনও অপরাধ করতে বাধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু যখন তাদের পরিকল্পনা যথারীতি খারাপ হয়ে যায়, জেনিফার তার নিজের ভবিষ্যতের বাড়িতে শেষ হয়, যেখানে তিনি শিখেন যে মার্টির সাথে বিবাহিত জীবন আইডিলিক থেকে অনেক দূরে।

সিনেমাটি কীভাবে ঘটেছিল তা সম্পর্কে বেশ অস্পষ্ট থাকে। শেষ

যদি তিনি কোনও প্রতিযোগিতার জন্য সূঁচের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তবে মার্টি একটি গাড়ি টানতে পারতেন



ভবিষ্যতের অংশ III এ ফিরে যান, যখন তারা স্টপলাইটে অপেক্ষা করছে। পুরানো বেপরোয়া মার্টি সম্ভবত এই দৌড়টি গ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর ট্রিলজি-দীর্ঘ চরিত্রের চাপের শেষে তিনি এই প্রতিযোগিতাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সূঁচগুলি রাস্তায় নেমে যাওয়ার সাথে সাথে, একটি গাড়ি লেনের মার্টিতে টানতে থাকত

কেন মার্টি ভবিষ্যতের তৃতীয় অংশের নতুন টাইমলাইনে ফিরে সূঁচের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে না



সমস্ত জুড়ে মুরগী,” it triggers him to turn around and accept the challenge. “”তিনি সবসময় বলতেন। তবে তৃতীয় সিনেমার শেষে, এমনকি যখন সূঁচ মার্টিকে কল করে “মুরগী”তাকে রাস্তায় দৌড়ে ছুঁড়ে মারতে মার্টি এখনও অস্বীকার করে। এটি দেখাতে যায় যে মার্টি ট্রিলজি চলাকালীন কতটা পরিপক্ক হয়েছে।

ওল্ড ওয়েস্টে প্রায় আটকা পড়ার পরে (এবং প্রায় স্পেসটাইম ধারাবাহিকতা ধ্বংস করে দেওয়া), মার্টি বুঝতে পেরেছিলেন যে কী গুরুত্বপূর্ণ।

মুরগী । After nearly getting stranded in the Old West (and nearly destroying the spacetime continuum), Marty realizes what’s really important. বুলিরা মনে করে যে সে শীতল বলে মনে করে; জেনিফারের সাথে তার স্বপ্নগুলি অনুসরণ করা কী গুরুত্বপূর্ণসুতরাং তিনি যে ধরণের জীবন যাপন করেন সে জীবনযাপন শেষ করেন না ।