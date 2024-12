Limewire API দিয়ে AI এবং NFTs-এ শুরু করুন

AI মিডিয়া তৈরি অবিশ্বাস্য ভিডিও শিল্পে প্রসারিত হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির একটি হোস্ট, এবং LimeWire গড় ব্যবহারকারীদের একজন AI শিল্পী হওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত ইন্টারফেস তৈরি করার পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে। Limewire সবেমাত্র প্রকাশ করেছে বিকাশকারী APIআমাদের মত প্রকৌশলীদের জন্য উড়ন্ত গতিশীল AI শিল্প তৈরি করার একটি পদ্ধতি!

যেকোন সংখ্যক AI পরিষেবা এবং অ্যালগরিদম থেকে বিভিন্ন মানের ছবি তৈরি করার পদ্ধতি প্রদান করে

পাঠ্য এবং অন্যান্য চিত্রের উপর ভিত্তি করে ছবি তৈরি করুন

বিদ্যমান চিত্রগুলিকে স্কেল করতে, ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি সরাতে এবং আরও অনেক কিছুর জন্য পরিবর্তন করুন৷

JavaScript, PHP, Python, বা আপনার পছন্দের যেকোনো ভাষা ব্যবহার করুন

ডকুমেন্টেশন পরিষ্কার এবং বোঝা সহজ

শুরু করা খুব সহজ





একটি সাধারণ API কল তত সহজ:

curl -i -X POST \ https://api.limewire.com/api/image/generation \ -H 'Authorization: Bearer MY_API_KEY' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'X-Api-Version: v1' \ -d '{ "prompt": "A beautiful princess in front of her kingdom", "aspect_ratio": "1:1" }'

আপনি একটি বিদ্যমান, আপলোড করা চিত্রকেও আপস্কেল করতে পারেন:

curl -i -X POST \ https://api.limewire.com/api/image/upscaling \ -H 'Authorization: Bearer MY_API_KEY' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'X-Api-Version: v1' \ -d '{ "image_asset_id": "116a972f-666a-44a1-a3df-c9c28a1f56c0", "upscale_factor": 4 }'

গতিশীলভাবে এআই আর্ট তৈরির মূল্য প্রকৌশলী এবং লেখকদের জন্য সমানভাবে চাপ দেওয়া কঠিন। আমার ব্লগ পোস্টের সাথে মেলে ইমেজের জন্য গুগল ইমেজ স্কোর করার পরিবর্তে, আমি একটি প্রতিনিধি ইমেজ তৈরি করতে নিবন্ধ থেকে কীওয়ার্ড পাঠাতে LimeWire এর API ব্যবহার করতে পারি। একইভাবে, লেখকরা চিত্র তৈরি করতে তাদের গল্প লাইমওয়্যারে খাওয়াতে পারেন! আপনি এমনকি আপনার ব্যবহারকারীদের নিয়োগের জন্য আপনার প্ল্যাটফর্মে বিকাশকারী API একীভূত করতে পারেন!

LimeWire এর নতুন বিকাশকারী API একবার চেষ্টা করে দেখুন! লাইমওয়্যার আপনাকে যেখানে এআই ইমেজ তৈরি করতে দেয় আপনি হয়!