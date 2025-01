Web-Slinger.css: সুইপার-ভার্সে | CSS-কৌশল

আমার পূর্ববর্তী নিবন্ধ সতর্ক করেছে যে টিন্ডারে অনুভূমিক গতির অপরিবর্তনীয় পরিণতি রয়েছে। আমি একটি ভিন্ন ব্লগের জন্য সেই বিষয়ে উদ্ভাসন সংরক্ষণ করব, কিন্তু প্রথম নজরে, সোয়াইপ-ভিত্তিক নেভিগেশন মনে হচ্ছে এটি একটি কাজ হতে পারে Web-Slinger.cssআপনার বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী পরীক্ষামূলক বিশুদ্ধ CSS Wow.js একমুখী স্ক্রল-ট্রিগার করা অ্যানিমেশনের প্রতিস্থাপন। আমি এখনও থিম গানের মধ্যে সেই বর্ণনাটি ফিট করতে পারিনি, তবে আমি এটিতে কাজ করছি।

ইতিমধ্যে, Web-Slinger.css কি একটি উপাদান পছন্দ বা অপছন্দ নির্দেশ করতে একটি বিশুদ্ধ CSS Tinder-স্টাইল সোয়াইপিং ইন্টারঅ্যাকশন সুইং করতে পারে? আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই পরীক্ষাটি কি আমাকে একটি চিত্র ব্যবহার করার জন্য একটি অজুহাত দেবে? স্পাইডার পিগআমার আগের নিবন্ধের আলোড়নপূর্ণ মন্তব্য বিভাগে জনপ্রিয় চাহিদার প্রতিক্রিয়ায়? স্পাইডার পিগ সোয়াইপার দেখুন, যা আমি ক্যাপচাগুলির প্রতিস্থাপন হিসাবে প্রস্তাব করছি কারণ একটি নাড়ি সহ প্রতিটি মানুষ স্পাইডার পিগকে ভালবাসে। এই নিরপেক্ষ বিবৃতিটি মাথায় রেখে, স্পাইডার পিগ সম্পর্কে কতজন লোক আপনার অবস্থান ভাগ করে তা দেখানোর জন্য একটি কাউন্টার প্রকাশ করতে নীচে বাম বা ডানদিকে সোয়াইপ করুন (এখনকার জন্য শুধুমাত্র Chrome এবং এজ)।

যে ক্র্যাকপট Web-Slinger.css আবিষ্কার করেছে সে অনুভূমিক স্ক্রোলিংকে বিবেচনা করেনি বলে মনে হয়, কিন্তু আমরা সেই পাগলের দানবীয় সৃষ্টিকে এভাবে প্যাচ করতে পারি:

(class^="scroll-trigger-") { view-timeline-axis: x; }

এটি ওয়েব-স্লিংগার কনভেনশন ব্যবহার করে ক্লাস নাম সহ মার্কার উপাদানগুলির জন্য ডিফল্ট আচরণকে ওভাররাইড করে scroll-trigger-n যা একমুখী, স্ক্রোল-ট্রিগার করা অ্যানিমেশন সক্রিয় করে। টাইমলাইন অক্ষ সেট করে x স্ক্রোল ট্রিগারগুলি তখনই সঞ্চালিত হয় যখন সেগুলি উল্লম্বভাবে না করে অনুভূমিকভাবে স্ক্রোল করার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় (যা ডিফল্ট)। অন্যথায়, ট্রিগারগুলি সরাসরি ছুটে যাবে কারণ যদিও ধারকটির প্রস্থের কারণে সেগুলি দৃশ্যমান নয়, আমরা যখন আমাদের সোয়াইপার প্রয়োগ করি তখন সেগুলি উল্লম্বভাবে ভাঁজের উপরে থাকবে৷

উপরের ডেমোর ভিত্তি স্থাপনে আমার পদক্ষেপ ছিল নিকোলে তালানভের টিন্ডার-স্টাইল সোয়াইপিংয়ের এই দুর্দান্ত জাভাস্ক্রিপ্ট ডেমোটি ফোর্ক করুনএকটি ছাড়া জাভাস্ক্রিপ্ট এবং সমস্ত কার্ড বের করে দিন, তারপর Web-Slinger.css আমদানি করুন এবং উপরে বর্ণিত অনুভূমিক প্যাচটি চালু করুন। এর পরে, আমি কার্ডের পাত্রে পরিবর্তন করেছি position: fixed এবং তিনটি পরিচয় করিয়ে দিল স্ক্রল-স্ন্যাপিং বাক্সগুলি পাশাপাশি, প্রতিটি ভিউপোর্টের উচ্চতা এবং প্রস্থ। আমি মধ্যম স্লাইড সেট scroll-align: center যাতে ব্যবহারকারী পৃষ্ঠার মাঝখানে শুরু করে এবং পিছনে বা সামনের দিকে স্ক্রোল করার বিকল্প থাকে।

সাইডেনোট: যখন অপ্রচলিতভাবে স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলি এইরকম ব্যবহার করা হয়, তখন একটি ভাল মানসিকতা হল যে স্ক্রোলযোগ্য উপাদানটি পৃষ্ঠায় দৃশ্যমান কিছুকে প্রচলিতভাবে স্ক্রোল করার জন্য দায়ী হতে হবে না। এই পদ্ধতিটি আপনি ব্যবহার করার সময় প্রথম জিনিসটি কীভাবে করেন তা স্মরণ করিয়ে দেয় চেকবক্স হ্যাক চেকবক্সটি লুকান এবং লেবেলটিকে অন্য কিছুর মতো দেখায়। আমরা একটি স্ক্রোলযোগ্য উপাদানের CSS-চালিত আচরণগুলিকে লিভারেজ করি, কিন্তু আমাদের ডিফল্ট UI আচরণের প্রয়োজন নেই৷

আমি একটি স্থাপন div দিয়ে চিহ্নিত scroll-trigger-1 তৃতীয় স্লাইডে এবং কার্ডে একটি প্রত্যাখ্যান অ্যানিমেশন সক্রিয় করতে এটি ব্যবহার করে এইভাবে:

<div class="demo__card on-scroll-trigger-1 reject"> <!-- HTML for the card --> </div> <main> <div class="slide"> </div> <div id="middle" class="slide"> </div> <div class="slide"> <div class="scroll-trigger-1"></div> </div> </main>

এটা আমি প্রত্যাশিত ভাবে কাজ! আমি জানতাম এই সহজ হবে! (কথক: এটা নয়, আপনি কেন পরবর্তীতে দেখতে পাবেন।)

<div class="on-scroll-trigger-2 accept"> <div class="demo__card on-scroll-trigger-2 reject"> <!-- HTML for the card --> </div> </div> <main> <div class="slide"> <div class="scroll-trigger-2"></div> </div> <div id="middle" class="slide"> </div> <div class="slide"> <div class="scroll-trigger-1"></div> </div> </main>

এটি যোগ করার পরে, পৃষ্ঠা লোড হলে স্পাইডার পিগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে “লাইক” হয়ে যায়। এটি এমন একটি কার্ডের জন্য উপযুক্ত হবে যেটি আমার মতো একজন ব্যক্তিকে দেখায় যাকে সবাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পছন্দ করে — সর্বোপরি, একজন মধ্যবয়সী লোক যে তার দিন-রাত্রি CSS হ্যাক করার জন্য ব্যয় করে তা বেশ ক্যাচ। বিপরীতে, এটা সম্ভব স্পাইডার পিগ সবার চায়ের কাপ নয়। সুতরাং, আসুন বুঝতে পারি কেন সোয়াইপ ডান বাস্তবায়নটি সোয়াইপ বাম বাস্তবায়নের চেয়ে ভিন্নভাবে আচরণ করবে যখন আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা উভয় বাস্তবায়নে একই নীতি প্রয়োগ করেছি।

এই বাগ কি আমাকে বাড়িতে চালিত view-timeline করে এবং করে না। Web-Slinger.css-এর পাগলা স্রষ্টা প্রযুক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন যা অ্যানিমেশনের জন্য তৈরি করা হয়নি যা শুধুমাত্র ব্যবহারকারী স্ক্রোল করলেই চলে পিছনে.

এই ভিজ্যুয়ালাইজার দেখায় যে আপনি কোন বিকল্পের জন্য চয়ন করুন না কেন animation-range স্ক্রলিং দিক থেকে ভিউপোর্ট অতিক্রম করার পরে বিষয়টি তার অ্যানিমেশনটি সম্পূর্ণ করতে চায় – যা আমরা ঠিক তাই করি না এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটতে চান.

সৌভাগ্যবশত, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী ব্রামাস Chrome ডেভেলপার টিম থেকে একটি দুর্দান্ত ডেমো রয়েছে যা দেখানো হয়েছে কিভাবে CSS-এ স্ক্রোল দিক সনাক্ত করতে হয়. চালাক ব্যবহার --scroll-direction সিএসএস কাস্টম সম্পত্তি ব্রামাস তৈরি, আমরা বোঝার চেয়ে সঠিক সময়ে স্পাইডার পিগ অ্যানিমেট নিশ্চিত করতে পারি। কৌশলটি হল চেহারা নিয়ন্ত্রণ করা .scroll-trigger-2 একটি ব্যবহার করে শৈলী প্রশ্ন এই মত:

:root { animation: adjust-slide-index 3s steps(3, end), adjust-pos 1s; animation-timeline: scroll(root x); } @property --slide-index { syntax: "<number>"; inherits: true; initial-value: 0; } @keyframes adjust-slide-index { to { --slide-index: 3; } } .scroll-trigger-2 { display: none; } @container style(--scroll-direction: -1) and style(--slide-index: 0) { .scroll-trigger-2 { display: block; } }

যে শৈলী প্রশ্ন মানে যে সঙ্গে মার্কার .scroll-trigger-2 আমরা আগের স্লাইডে না থাকা পর্যন্ত ক্লাস রেন্ডার করা হবে না এবং পিছনে স্ক্রোল করে এটিতে পৌঁছান। লক্ষ্য করুন যে আমরা নামক আরেকটি পরিবর্তনশীল চালু করেছি --slide-index যা তিনটি ধাপ সহ একটি তিন-সেকেন্ডের স্ক্রল-চালিত অ্যানিমেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি আমরা যে স্লাইডে আছি তা গণনা করে এবং এটি ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা চাই ব্যবহারকারী অপছন্দের অ্যানিমেশন সক্রিয় করার জন্য সিদ্ধান্তমূলকভাবে সোয়াইপ করুক। আমরা একটি অপছন্দ ট্রিগার করার জন্য কোনো সামান্য হাওয়া চাই না.

সোয়াইপ শেষ হয়ে গেলে, আরও একটি লাইক (আমি অতিমানব)

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, কতজন CSS-ট্রিক পাঠক স্পাইডার পিগকে অপছন্দ করেন বনাম কতজনের আত্মা আছে তা পরিমাপ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যাটাস ক্যাপচার করতে, আমি একটি ব্যবহার করছি তৃতীয় পক্ষের পাল্টা ছবি স্পাইডার পিগ কার্ডের নীচে কার্ডের পটভূমি হিসাবে। এটি তৃতীয় পক্ষ, তবে আশা করি, এটি সর্বদা কাজ করবে কারণ ওয়েবসাইটটি দেখে মনে হচ্ছে এটি ইন্টারনেটের ভোর থেকে টিকে আছে। আমার অভিযোগ করা উচিত নয় কারণ দাম সঠিক। আমি সর্বনিম্ন 1990-এর চেহারার কাউন্টার বেছে নিয়েছি এবং এটিকে এভাবে ব্যবহার করেছি:

@container style(--scroll-trigger-1: 1) { .result { background-image: url('https://counter6.optistats.ovh/private/freecounterstat.php?c=qbgw71kxx1stgsf5shmwrb2aflk5wecz'); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: center; } .counter-description::after { content: 'who like spider pig'; } .scroll-trigger-2 { display: none; } } @container style(--scroll-trigger-2: 1) { .result { background-image: url('https://counter6.optistats.ovh/private/freecounterstat.php?c=abtwsn99snah6wq42nhnsmbp6pxbrwtj'); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: center; } .counter-description::after { content: 'who dislike spider pig'; } .scroll-trigger-1 { display: none; } }

এই হ্যাকটি আমার প্রত্যাশার চেয়ে আরও জটিল হয়ে উঠেছে, বেশিরভাগ স্ক্রোল-ট্রিগার করা অ্যানিমেশনগুলি ব্যবহার করার জটিলতার কারণে যেগুলি শুধুমাত্র তখনই চলে যখন আপনি পিছনে স্ক্রোল করে একটি উপাদানের সাথে দেখা করেন যা বর্তমান API দ্বারা তৈরি অনুমানের বিরুদ্ধে যায়। এটা জানা এবং বোঝা একটি ভাল জিনিস. তবুও, বর্তমান স্পেকের মধ্যে কত শক্তি লুকিয়ে আছে তা আশ্চর্যজনক। আমরা যদি নিজেদেরকে বিশ্বাস করি তবে আমরা অত্যন্ত নির্দিষ্ট স্ক্রোলিং আচরণের উপর ভিত্তি করে জিনিসগুলিকে স্টাইল করতে পারি। বর্তমান APIটিকে সেই শক্তি আনলক করতে হ্যাক করতে হয়েছিল, তবে আমি চাই আমরা এরকম কিছু করতে পারতাম:

(class^="scroll-trigger-") { view-timeline-axis: x; view-timeline-direction: backwards; /* <-- this is speculative. do not use! */ }

সোয়াইপ-ডান স্ক্রোল ট্রিগারকে আমি যেভাবে কল্পনা করেছিলাম সেভাবে আচরণ করার অনুমতি দেওয়ার মতো একটি API দিয়ে, স্পাইডার পিগ সোয়াইপারের হ্যাকিংয়ের প্রয়োজন হবে না।

আমি স্ক্রোল-চালিত অ্যানিমেশনগুলির জন্য বিস্তৃত ব্রাউজার সমর্থনের স্বপ্ন দেখি। তবে আমি আশা করি যে ডিজাইনারদের তাদের তৈরি অভিজ্ঞতার মধ্যে অরৈখিক গল্প বলার জন্য উত্সাহিত করার জন্য আমাদের আরও নমনীয়তা দেওয়ার জন্য বৈশিষ্টটি বিবর্তিত হবে। যদি তা না হয়, একবার অ্যানিমেশন টাইমলাইন আরও ব্রাউজারে ল্যান্ড করলে, Web-Slinger.cssকে আরও সম্পূর্ণ এবং উৎপাদন-প্রস্তুত করার সময় হতে পারে, যাতে আরও উন্নত স্ক্রোলিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গড় CSS ব্যবহারকারীর কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা যায়।