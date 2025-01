সতর্কীকরণ সাইরেন লক্ষ লক্ষ লোককে মধ্য ইস্রায়েল, জেরুজালেম এলাকায় বোমা আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠায়; ধ্বংসাবশেষ জেরুজালেমের দক্ষিণে কোনো ক্ষতি ছাড়াই পড়ে

পোস্ট আইডিএফ এই সপ্তাহে 4 র্থ হুথি হামলায় ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র বাধা দেয়, কোনও আহত হয়নি appeared first on The Times of Israel.

Source link