মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ নেতানিয়াহু, গ্যালান্টের বিরুদ্ধে তার পদক্ষেপের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে অনুমোদনের জন্য ভোট দিয়েছে; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তা করার জন্য নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে দরজা খুলে দিয়েছেন

The post আইসিসির গভর্নিং বডি বলেছে যে গাজা ওয়ারেন্টের বিষয়ে আদালতের অনুমোদনের জন্য মার্কিন পদক্ষেপ ‘অনুশোচনা’ প্রকাশ করেছে appeared first on The Times of Israel.

Source link