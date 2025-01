পশ্চিম তীরের শহরে বাস আসার সাথে সাথে বিশাল জনতা অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ব্যানারও ব্যবহার করে * যুদ্ধবিরতির অংশ হিসাবে 471 দিন পরে গাজা থেকে 3 জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে পদক্ষেপ আসে

