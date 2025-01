মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রচারে তৃতীয় বৃহত্তম অবদানকারী হিসাবে, তিনি অক্টোবরে কমপক্ষে $100 মিলিয়ন দিয়েছেন, মার্ক জুকারবার্গের পাশাপাশি একটি উদ্বোধনী বল হোস্ট করেছিলেন

পোস্ট ইসরায়েলপন্থী মেগাডোনার মরিয়ম অ্যাডেলসন ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের মঞ্চে উঠেছিলেন appeared first on The Times of Israel.

