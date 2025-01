দেশটির অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা চলমান যুদ্ধের মধ্যে ‘প্রান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত’ কারণ কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন যে ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল উষ্ণায়ন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিলিপি হতে পারে

The post ইসরায়েল বাড়িতে এলএ-স্টাইলের দাবানল মোকাবেলায় অপ্রস্তুত, কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন appeared first on The Times of Israel.

Source link