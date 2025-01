মন্ত্রীরা চুক্তির পক্ষে 24-8 ভোট দিয়েছেন, যা রবিবার গাজা যুদ্ধবিরতি, তিন ইসরায়েলি বন্দীর মুক্তি, ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তির সাথে কার্যকর হতে চলেছে।

The post হামাসের সঙ্গে জিম্মি-যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদন করল ইসরায়েল সরকার appeared first on টাইমস অফ ইসরায়েল।

Source link