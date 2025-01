ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজায় ফিরে আসার সাথে লিভারেজ হারাতে হবে – ইস্রায়েলের সংবাদ

ফিলিস্তিনিদের গাজার দক্ষিণ থেকে তার উত্তরে ভ্রমণ থেকে বিরত রাখার দক্ষতা হামাসের চেয়ে ইস্রায়েলের সবচেয়ে বড় লিভারেজ ছিল এবং এটি গত কয়েক মাস ধরে আলোচনার অন্যতম স্টিকিং পয়েন্ট ছিল।

In the weeks before the hostage deal was signed, Israel tried to send as many Palestinians south as possible, on the one hand, to operate freely against terrorists in the northern areas of the Gaza Strip, and on the other, to pressure Hamas to agree জিম্মি চুক্তিতে।

“আমরা মানুষকে দক্ষিণ অংশ থেকে উত্তর অঞ্চলে অবাধে যেতে দেব না; প্রত্যেককে যাচাই করা হবে, ”কয়েক মাস ধরে ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল। তবে গত 24 ঘন্টা থেকে ছবিগুলি দেখায় যে এই প্রতিশ্রুতিটি একটি কল্পনা ছিল। লোকেরা অবাধে ভ্রমণ করছে, হামাসের সন্ত্রাসীদের পথে দেখা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, জিম্মি চুক্তিতে দু’সপ্তাহ আগে স্বাক্ষরিত একটি নিবন্ধ ছিল যে গাড়িগুলি পরীক্ষা করা হবে, তবে মাটির চিত্রগুলি থেকে, এটি ঠিক ঘটছে না। এমনকি যদি এটি শেষ পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়, সন্ত্রাসীরা চেক না করেই অস্ত্র দিয়ে সরে গেছে, যা ছিটমহলের উত্তরে ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করবে যে আইডিএফ সন্ত্রাসীদের পরিষ্কার করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা ২ January জানুয়ারী, ২০২৫ -এ উত্তর গাজা স্ট্রিপে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পথে। (ক্রেডিট: আলী হাসান/ফ্ল্যাশ 90)

জিম্মি চুক্তি আলোচনা

জিম্মি চুক্তির সময় হামাস দাবি করেছিলেন যে গাজায় যাওয়া 600০০ মানবতাবাদী সহায়তা ট্রাকের অর্ধেকটি উত্তর অঞ্চলে গিয়ে জনগণকে ফিরে আসতে রাজি করত।

সুতরাং, যখন ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বলে যে “যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তবে আমরা যুদ্ধে ফিরে আসব,” এটি সত্য হতে পারে, তবে নেটজারিম করিডোর ভেঙে দিয়ে এবং আইডিএফ সৈন্যরা অঞ্চলগুলিতে লড়াইয়ে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে ল্যান্ডস্কেপটি যেখানে তারা ছেড়ে গেছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে এটি ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং কে জানে যে কতজন সন্ত্রাসী।

তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেন হামাস আন্দোলনের স্বাধীনতার বিনিময়ে আরবেল ইহুদকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে কোনও সমঝোতা পৌঁছাতে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

শনিবার, ৩ জন জিম্মি প্রকাশের পরে, ইস্রায়েল আরও বেশি লাভ হারাবে যে ৫০ জন আহত হামাস সন্ত্রাসীদের প্রতিদিন রাফাহ ক্রসিংয়ের মাধ্যমে ছিটমহল ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। জিম্মি চুক্তির প্রথম ধাপের 4 সপ্তাহেরও বেশি সময় বাকি থাকায়, জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে হামাসকে তার পুরানো কৌশল এবং হেরফেরে ফিরে আসতে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

তদুপরি, ইস্রায়েলের পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় ধাপের জন্য আলোচনার পরে, যুদ্ধবিরতি 16 দিনে কী কী লিভারেজ হবে? ইস্রায়েলকে হামাসকে এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য কী চাপ আনতে হবে যা সমস্ত জিম্মিকে বাড়িতে আনতে পারে?