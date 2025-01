ভলকার তুর্ক বলেছেন আউশউইৎস মুক্তির আসন্ন 80 তম বার্ষিকী মানবীকরণ, আত্মতুষ্টি এবং উদাসীনতার বিপদের জন্য একটি জাগরণ আহ্বান

The post জাতিসংঘের অধিকার প্রধান সতর্ক করেছেন ইহুদি বিদ্বেষ ‘প্রবলভাবে’, বলেছেন ইহুদিরা ক্রমবর্ধমান হুমকির সম্মুখীন appeared first on The Times of Israel.

Source link