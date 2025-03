উদ্ধার: হাই-সার্ফ সিজন 1 পর্ব 16 পর্যালোচনা: পোনো

সমালোচকদের রেটিং: 3.5 / 5.0

এটি এক ঘন্টা শেষ তৃতীয় পর্যন্ত একটি স্লোগান ছিল।

এটি প্রায়শই মনে হয়েছিল যে তারা গতিগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তবে তারপরে একটি ফ্লিপটি স্যুইচ করা হয়েছিল, এবং উদ্ধার: হাই-সার্ফ সিজন 1 পর্ব 16 হঠাৎ করে আরও উপভোগ্য হয়ে উঠল।

এবং তারা ক্রিয়ায় সমস্ত প্রধান চরিত্রকে জড়িত করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এম তার একটি উদ্ধার করতে তার দিন শুরু করেছিলেন, যা আমরা শিখেছি সম্পূর্ণরূপে একটি ইএম কাজ করা, তবে তিনি নিজেকে মায়ের বানানে ফিরে চুষতে দেখলেন। এবং আপনি ইএম এর প্রতিরক্ষাগুলি দিনটি চলার সাথে সাথে হ্রাস করতে দেখতে পেলেন, যা আকর্ষণীয় ছিল।

আমি উদ্ধারের পরে বিচ্ছিন্ন জোড়ার সম্পর্ক সম্পর্কে তথ্যের অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছি: হাই-সার্ফ সিজন 1 পর্ব 15। আমি এখনও এর পাশে দাঁড়িয়েছি, তবে তাদের গতিশীল নাটকটি দেখার জন্য আমাদের এখানে একটি কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা ছিল এবং তাদের অতীতের চেহারাটি কী হতে পারে এবং তাদের ভবিষ্যত কী হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব উপসংহারে আসতে দেয়।

সিন্ডি দু’জন সাঁতার কাটতে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে দেখে এমকে অবাক করে দিয়েছিল এবং আপনি দেখতে পেলেন যে কীভাবে তার কাছে কিছু বোঝানো হয়েছিল।

এম হলেন একজন দক্ষ লাইফগার্ড যিনি তার প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনকে কাজের প্রতি উত্সর্গ করেছিলেন এবং এটি এমন নয় যে তিনি প্রায়শই সেই প্রশংসা এবং সত্যিকারের প্রশংসা অনুভব করেন না, তবে পিতামাতারা আপনাকে এটি দান করার সময় এটি সর্বদা আলাদা বোধ করবে।

এমনকি এমন একজন পিতা বা মাতা যার সাথে আপনার বিশেষত ভাল সম্পর্ক নেই।

দিনটি উদ্ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে সিন্ডি ওভারচারগুলি তৈরি করতে থাকে এবং খুব কমপক্ষে, তিনি একসাথে দুটি ব্যয় করার সময় জেদী বলে মনে করেছিলেন। এটি তাদের অতীত থেকে অন্যতম প্রধান বিষয় হতে পারে।

সিন্ডি একটি স্পর্শ স্ব-শোষিত হিসাবে এবং মাঝে মাঝে কিছুটা দূরে আসে, তাই এটি প্রশংসনীয় যে তিনি histor তিহাসিকভাবে শারীরিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে উপস্থিত না হয়ে তাদের হতাশ করেছিলেন।

এখন, সিন্ডি তার প্রিয় বৃদ্ধ কন্যার সাথে একটি সুন্দর জায়গায় হটশট লাইফগার্ডের সাথে খাবার গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

যতবারই দু’জন কথা বললেন, মনে হয়েছিল অন্য জুতো নামার জন্য প্রস্তুত ছিল কারণ আমরা সকলেই এই কাহিনীটি টেলিভিশনে খেলতে দেখেছি, এর আগে, তাই না?

একজন অনুপস্থিত পিতামাতারা তাদের পরিবর্তিত হয়েছে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে শহরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা অনিবার্যভাবে আবার ক্র্যাশ হওয়ার আগে জিনিসগুলি কিছুক্ষণের জন্য ভাল হয়ে যায়, আঘাতের অনুভূতিগুলি এবং আরও ভাঙা সম্পর্কগুলি তাদের জাগ্রত করে।

মনে হচ্ছিল এটি পুরো ঘন্টা আসছে। তবুও, যখন দু’জন ইএম-এ ছিলেন এবং সিন্ডি পৃষ্ঠের স্তরের ভাষ্যকে ক্ষমা বা ক্ষমা করার বাইরেও ইএমের প্রতি আগ্রহী হন, তখন আমি ভেবেছিলাম আমি ভুল। সিরিজটি জিনিসগুলিকে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

তবে হায়, আমার বিস্তৃত টেলিভিশন দেখার জন্য আমাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল যখন কোনও এলোমেলো লোক এমের বাড়িতে এসে তার ডিনারটি ক্র্যাশ করত ঠিক যখন এম যখন অবশেষে একটি প্রাচীর ভেঙে তার মাকে ব্যক্তিগত কিছু বলতে প্রস্তুত থাকে তখন তার ডিনারটি ক্রাশ করত।

সিন্ডি তার প্রেমিক এবং তার ছেলেকে এমের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যে সিন্ডি কে এবং তিনি কে রয়েছেন তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার ছায়াছবি না বলে। যদিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত সময় কাটাতে এবং তার মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের দিকে, পরিবর্তে, তিনি তাকে আক্রমণ করার এবং নিজের সম্পর্কে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এবং ঠিক এর মতোই, এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট যে এম কেন তার মাকে ফিরিয়ে দিতে এত ভয় পেয়েছিল।

সিন্ডি কোনও খারাপ ব্যক্তির মতো মনে হয় না, তবে তার অজ্ঞতা এবং অধিকারের অনুভূতিটি তার পথে চলে যাবে – এবং ইতিমধ্যে রয়েছে, যতদূর এমের সাথে সম্পর্কিত।

হতাশাজনক ছিল যে পনেরোটি পর্বের পরে, আমরা অবশেষে তাদের উইলের সাথে তার সম্পর্কের সাথে ডুব দিয়ে চলতে চলেছি, কেবল রনকে তাকে কেটে ফেলার জন্য।

এটি আমার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে হয়েছিল।

উইলের কথা বলতে গেলে, তিনি এবং ভিন্স ঘড়ির কাঁধে পাবলিক বাথরুমে বিশ্রী মারামারি থেকে রাতারাতি সেরা ব্রোস হয়ে উঠলেন।

ভিন্স আমার পছন্দ অনুসারে কিছুটা ক্ষতিকারক, এবং সেখানে পৃষ্ঠের নীচে এমন কিছু রয়েছে, যা সনি যখন তাকে বলেছিল যে কাউয়ায় যা ঘটেছিল সেখানে ঘটবে না।

ভিন্সের লিটল ব্যাকইয়ার্ড স্পারিং হস্টল দিয়ে আমরা এখানে যা দেখেছি তা বিচার করে কেউ ধরে নিতে পারে যে ভিন্সের লড়াইয়ের সাথে অতীত ছিল। এবং সম্ভবত তিনি একজন পরিবর্তিত মানুষ বা কিছু, তবে সোনির সতর্কতাটি বড় পূর্বাভাসের মতো অনুভূত হয়েছিল।

উইলের জন্য, আমরা এখনও লোকটির সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে জানি না, এবং যদিও মনে হয় না যে তাঁর কোনও ক্রোধের সমস্যা রয়েছে (বাস্তবে তিনি প্রায় অর্ধেক সময় হিসাবে খুব শান্ত হিসাবে উপস্থাপন করেছেন), কমপক্ষে সময়টি উইলকে একজন প্রতারক এবং দরিদ্র যোগাযোগকারী হওয়ার বাইরে কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাদের ইএম এবং প্রেমের ত্রিভুজের বাইরে উইলকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কিছু খুঁজে পাওয়ার দরকার ছিল এবং বাড়ির উঠোনের লড়াইটি আমার প্রথম পছন্দ নাও হতে পারে, এটি কিছু।

এটি উইলকে একটি পৃথক কাহিনীও দেবে, যা আমাদের তাকে আরও ভাল করে জানতে দেয়।

শোটি সবার জন্য এটি করতে দাঁড়াতে পারে এবং তাদের কৃতিত্বের জন্য তারা আরও এটি করতে শুরু করেছে। যাইহোক, আমরা উদ্ধার শেষের কাছাকাছি: হাই-সার্ফ সিজন 1 এর শুরু থেকে 1, যা আপনাকে অবাক করে তোলে যে এটি খুব কম বা খুব দেরি হয়েছে কিনা।

ঘন্টা সময়কালে অন্য কোথাও, কাইনালু কেবল টিপসি এবং মোমিং কাব্যিক ছিলেন না যখন তিনি এবং হিনা যখন শেষ মুহুর্তে বার থেকে বাড়ি চলছিলেন তখন সেই জমিটি বিক্রয়ের জন্য দেখেছিলেন।

না, তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন, এবং এটি সত্যই ভাল ছিল।

I love Hina, but she is programmed to be a bit of a hater almost immediately, which is relatable. যাইহোক, এটি কাইনালুর সরাসরি বিপরীতে, যিনি প্রায়শই বিষয়গুলিকে আরও ইতিবাচকভাবে দেখেন।

এবং জাহান্নাম, যখন আপনার কাইনালু যে ধরণের জীবনযাপন করেন তখন ইতিবাচক হওয়া অনেক সহজ। তবে কাইনালুর সৌন্দর্য হ’ল তিনি সমস্যা সমাধানকারী, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান।

জমির জন্য তাঁর পুরো পরিকল্পনা ছিল এবং অন্যান্য লাইফগার্ডগুলি ম্যাপ করে সহায়তা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি নিজেকে সময় বা দ্বিতীয়-অনুমানের অপচয় করছেন না। তিনি আরও বেশি ভালোর জন্য কিছু করার জন্য তার সংযোগগুলি ব্যবহার করে এবং তার সংযোগগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

ফরেস্ট তাদের অনিচ্ছাকৃত সৈকত সভার সময় প্রতিটি মোড়কে কাইনালুকে ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন, তবে কাইনালুর সমস্ত কিছুর উত্তর ছিল এবং এটি বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল।

রোজিকে তার জন্য আরও কিছুটা পড়ার জন্য আমি দোষ দিতে পারি না।

রোজি রেসকিউ থেকে এমআইএ হওয়ার পরে ফিরে এসেছিল: হাই-সার্ফ সিজন 1 পর্ব 12 এবং পৃষ্ঠতলে, তার সাথে কোনও ভুল নেই। তিনি বিচ ভলিবলে স্মার্ট, মজার এবং ভাল, এবং তাঁর এবং কাইনালুর কিছু রসায়ন রয়েছে।

এবং কাইনালু এবং হিনা উভয়ই শপথ করে এবং নীচে তাদের মধ্যে কিছুই নেই, প্রত্যেকেই জানেন যে এই মুহুর্তে তাদের বাদে এটি মিথ্যা।

কাইনালু বুঝতে পেরে রোজি কোনওভাবে আঘাত পেয়ে শেষ হবে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার ক্রাশের বন্ধুকে ডেটিং করবেন না বা হিনা বুঝতে পেরেছেন যে তিনি নিজের রুমির জন্য কোনও জিনিস আছে তা স্বীকার করে নিজেকে সুখ অস্বীকার করছেন।

সম্ভবত তারা তৈরি করা সংবেদনশীল রেখাটি অতিক্রম করতে তাদের আর একসাথে বাস করবে না, তবে যেভাবেই হোক, রোজি ক্রসহেয়ারগুলিতে ধরা পড়লে এটি লজ্জাজনক হবে কারণ সে এর প্রাপ্য হবে না।

শেষ প্লটলাইনগুলি দু: খিত ছিল, কারণ লাকা একটি বাচ্চাকে উদ্ধার করার পক্ষে কঠিন কাজ ছিল যা মাছ ধরার সময় ডুবে গিয়েছিল এবং তার পরিবারের জন্য সরবরাহ করার চেষ্টা করেছিল, তবে লাকাকে তার ব্যবসায়ের বিষয়ে কীভাবে মনে করতে জানে না তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু রয়েছে।

তিনি একজন জঘন্য ভাল লাইফগার্ড, এবং তার কাঁধে তার ভাল মাথা রয়েছে, এমনকি যদি অপরিপক্কতা সবচেয়ে খারাপ মুহুর্তগুলিতে তার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তিনি একজন সহানুভূতিশীল লোক এবং লাইফগার্ড হিসাবে পরিবেশন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সমস্তগুলি এখানে পুরো প্রদর্শনীতে ছিল যখন তিনি কোনও পরিবারে তাদের পৃথিবী চিরতরে কাঁপতে যাওয়ার জন্য ক্লোজার আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

মরসুমের পিছনের অর্ধেক সম্পর্কে একটি দুর্দান্ত জিনিস হ’ল সনি কীভাবে লাকার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছেন। দুজনেই ব্যক্তিগত ব্যথা নিয়ে কাজ করছিলেন, তবে তাদের নেট ঠিক করা শটটি সুন্দর ছিল।

সময়টি ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে, তবে এটি সেভাবে শেষ হয়নি।

অতিরিক্ত উদ্ধার নোট

সনি এবং মহাসাগর একই পৃষ্ঠায় উঠতে পারে না বলে মনে হয়। একদিকে, তিনি কিশোরী, এবং সনি একজন বাবা, তবে তাদের মাঝখানে দেখা করতে এবং অন্যটির দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে ব্যর্থতা অসামান্য। কিন্তু মহাসাগর স্পষ্টভাবে তার বাবার কাছ থেকে তার একগুঁয়েমি পেয়েছে।

হিনার মাসি যখন দেখায় তখন আমি সর্বদা এটি উপভোগ করি কারণ তিনি সর্বদা এটির মতো বলে থাকেন।

আপনি এখন সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন তা আমাকে জানানোর পালা এখন!

আপনি ভিন্স কি তৈরি করেন?

এম এবং সিন্ডির পরবর্তী কী?

হিনা এবং কাইনালু কখন তারা একে অপরকে পছন্দ করে না ভান করা বন্ধ করবে?

আপনার সমস্ত চিন্তা নীচে ফেলে দিন!

আপনি উদ্ধার দেখতে পারেন: সোমবার 9/8 সি তে ফক্সে হাই-সার্ফ।

