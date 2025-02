এনওয়াই লুইসিয়ানা ডাক্তারকে অভিযুক্ত করার পরে গর্ভপাতের ওষুধের প্রেসক্রিপশনগুলি রক্ষা করতে চলেছে

এই মামলাটি অন্য রাজ্যে গর্ভপাতের বড়ি প্রেরণের অভিযোগে একজন চিকিত্সকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের প্রথম উদাহরণ বলে মনে হয়, কমপক্ষে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ডবস বনাম জ্যাকসন উইমেনস হেলথ অর্গানাইজেশনের সাথে ২০২২ সালে রো বনাম ওয়েডকে উল্টে দেওয়ার পর থেকে।

ডেমোক্র্যাট হচুল গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি “কোনও পরিস্থিতিতে কোনও পরিস্থিতিতে” কখনও লুইসিয়ানাতে ছুতার পাঠানোর জন্য একটি প্রত্যর্পণের অনুরোধে স্বাক্ষর করবেন না এবং বলেছিলেন যে লুইসিয়ানার কর্তৃপক্ষ চিকিত্সকের নামটি আবিষ্কার করেছিল কারণ এটি ওষুধের লেবেলে ছিল।

“আজকের পরে, এটি আর ঘটবে না,” সোমবারের বিল স্বাক্ষর করে গভর্নর বলেছিলেন।

"আজকের পরে, এটি আর ঘটবে না," সোমবারের বিল স্বাক্ষর করে গভর্নর বলেছিলেন।

লুইসিয়ানা যখন তার কাজ করার জন্য নিউইয়র্কের একজন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন আমাদের আইনগুলি তাকে মামলা থেকে রক্ষা করেছিল। তবে তারা তার গোপনীয়তা রক্ষা করেনি।

গর্ভবতী মেয়ের মাও চার্জ করেছিলেন

শুক্রবার মেয়েটির মা, যার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি নিজেকে পুলিশে পরিণত করেছিলেন। নাবালিকার পরিচয় রক্ষার জন্য তাকে প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা যায়নি।

লুইসিয়ানার প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, ওষুধ খাওয়ার পরে মেয়েটি একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা অনুভব করেছিল এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি তার গর্ভাবস্থায় কতটা দূরে ছিলেন তা পরিষ্কার নয়।

জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার সময়, একজন পুলিশ অফিসার বড়িগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং আরও তদন্তের অধীনে দেখা গেছে যে নিউইয়র্ক রাজ্যের একজন চিকিত্সক ওষুধ সরবরাহ করেছেন এবং তাদের অনুসন্ধানগুলি ক্লেটনের অফিসে পরিণত করেছেন।

লুইসিয়ানা মামলার প্রসিকিউটর জেলা অ্যাটর্নি টনি ক্লেটন বলেছেন, কার্পেন্টারের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা “দেশব্যাপী” এবং তিনি গর্ভপাত বিরোধী আইন সহ রাজ্যে গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে পারেন।

ইউএস কোর্টের চ্যালেঞ্জগুলিতে তদন্তের অধীনে এল মিফপ্রিস্টোন দেখুন (2024): মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের ওষুধের প্রাপ্যতা নিয়ে তর্ক শুনেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এমন একটি ক্ষেত্রে যুক্তি শুনেছিলেন যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত গর্ভপাতের ওষুধের মাইফ্রিস্টোন অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করতে পারে। মহামারী থেকে, আরও চিকিত্সকরা টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ড্রাগটি বিতরণ করেছেন তবে গর্ভপাত বিরোধী কর্মীরা এটি বন্ধ করে দিতে চান।

লুইসিয়ানা একটি প্রায় মোট গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞা আছে। Physicians convicted of performing abortions, including ones with pills, face up to 15 years in prison, $200,000 US in fines and the loss of their medical licence.

হচুল বলেছিলেন যে তিনি এই বছর আরও একটি আইনটির জন্য চাপ দেবেন যার জন্য ফার্মাসিস্টদের চিকিত্সকদের অনুরোধগুলি মেনে চলতে হবে যে তাদের নাম একটি প্রেসক্রিপশন লেবেল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বড়িগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাতের সর্বাধিক সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে এবং ২০২২ সালের সিদ্ধান্তের পর থেকে গর্ভপাত পরিচালিত নিয়মের রাষ্ট্র-বিদেশে রাষ্ট্র-রাষ্ট্রীয় প্যাচওয়ার্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আইনী লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে। গর্ভপাতের অধিকারের অ্যাডভোকেসি গ্রুপ গুট্টমাচার ইনস্টিটিউটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত পরিচিত গর্ভপাতের প্রায় 63৩ শতাংশকে ওষুধ গর্ভপাত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।

নিউইয়র্ক আইনটি মাইফ্রিস্টোন এবং মিসোপ্রোস্টলের মতো ওষুধগুলিকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এটি চিকিত্সকের স্বতন্ত্র নামের পরিবর্তে চিকিত্সা অনুশীলনের নামে প্রেসক্রিপশনগুলি দায়ের করতে দেয়।

২০২৪ সালে, সুপ্রিম কোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে খ্রিস্টান বিরোধী গোষ্ঠীর দায়ের করা একটি মামলা প্রত্যাখ্যান করেছিল যা এফডিএ নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপকে লক্ষ্য করে যা সাতটির পরিবর্তে গর্ভাবস্থার 10 সপ্তাহ পর্যন্ত ওষুধ গর্ভপাতের জন্য অনুমতি দেয়, পাশাপাশি মেল ডেলিভারি সক্ষম করে তোলে কোনও মহিলাকে ব্যতীত ড্রাগটি কোনও ক্লিনিশিয়ানকে ব্যক্তিগতভাবে দেখার প্রয়োজন।

9-0 সিদ্ধান্তটি যুক্তিগুলির গুণাবলী নিয়ে শাসন করেনি; বরং এটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদীদের মামলা করার জন্য আইনী অবস্থানের অভাব রয়েছে।

প্রজনন অধিকার গোষ্ঠীগুলি লুইসিয়ানা অভিযোগের সমালোচনা করেছে।

“We cannot continue to allow forced birth extremists to interfere with our ability to access necessary health care,” the Louisiana Abortion Fund said in a statement. “চরমপন্থীরা আশা করছেন যে এই মামলাটি শীতল প্রভাব ফেলবে, আরও চিকিত্সকদের হাত বেঁধে যারা তাদের রোগীদের যত্ন নেওয়ার শপথ নিয়েছিল।”