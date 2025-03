কংগ্রেসে ভাষণে ট্রাম্প ডেজ কাট এবং ইউক্রেন সম্পর্কে গর্ব করবেন বলে আশা করা হচ্ছে

“পরিবর্তনের জন্য নয় বছরের লড়াইয়ের পরে, এই সপ্তাহে আমরা সারা এবং এই সত্যটি স্মরণ করি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বে, আমাদের জাতির আইনগুলি আর আমেরিকানদের উপর অবৈধ অভিবাসীদের অগ্রাধিকার দেবে না,” মিসেস আর্নস্ট বলেছিলেন।

মিঃ ট্রাম্প কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের সাথে ব্যারেলিং করছেন, তবে তাঁর আইনসভা এজেন্ডা কংগ্রেসের মাধ্যমে আরও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপতি প্রায় 4 ট্রিলিয়ন ট্যাক্স কাটাতে পাস করতে এবং নির্বাসন প্রচেষ্টার জন্য নতুন তহবিল পেতে চাইছেন, অন্যদিকে হাউসের হার্ড-লাইনের সদস্যরা সেই এজেন্ডার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য গভীর কাটছেন। It is not clear where those cuts will come from, particularly as proposals to cut into Medicaid have proved unpopular.

রাষ্ট্রপতি উদ্বোধনী দিবসের পর থেকে বারবার বলেছেন যে তাঁর প্রশাসন তিনি যা দাবি করেছেন তা একটি ব্যর্থ অর্থনীতি হিসাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মিঃ বিডেনের রাষ্ট্রপতি পদে চার বছর জুড়ে শক্তিশালী চাকরির প্রবৃদ্ধি উপেক্ষা করে। মিঃ ট্রাম্প সম্ভবত কানাডা, মেক্সিকো, চীন এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে যে শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছেন সে সম্পর্কে কথা বলার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও অনেক অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে তারা আশঙ্কা করছেন যে ফলাফলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহ বিঘ্ন হতে পারে।