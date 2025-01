চূড়ান্ত পররাষ্ট্র নীতির ভাষণে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন ইরান ‘দশকের তুলনায় দুর্বল’, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের চার বছরে তার আন্তর্জাতিক জোটের পুনর্গঠনের কথা বলে।

The post ‘কখনও হাল ছাড়বেন না’: বাইডেন বলেছেন ইসরায়েল, জিম্মি-যুদ্ধবিরতি চুক্তির ‘প্রান্তে’ হামাস appeared first on The Times of Israel.

Source link