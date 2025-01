কালো প্লাস্টিক এবং অন্যান্য গবেষণা সংশোধন বা প্রত্যাহার করার পরে ‘জম্বি ফ্যাক্টস’ লাইভ থাকে

কারেন্ট24:15তথ্য বিশৃঙ্খলার মধ্যে সত্য খোঁজার বিষয়ে টিম ক্যালফিল্ড

ভুল তথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার সময়ে আপনি কীভাবে বুঝবেন কী সত্য? Timothy Caulfield তার নতুন বই The Certainty Illusion: What You Don’t Know and Why It Matters-এ কীভাবে আমাদের তথ্য ব্যবস্থা এত বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে তা দেখেছেন।