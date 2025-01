আইন প্রণেতারা আব্বাস এবং ফাতাহ বন্দী ইয়াসির আবু-বকরের মধ্যে কলে ক্ষুব্ধ, যিনি একাধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন, সতর্ক করেছেন যে যুদ্ধ-পরবর্তী গাজা পরিচালনায় পিএকে ভূমিকা দেওয়া যাবে না

The post গাজা চুক্তিতে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীকে অভিনন্দন জানাতে ডাকলেন পিএ প্রেসিডেন্ট appeared first on টাইমস অফ ইসরায়েল।

Source link