জাতীয় ঐক্যপ্রধান বলেছেন, বিচারমন্ত্রী যদি দীর্ঘকাল বিলম্বিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধানের নিয়োগ সক্ষম করেন তবে আলোচনা হতে পারে, তিনি যা বলেছেন তা গণতন্ত্রবিরোধী উদ্যোগ।

