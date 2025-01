রেভাচ ক্লাসিক ‘বোরেকাস’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং মঞ্চ ও পর্দায় তার দশক-দীর্ঘ ক্যারিয়ারে শীর্ষ পুরস্কার জিতেছেন

