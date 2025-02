ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার পিছনে কৌশল

Ically তিহাসিকভাবে, বেশিরভাগ বাজপাখি ও জঙ্গি ইস্রায়েলি নেতারাই ছিলেন যারা ইস্রায়েলের শত্রুদের সাথে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণটি সহজ: ইস্রায়েলকে ছাড় দেওয়ার এবং ইস্রায়েলি জনসাধারণের কাছে এটি বিক্রি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য, ইস্রায়েলি জনসাধারণকে অবশ্যই দেখতে হবে যে এটি “আরবদের উপর কঠোর” বিবেচিত ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে।

গাজা থেকে গাজানদের সম্ভাব্য অপসারণের বিষয়ে ট্রাম্প সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি কিছু অস্থায়ী বা এমনকি স্থায়ী সময়ের জন্য গাজাকে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ইস্রায়েলে শকওয়েভ প্রেরণ করা হচ্ছে। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের অপসারণের ধারণাটি দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কূটনৈতিক লিঙ্গোর অন্যতম সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ। এই ধরণের ধারণাগুলি কেবল ইস্রায়েলি অধিকারের প্রান্তে প্রকাশ্যে বিনোদন দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্পের মন্তব্যে, ইস্রায়েলি অধিকারকে প্রশংসা ও উদযাপনের উন্মত্ততায় প্রেরণ করা হয়েছে।

যাইহোক, ট্রাম্পের সাথে, অনেকেরই তার মোডাস অপারেন্ডির একটি ছোট স্মৃতি থাকে। Trump applies the same logic in international politics and diplomacy to the logic he used when he was a businessman in New York- threaten, confuse, obfuscate, and then renegotiate favorable terms with your rival in order to get a better deal and praise his counterparty.

দক্ষিণ গাজা স্ট্রিপে খান ইউনিসে কাঠামোর দৃশ্য। ফেব্রুয়ারী 06, 2025। (ক্রেডিট: আবেদ রহিম খতিব/ফ্ল্যাশ 90)

ট্রাম্প ২.০ কানাডা এবং মেক্সিকোতে একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 25% শুল্ক আদায়ের হুমকি দিয়ে তার দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করেছিলেন যদি তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাগ করে নেওয়া সীমান্তে সুরক্ষা প্রয়োগ না করে তবে ফেন্টানেল চোরাচালানকারী দলগুলি পরিচালনা করে।

After this bellicose threat and very demeaning language Trump used, he renegotiated favorable terms with President Sheinbaum of Mexico and Prime Minister Trudeau. তারা ট্রাম্পের শুল্ক বাস্তবায়নে অস্থায়ী বিলম্বের বিনিময়ে তাদের সীমান্ত নীতিগুলি পরিবর্তন করতে সম্মত হয়েছিল। We have yet to see whether a real change in their enforcement policies will take place, but the speed at which they changed their rhetoric and took Trump’s demands seriously has been unprecedented.

ট্রাম্পের কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রেও একই প্যাটার্নটি ঘটেছে, যিনি অবৈধ এলিয়েনদের বিমানগুলি কলম্বিয়াতে ফিরে আসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ট্রাম্পের হুমকির পরে, তিনি কেটে গেলেন এবং ফোনে তাদের একটি “দুর্দান্ত” কথোপকথন হয়েছিল।

গাজা এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্য ট্রাম্পের পরিকল্পনা তাদের বাস্তবায়নে আলাদা নয়। ট্রাম্প মধ্য প্রাচ্যের নেতাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিউইয়র্ক নির্মাতা হিসাবে তাঁর দশকগুলিতে তিনি সম্মানিত আলোচনার কৌশলগুলি ব্যবহার করেছেন।

আমি তাঁর কৌশলটি যেভাবে পড়েছি তা নিম্নরূপ: তিনি ইস্রায়েলিদের সাথে আশ্চর্যজনক প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেকে জড়িত করবেন যাতে ইস্রায়েলি জনসাধারণ তাঁর উপর নির্ভর করতে পারে।

এর অর্থ হ’ল শুভেচ্ছার কেনার জন্য যা পরে এমন একটি চুক্তি আদায় করবে যেখানে ইস্রায়েলকে এমন কিছু ছেড়ে দিতে হবে যা খুব ব্যয়বহুল হবে। This deal would have to include bitter pills to swallow, pills that only a Begin could administer while the patient would have to accept. Trump is creating gestures that Israel’s hard Right would celebrate to also help Netanyahu maintain his fragile coalition that could easily disperse once the bitter pills are administered.

এই চুক্তিতে সম্ভবত গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং সৌদি-ইস্রায়েলি নরমালাইজেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করার জন্য, যা তিনি একাধিকবার বলেছিলেন, শান্তির নির্মাতা হতে এবং নোবেল শান্তি পুরষ্কার জিততে, ট্রাম্প আমেরিকার আরব মিত্রদের ভবিষ্যতের দাবিতে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নতুন অপরিশোধিত লাঠি ব্যবহার করছেন তাদের ট্রাম্পের বিশাল কাঠি দেখিয়ে তাদের দেখিয়েছেন যে তারা যদি সহযোগিতা না করে তবে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক – মিশর এবং জর্দান গাজানদের নিয়ে তিনি এই ক্লাসিক লাইনটি বলেছিলেন, “আমরা তাদের জন্য অনেক কিছু করি, এবং তারা এটি করবে।” এটি এমন একটি পরামর্শ যা ট্রাম্প আমেরিকান সহায়তা মিশর এবং জর্ডানকে বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করতে পারে।

ট্রাম্প তার কর্মসূচিকে জোর করে স্থানচ্যুতি হিসাবে তৈরি করার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছিলেন, যা জনগণের মনে “জাতিগত নির্মূল” বা যুদ্ধ অপরাধ হিসাবে দেখা যায়, বরং ফিলিস্তিনিদের সহায়তা করার জন্য মানবিক উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত অঙ্গভঙ্গি হিসাবে। তিনি এই যুক্তিটি তৈরি করেছেন যে গাজা এখনই যে পরিস্থিতিতে রয়েছে সেদিকে কেউ সম্ভবত বাঁচতে পারে না এবং তিনি নিশ্চিত করতে চান যে গাজানরা মর্যাদা ও সমৃদ্ধির সাথে বেঁচে আছেন।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বিমানের আগে বলেছিলেন যে তিনি শান্তির বৃত্তটি প্রসারিত করার আশা করেছিলেন। এই বিবৃতি, অন্যদের মধ্যে, সৌদি আরবের সাথে ভবিষ্যতের শান্তি চুক্তির জন্য জনসাধারণের credit ণ কিনতে ব্যবহৃত হয়, যা ফিলিস্তিনিদের কাছে কিছু ছাড় অন্তর্ভুক্ত করবে।

নেতানিয়াহু একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে ইস্রায়েল ইস্রায়েলের যুদ্ধের লক্ষ্য হিসাবে হামাসকে পরাস্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার অর্থ ইস্রায়েলকে গাজায় লড়াইয়ে ফিরে যেতে হবে। ট্রাম্পের দল এই বাস্তবতা বোঝে, এবং ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা এমন একটি গল্প হতে পারে যা যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার কৌশল তৈরি করার সময় মিডিয়াগুলিকে বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত করার জন্য ছড়িয়ে পড়ে।

এই মুহুর্তে, মার্কিন প্রশাসন সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান হুসেন আল-শেখ এবং অন্যান্য সহ বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতাদের সাথে বৈঠক করে আসছে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধোত্তর যুগে গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য তদবির করছে।

এই বার্তাগুলি বধিরদের কানে পড়েনি কারণ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহগুলিতে রাফাহ ক্রসিং চালাচ্ছে, এবং পিএ নতুন প্রশাসনের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করার জন্য জুডিয়া এবং সামেরিয়ায় অন্যান্য সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে যে এটি দায়িত্ব নিতে পারে যে এটি গ্রহণ করতে পারে গাজা

আব্রাহাম চুক্তি

ইস্রায়েলের জর্ডান উপত্যকাকে সংযুক্ত করার জন্য ইস্রায়েলের হুমকি থেকে আব্রাহাম চুক্তির জন্ম হয়েছিল, যা সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য ফিরে এসেছিল। আমি বিশ্বাস করি যে নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের মধ্যে বর্তমান বৈঠকে অনুরূপ ব্যবস্থা উত্থাপিত হবে – ট্রাম্প অতিরিক্ত চাহিদা রেখেছেন (যাকে আমরা হিব্রু ভাষায় একটি “ছাগল” বলি) আলোচনার অংশ হিসাবে যা পরে একটির বিনিময়ে স্বীকৃত হবে আরও যুক্তিসঙ্গত “জিজ্ঞাসা করুন।”

ট্রাম্প জানেন যে দেশগুলির সাথে আলোচনার সময় আপনি আপনার দাবিগুলি হ্রাস করে আলোচনা করেন এবং গাজানদের পুনর্বাসনের মতো ব্রাশের অনুরোধ জানিয়ে ট্রাম্প বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্ব মতামতের ওভারটন উইন্ডোটি স্থানান্তরিত করেন।

The final arrangement would probably include Israel agreeing to give up annexing Judea and Samaria and relocating the Gazans from Gaza, and even allowing for a formal declaration of vague principles about a pathway to a two-state solution in exchange for a Peace deal with Saudi Arabia । Saudi Arabia would be able to sell to Arab world opinion, like the UAE before it, that it was the bastion that protected Israel and the US from taking over Gaza and being the defenders of the Palestinian cause.

নেতানিয়াহু ইস্রায়েলের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম হবেন যে তিনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য তাঁর স্বচ্ছ চুক্তিটি খেলতে গিয়ে ইস্রায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি চুক্তি নিয়ে এসেছিলেন এবং ট্রাম্প শান্তির নির্মাতাদের হল অফ ফেমে তাঁর স্থান দাবি করতে পারেন।

The writer is a research analyst at the Israel Defense and Security Forum-Habithonistim, specializing in the fields of delegitimization, US-Israeli relations, and Hezbollah. বর্তমানে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেটা সায়েন্সে স্নাতকোত্তর অনুসরণ করছেন।