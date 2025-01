এরিক ট্র্যাগার ব্রেট ম্যাকগার্কের কাছ থেকে হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেবেন, যিনি মধ্যপ্রাচ্য নীতি গঠনে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন; জিওপি সেনেটের কর্মী মিডইস্ট-সম্পর্কিত নিয়োগকারীদের জনাকীর্ণ ক্ষেত্রে যোগদান করেছেন

