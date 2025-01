মার্কিন সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ার কটন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জন বোল্টন, মাইক পম্পেও এবং ব্রায়ান হুকের নিরাপত্তা বিশদ অপসারণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে উত্সাহিত করেছেন

