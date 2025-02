ট্রাম্প বনাম দ্য লাস্ট ডেমোক্র্যাটিক গার্ড্রাইল: আদালত

একটি Corroding আমেরিকান গণতন্ত্র এখনও একটি রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে। আদালত ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি পরীক্ষা করছেন, তিনি এটিকে চাপ দিচ্ছেন, তবে এখনও পর্যন্ত এটিকে লাথি মারেনি।

বারবার, তিনি আদালতের আদেশে দৌড়েছেন – এমন রায়গুলি যা তাকে বাধা দিয়েছে, তাকে বাধা দিয়েছে এবং তাকে বলেছে না, আপনি যা চান তা সর্বদা পেতে পারেন না।

ট্রাম্প এখনও পর্যন্ত আদালতের আদেশকে অস্বীকার করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক রুবিকনকে অতিক্রম করার অভাবকে থামিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও রাষ্ট্রপতি কমপক্ষে দেড় শতাব্দীতে লঙ্ঘন করেছেন।

ওবামার রাষ্ট্রপতির সময় সাংবিধানিক আইন অধ্যাপক ইয়েল ল স্কুলের প্রাক্তন ডিন হ্যারল্ড হংকজু কোহ বলেছেন, “এখানে প্রথম দিকে আদালতগুলি আমাদের ত্রাণকর্তা হয়েছে।”

এবং তবুও: “আমরা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভাঙ্গনের অবস্থায় আছি।”

ট্রাম্প সাম্প্রতিক ইতিহাসের অদৃশ্য গতিতে এবং স্কেলকে তার সমালোচকরা অসাংবিধানিক বা বেআইনী বলে অভিহিত করেছেন এমন ক্রিয়াকলাপের ব্যারেজ প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন আদালত কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে ট্রাম্পের কিছু প্রচেষ্টা বিরতি দিয়েছে, যার মধ্যে মার্কিন নাগরিকত্বের অ্যাক্সেসকে আরও কঠোর করা এবং কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত তহবিল ব্যয় করতে অস্বীকার করা সহ। (ইস্টক)

ফলস্বরূপ, কয়েক ডজন মামলা মোকদ্দমার প্রতিটি দিকে উড়ছে। এবং রাষ্ট্রপতি ভোগ করেছেন এক ডজনেরও বেশি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আইনী বিপর্যয়।

আদালত বিরতি দিয়েছে, কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে, তার অ্যাক্সেসকে আরও শক্ত করা মার্কিন নাগরিকত্ব , তহবিল ব্যয় করতে অস্বীকার কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত, গুলি চালানো জনসাধারণ-স্বাস্থ্য মুছে ফেলার ক্ষেত্রে কর্মীদের সহায়তা করুন ওয়েবসাইট এবং আমেরিকানদের ব্যাংকিং ডেটা প্রদান এলন কস্তুরী ।

ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া? তিনি গণতান্ত্রিকভাবে প্রচলিত উপায়ে লড়াই করবেন – আবেদন করে। তিনি বিচারকদের সম্পর্কে অভিযোগ করছেন, তাদের কর্মকে ওভাররিচ বলে ডাকছেন, তবে তিনি এই চূড়ান্ত সীমান্তটি অতিক্রম করেননি।

ট্রাম্প মঙ্গলবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প তার বিলিয়নেয়ার সহযোগী কস্তুরীর পাশে বসে। “আমাকে আবেদন করতে হবে।”

ভাল হিলের কনসিগ্লিয়ার আরও এক ধাপ দূরে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। একটি অনলাইন পোস্টে, কস্তুরী প্রস্তাবিত বিচারকদের অভিশংসন যারা “মানুষের ইচ্ছা” অস্বীকার করে।

অন্যরা যুদ্ধের জন্য গার্ডিং করছে।

ডানপন্থী নিউজম্যাক্স নেটওয়ার্কে, একটি হোস্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আদালত এবং একজন রক্ষণশীল আইনজীবীকে উপেক্ষা করার সময় এসেছে, উত্তরে, সরাসরি অস্বীকারের বিকল্প প্রস্তাবিত বিকল্প-অভিশংসন, কংগ্রেসনাল তদন্ত এবং এমনকি একটি তহবিল হিমশীতল যাতে বিচারকরা কেরানিদের অর্থ প্রদান করতে পারেন না।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি আদালতের আদেশকে সম্মান করবেন এবং তার বিরুদ্ধে আপিল রায় দেবেন। এদিকে তাঁর সহযোগী, বিলিয়নেয়ার ইলন কস্তুরী, ঝামেলা বিচারকদের অভিশংসনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। (কেভিন লামার্ক/রয়টার্স)

অন্য রক্ষীগুলি একের পর এক কাঁপছে

ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়াগুলিতে এতগুলি চোখ আটকানো হওয়ার কারণ হ’ল আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য র‌্যাম্পার্টগুলি ভেঙে পড়ছে।

নির্বাচন? ট্রাম্প হেরে গেলে তাদের কারচুপি ঘোষণা করেন। মিত্ররা তাকে চুরি করতে সাহায্য করার চেষ্টা করার পরে, তিনি পরিণতিগুলি মুছে ফেলেন – ক্ষমা 1,500 এরও বেশি লোক যিনি 6 জানুয়ারী, 2021 -এ মার্কিন ক্যাপিটল আক্রমণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক অপরাধকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শুভকামনা। যেমন মধ্যে ক্রমবর্ধমান সাহসীতা ক্ষমা সাম্প্রতিকের সাথে মিলিত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির মিত্রদের জেল-আউট-জেল ফ্রি কার্ডের যথেষ্ট পরিমাণে নেই, তবে এটি খুব কাছে।

অভিশংসন? এটি একটি দাঁতবিহীন বাঘ। ইতিহাসে চারটি রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের পরে, এখন এমন একটি কাজ কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব যা বাস্তবে অফিস থেকে অপসারণের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে।

স্বতন্ত্র নজরদারি? বরখাস্ত ট্রাম্প দ্বারা, আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে। এক এজেন্সি ইন্সপেক্টর-জেনারেল সতর্ক করেছিলেন যে ট্রাম্পের বিদেশী-সহায়তা হিমশীতল মৃত্যু এবং নষ্ট খাবারের মজুদ সৃষ্টি করবে। তিনি এখনও বরখাস্ত ।

পুলিশ? সে বরখাস্ত হয়েছে দুই এফবিআই পরিচালক এবং একটি আইআরএস কমিশনার, যাদের অন্যথায় পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক চাপ রোধে সহায়তা করার জন্য দীর্ঘ শর্ত রয়েছে।

কংগ্রেস? প্রথম দিন, ট্রাম্প ঘোষণা তিনি কেবল 75 দিনের জন্য আবেদন করবেন না, যে আইনটি চীনা মালিকানাধীন অ্যাপ টিকটোকের বিক্রয় বা শাটডাউন প্রয়োজন। কংগ্রেস ঝলমলে হয়নি। রিপাবলিকানরা সবেমাত্র সেই আইনটি পাস করতে সহায়তা করেছিল। তারা ট্রাম্পকে এটিকে উপেক্ষা করতে দেয়।

তার বিরুদ্ধে অন্য আইন ভাঙার অভিযোগও রয়েছে থামানো থামছে তাড়াহুড়ো ভেঙে মার্কিন বিদেশী সহায়তা সংস্থা যথাযথ অনুসরণ না পদ্ধতি জন্য গুলি চালানো নির্দলীয় বেসামরিক কর্মচারী, এবং কে হতে পারে তার জন্য নতুন নিয়ম নির্ধারণ করা একজন মার্কিন নাগরিক ।

মিডিয়া? তাদের সাথে চেপে ধরা হচ্ছে ব্যয়বহুল মামলা উপদ্রব সহ স্যুট নিষ্পত্তি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে, এবং অ্যাক্সেস কেটে গেছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বলা হয়েছিল এটি অবশ্যই মেক্সিকো উপসাগরকে আমেরিকা উপসাগর হিসাবে উল্লেখ করতে শুরু করতে হবে বা ওভাল অফিসের ইভেন্টগুলি থেকে নিষিদ্ধ হতে হবে।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইনের একজন পন্ডিত পিটার শেন বলেছেন, “আমরা আমাদের ইতিহাসে কখনও কখনও রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনী প্রতিবন্ধকতাগুলির প্রতি তুলনামূলক, প্রোগ্রাম্যাটিক উদাসীনতা বা বৈরিতা দেখিনি।” রাষ্ট্রপতি।

“ওয়াটারগেট এর চেয়ে সংকীর্ণ ছিল।”

কেন ওয়াশিংটন আদালত দেখছে

যে আদালত ছেড়ে। এখানেই এই লড়াইগুলির বেশ কয়েকটি এখন লড়াই করা হচ্ছে এবং এখনও অবধি ট্রাম্পের পরিকল্পনাগুলি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে।

কোনও রাষ্ট্রপতি তার পর থেকে আদালতের আদেশকে নির্মমভাবে অস্বীকার করেননি গৃহযুদ্ধ যদিও কিছু আইনী পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি হয়েছে আরও দীর্ঘ ।

রাষ্ট্রপতিরা প্রায়শই আদালতের রায় সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। জো বিডেন যেমন শিক্ষার্থীদের loans ণ নিয়ে করেছিলেন, তারা প্রায়শই ফাঁক এবং কাজের সন্ধান করেন। সুপ্রিম কোর্ট তার টিউশন debt ণ ক্ষমা পরিকল্পনা অবরুদ্ধ করেছে, তাই তিনি এটি নতুন করে ডিজাইন করেছেন একটি ভিন্ন প্রোগ্রাম ব্যবহার করে।

তবে মন্তব্যগুলি অন্য দিন ওয়াশিংটনের মাধ্যমে একটি শীতল পাঠিয়েছে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, ইয়েল আইন স্কুলের স্নাতক, প্রস্তাবিত সাম্প্রতিক আদালতের রায়গুলি অবৈধ ছিল।

তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি বিশেষত আকর্ষণীয় করে তুলেছে তা কেবল তার আইনী পটভূমি ছিল না। তিনি এই বছর আগে সম্পর্কে কথা বলেছেন, যার অর্থ এটি কেবল তাড়াতাড়ি বিবেচনা করা টুইট নয়।

পিছনে 2021 সালে ভ্যানস বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পকে সিভিল সার্ভিস শুদ্ধ করতে এবং তার সমর্থকদের সাথে প্রতিস্থাপনের আহ্বান জানান। আদালত যদি এই অবৈধ বলে মনে করে, ভ্যানস বলেছিলেন, ট্রাম্পের উচিত আদালতকে স্টাফ পেতে বলা উচিত, অ্যান্ড্রু জ্যাকসন করলেন 190-প্লাস বছর আগে।

আবার ট্রাম্প এতদূর যায় নি। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে তার আদালতের পরাজয়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান।

এবং স্পষ্টতই, এটি ঠিক কি ট্রাম্প দু’বছর আগে বলেছিলেন ।

তার মধ্যে প্রচার প্ল্যাটফর্ম ট্রাম্প সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন যে তিনি এর সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করবেন 1974 আইন এটি কংগ্রেস অনুমোদনের পাশাপাশি ডলার ব্যয় করতে রাষ্ট্রপতীদেরও বাধ্য করে জন্মগত নাগরিকত্ব এবং অন্যান্য জিনিস সে এখন চেষ্টা করছে।

আদালতের সামনে contrission এর একটি চিহ্নে, প্রশাসনের আইনজীবীরা এমনকি ভর্তি পূর্ববর্তী ফাইলিংয়ে ত্রুটি করা – এবং বিচারকের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

ট্রেভর মরিসন বলেছেন সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত; unprecedented, even, in how aggressively and frequently Trump is taking actions many view as outside constitutional boundaries.

তবে কেউ কেউ যেমন পরামর্শ দিয়েছেন তেমনি এটি কি সাংবিধানিক সঙ্কট? নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ল-এর কানাডিয়ান বংশোদ্ভূত ডিন ইমেরিটাস মরিসন বলেছেন, ওবামা হোয়াইট হাউসে একজন সাংবিধানিক আইনজীবী এবং পরামর্শদাতা মরিসন বলেছেন।

“আমি নিশ্চিত নই যে ‘সাংবিধানিক সঙ্কটের’ সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ পরিশ্রমী সংজ্ঞা রয়েছে এবং তাই আমি নিশ্চিত নই যে আমি যদি বলব যে আমরা এখনও একটিতে রয়েছি। কারণ আমাদের এখনও নেই, আমি এখনও নেই, আমি ভাবুন, আদালতের আদেশের নির্দ্বিধায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, “তিনি বলেছিলেন।

“তবে, আপনি জানেন, বেশ কয়েকটি ফ্রন্ট এবং মামলা মোকদ্দমার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা খুব, খুব কাছাকাছি।”

কি-যদি দৃশ্য

ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে অস্বীকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

ইউএসএআইডি-তে নির্ধারিত কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন, একটি মামলা-মোকদ্দমাতে, ট্রাম্পের রয়েছে অস্বীকার আদালতের আদেশ। প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা অভিযুক্ত হচ্ছে মেনে চলতে ব্যর্থ অন্যান্য আদালতের আদেশ সহ।

অন্য ক্ষেত্রে, একজন বিচারক রাজি ফেডারেল তহবিলের উপর ফ্রিজ জড়িত স্যুটটিতে হোয়াইট হাউস দ্বারা সম্মতি অমান্যতা রয়েছে। এই বিচারক এমনকি সতর্কও করেছিলেন যে অব্যাহত অবজ্ঞা অপরাধী অবমাননা হতে পারে এবং ১৯ 197৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের উদ্ধৃতি দেওয়া হতে পারে সিদ্ধান্ত তাত্ক্ষণিকভাবে আদালতের আদেশ অনুসরণ করার প্রয়োজনে।

আর যদি না? তারপরে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করব, অন্যদিকে রুবিকন ; যে সাংবিধানিক কোন-লোকের জমি।

এই মুহুর্তে আদালত আদেশ জারি করতে পারে – সম্ভবত অবজ্ঞার সিদ্ধান্ত। ইউএস মার্শালস পরিষেবাটিকে আদেশ কার্যকর করতে বলা হবে। কিন্তু যে পরিষেবা ভিতরে বসে ট্রাম্পের বিচার বিভাগ।

রাষ্ট্রপতি কি মার্শালদের আদালতের আদেশ কার্যকর করার আইনী দায়িত্বকে অস্বীকার করার আদেশ দেবেন? “আমি মনে করি না আমরা এর কাছাকাছি কোথাও,” মরিসন বলেছিলেন। তিনি আশা করেন “ডি-এসক্লেশন” প্রথমে আসবে।