যাদের মুক্তি দেওয়া হবে তাদের মধ্যে রয়েছে চার বছর আগে দাঙ্গায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আক্রমণকারী ক্যামেরায় বন্দী আসামীরা

পোস্ট ট্রাম্প 6 জানুয়ারী ক্যাপিটল হামলায় অভিযুক্ত সমর্থকদের ব্যাপক ক্ষমা জারি করেছেন appeared first on The Times of Israel.

Source link