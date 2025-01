সম্পত্তির মামলায় সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য সম্ভাব্য অনিয়ম ঘোষণা করতে বিচারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রতিবেদনের প্রশ্ন করার পরে, রক্ষণশীল আইনপ্রণেতারা তাকে বুট করার দাবি করেন

পোস্ট ডানপন্থী এমকেরা বলছেন, স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে অমিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান হতে পারবেন না appeared first on The Times of Israel.

Source link