হিন্দ রজব ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, দিয়াব আবু জাহজাহ বলেছেন যে তিনি লেবাননের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে তার সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ‘খুব গর্বিত’; এনজিও এই সিদ্ধান্তের জন্য ইসরায়েলি প্রেসকে দায়ী করেছে

The post ডেনমার্কে ফিলিস্তিনিপন্থী সম্মেলন হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত গ্রুপ থেকে বক্তাকে বাদ দিয়েছে appeared first on The Times of Israel.

Source link