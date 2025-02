ডেভিড ড্রাইম্যান ইয়ার্ডেন বিবাস – ইস্রায়েলের খবরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন

বিঘ্নিত ফ্রন্টম্যান ডেভিড ড্রাইম্যান বুধবার তার স্ত্রী ও শিশুদের জানাজার পরে ইয়ার্ডেন বিবাসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, যাদের হামাস বন্দীদশায় হত্যা করা হয়েছিল।

ইশকোল আঞ্চলিক কাউন্সিলের মোশাভ তজাহোরের নিকটবর্তী কবরস্থানে সংঘটিত শিরি, এরিয়েল এবং কেফির বিবাসের জন্য ফিউনারাল সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত ছিল, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও এই গানের একটি রেকর্ডিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্মৃতি ধরে রাখুন বিকল্প ধাতব ব্যান্ড দ্বারা বিরক্ত।

ব্যান্ডের প্রধান গায়ক ডেভিড ড্রাইমন তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে প্রতিক্রিয়া জানালেন।

ড্রাইমন তার গল্পের জন্য একটি ভিডিও চিত্রায়িত করেছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন: “প্রিয় ইয়ার্ডেন, হ্যালো আমার ভাই। আপনার ক্ষতির জন্য আমি খুব দুঃখিত। ইস্রায়েলের পুরো লোকেরা আজ আপনার সাথে কাঁদছে। আপনার পরিবারের স্মৃতি ধরে রাখুন। ধরে রাখুন। আপনার সন্তানদের এবং আপনার প্রিয় স্ত্রীর স্মৃতি আপনার কাছে থাকবে।

তাঁর কথাগুলি ইংরেজিতে কথা বলা হয়েছিল, “হ্যালো, আমার ভাই” এবং “ইস্রায়েলের লোকেরা” শব্দগুলি বাদে যা হিব্রু ভাষায় কথা বলা হয়েছিল।

গান স্মৃতি ধরে রাখুন হামাস বন্দীদশায় খুন হওয়া তাঁর পরিবারকে উত্সর্গীকৃত বিবাস পরিবারের শ্রুতিমধুর অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে অভিনয় করা তিনটি গানের মধ্যে একটি ছিল।

https://www.youtube.com/watch?v=6q0smoqvjuw

এটি খেলার আগে অনুষ্ঠানের হোস্ট কার্মিত পালতি কাটজির বলেছিলেন যে গানটি “ইয়ার্ডেন যে জায়গাটি হতে আগ্রহী এবং আমাদের কাছ থেকে তাঁর অনুরোধটি প্রকাশ করেছে, গানের গানের মাধ্যমে, যা ইয়ার্ডেন উত্সর্গ করার জন্য বেছে নিয়েছিল।”

“আপনার জীবনের বাকি অংশটি সর্বাধিক করুন you আপনার সুযোগ থাকাকালীন বিশ্বকে পুরোপুরি বেঁচে থাকুন the স্মৃতিগুলি ধরে রাখুন them এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি মুহূর্তকে আপনার হৃদয়ের কাছে রাখুন। আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি যখন আত্মা থাকে ভুলে গেছি। ” গানটি বাজানো হয়েছিল, এবং শুকনো চোখও বাকি ছিল না।

সর্বশেষ সংবাদ সহ আপডেট থাকুন! জেরুজালেম পোস্ট নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করুন

অনুভূতি চিত্রিত করার পদ্ধতি হিসাবে সংগীত

এর আগে, কার্মিট শ্রুতিমধুর পরিষেবাটির শুরুতে বলেছিলেন, “আজকের পরিষেবাটিতে এমন গানগুলি প্রদর্শিত হবে যা ইয়ার্ডেন তার ভালবাসা এবং অনুভূতি প্রকাশের জন্য অন্য উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল।” যার সাথে আমরা খুলব “শব্দটি এখন ইয়ার্ডেন কোথায় আছে তা বর্ণনা করে। ‘আমি জেগে উঠেছিলাম একা কারণ এই খালি বাড়ির ভিতরে সমস্ত পাখি উড়ে গেছে, আমার ডাকটি শোনার জন্য কোন দেবদূত নেই। আমি আজ একা জেগেছি জীবনের যুদ্ধের হত্যার ক্ষেত্রগুলি চিরতরে বন্ধ। ‘

জানাজায় প্রথম গানটি ছিল রোমান আকাশ আমেরিকান হেভি মেটাল ব্যান্ডের দ্বারা সেভেনফোল্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। হোস্ট কার্মিট গানটি থেকে লাইনগুলি উদ্ধৃত করে এবং সেগুলি তার গানে প্রয়োগ করেছিলেন: “আপনি যখন আপনার জীবন নিয়েছিলেন তখন আপনি শান্ত ছিলেন/ আপনি যাওয়ার আগে, স্বর্গের চেহারা কেমন তা আমাদের বলুন,” এবং তারপরে গানের রেকর্ডিংটি বাজানো হয়েছিল।

https://www.youtube.com/watch?v=egdbjop9uky

জানাজায় খেলা দ্বিতীয় গানটি ছিল আমি আপনাকে ধন্যবাদ সন্তান আমেরিকান সংগীতশিল্পী, গীতিকার এবং ধাতব গিটারিস্ট জাচ ওয়াইল্ড, ওজি ওসবার্নের গিটারিস্ট এবং দ্য ব্যান্ড ব্ল্যাক লেবেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নামে পরিচিত।

https://www.youtube.com/watch?v=TB45RVDSB30

“ইয়ার্ডেন আরিয়েল এবং কেফিরকে ‘আই থ্যাঙ্কস চাইল্ড’ গানটি উত্সর্গ করতে বেছে নিয়েছিলেন,” হোস্ট বলেছেন। “আপনার চোখে সান্ত্বনা, আপনার হাসিতে উষ্ণতা, বিশ্বাস পথ থেকে দূরে সরে গেছে। আপনিই জীবনকে জীবনযাপনের মূল্যবান করে তুলেছেন I আমার কাছে জেনে রাখুন। গানটি তখন বাজানো হয়েছিল।

হাজার হাজার ইস্রায়েলি তাদের সাথে ইস্রায়েলের দক্ষিণের তজোহর কবরস্থানে তাদের চূড়ান্ত বিশ্রামের জায়গায় যাওয়ার রাস্তা ধরে।

অল্প বয়স্ক মা এবং তার শিশু বাচ্চাদের তাদের চূড়ান্ত বিদায় নিয়ে লড়াই করার সময় উপস্থিতরা অশ্রু-জাগ্রত এবং দৃশ্যমানভাবে অশান্তি পেয়েছিলেন, যাদের তারা মরিয়া হয়ে জীবিত থেকে উদ্ধার থেকে উদ্ধার দেখার আশা করেছিলেন।

শিরির বাবা -মা, মার্গিট এবং ইয়োসি সিলবারম্যানের কবরগুলির কাছে শিরি, কেফির এবং এরিয়েলকে এক সাথে কবর দেওয়া হয়েছিল, October ই অক্টোবর খুন করা হয়েছিল।

ইভ ইয়ং এবং যুবাল লেভি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।