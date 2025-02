ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসম্মান করার পরে’ ইউক্রেনের জেলেনস্কিকে লাথি মেরেছিলেন

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বিতর্কিত ওভাল অফিসের বৈঠকের পর শুক্রবার ভোরে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যান।

জেলেনস্কির অকাল প্রস্থানের কয়েক মিনিট আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে একটি বিস্ফোরক দ্বন্দ্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন, যেখানে ট্রাম্প জেলেনস্কিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহিত সহায়তার জন্য অকৃতজ্ঞ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস জেলেনস্কিকে “অসম্মানজনক” বলে অভিযোগ করেছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান বলে দাবি করেছিলেন।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণকারী রাশিয়ার সাথে মার্কিন নেতৃত্বাধীন শান্তি চুক্তি মেনে নিতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ “তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুয়া খেলা”।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিয়ের সাথে ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ফেব্রুয়ারি 28, 2025 এর হোয়াইট হাউসে সাক্ষাত করেছেন। (ক্রেডিট: ব্রায়ান স্নাইডার/রয়টার্স)

ট্রাম্প যোগ করেছেন, “আপনি হয় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছেন বা আমরা বাইরে আছি।” “এবং যদি আমরা বাইরে থাকি তবে আপনি এটি লড়াই করে ফেলবেন এবং আমি মনে করি না এটি সুন্দর হতে চলেছে।”

“আপনার কাছে কার্ডগুলি নেই। একবার আমরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে আপনি আরও ভাল অবস্থানে রয়েছেন But তবে আপনি মোটেও কৃতজ্ঞ অভিনয় করছেন না, এবং এটি খুব ভাল জিনিস নয় I’ll আমি সত্যবাদী হব। এটি খুব ভাল জিনিস নয়” “

জেলেনস্কি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি তার নরম পদ্ধতির বিষয়ে ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তাকে “একজন হত্যাকারীর সাথে কোনও আপস না করার” অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ট্রাম্পের দাবির দিকেও এগিয়ে গিয়েছিলেন যে ইউক্রেনীয় শহরগুলি তিন বছরের যুদ্ধের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে পুতিন একটি চুক্তি করতে চান।

চুক্তিতে কোনও সুরক্ষা গ্যারান্টি নেই

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আলোচনার চুক্তিতে ইউক্রেনের বিশাল খনিজ সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উন্মুক্ত হবে তবে ইউক্রেনের জন্য আমেরিকান সুরক্ষার গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কিয়েভের জন্য হতাশা। ট্রাম্প বলেছেন যে ব্যবসায়ে আমেরিকানদের উপস্থিতি গ্যারান্টির ফর্ম হিসাবে কাজ করবে।

এই চুক্তিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কতটা মূল্যবান হবে তা বানান নয়। ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি কয়েকশো বিলিয়ন ডলার অর্জনের প্রত্যাশা করছেন। জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি এমন কোনও চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না যা তার দেশকে প্রজন্ম ধরে debt ণে ফেলবে।

ইউক্রেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের যৌথভাবে মালিকানাধীন এবং পরিচালিত একটি পুনর্গঠন তহবিলে সমস্ত প্রাসঙ্গিক ইউক্রেনীয় সরকার-মালিকানাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পদের ভবিষ্যতের নগদীকরণ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত রাজস্বের 50% অবদান রাখবে।

চুক্তিতে তহবিলগুলি কীভাবে ব্যয় করা হবে তা নির্দিষ্ট করে না, বা এটি অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট সম্পদগুলি সনাক্ত করে, যদিও এটি বলেছে যে তারা খনিজ, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি গ্যাস টার্মিনাল এবং বন্দরগুলির মতো অবকাঠামোগত আমানত অন্তর্ভুক্ত করবে।

ওয়াশিংটনের আলোচনায় জেলেনস্কির পক্ষে কূটনৈতিক উত্সাহ, যিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে আলোচনা করার আগে ট্রাম্পের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের গুরুত্বের কথা বারবার কথা বলেছেন।

“ইউক্রেনীয়রা এটিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ সচেতন ছিল এবং এটি (খনিজ চুক্তি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত হওয়ার উদ্বোধন হিসাবে ব্যবহার করে,” সংবেদনশীল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করা কিয়েভ ভিত্তিক ইউরোপীয় কূটনীতিক বলেছেন।

কিয়েভ আশা করছেন যে এই চুক্তিটি ট্রাম্পকে ইউক্রেনের যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে ফিরিয়ে আনতে উত্সাহিত করবে এবং সম্ভাব্যভাবে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের কাছ থেকে নতুন রাউন্ডের সহায়তার জন্য সমর্থনও অর্জন করবে।

ইউক্রেন তার প্রতিরক্ষা শিল্পের উত্পাদন দ্রুত প্রসারিত করেছে তবে বিদেশী সামরিক সহায়তার উপর প্রচুর নির্ভরশীল রয়ে গেছে, পাশাপাশি জনশক্তি পুনরায় পূরণ করার জন্য লড়াই করে যা এটি অনেক বড় শত্রুদের সাথে লড়াই করে।

While Ukraine repelled Russia’s invasion from the outskirts of Kyiv and recaptured swathes of territory in 2022, Russia still controls around a fifth of Ukraine and has been slowly taking ground since a failed Ukrainian counteroffensive in 2023. Kyiv’s troops hold a chunk of land in Russia’s western Kursk region after a 2024 incursion.