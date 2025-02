তাসমানিয়ায় ভর শুকানো, 157 ডলফিনস মারা যায়

The mass beaches of the cetaceans are increasingly frequent in the world. কারণগুলি এখনও অজানা, তবে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হতে পারে।

“যা নিশ্চিত তা হ’ল এই প্রাণীদের দৃ strong ় সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে এবং একটি দিশেহারা নমুনা অন্য সকলকে তীরে আকৃষ্ট করতে পারে,” কার্লিয়ন বলেছিলেন।

“তাসমানিয়া গণ সৈকতগুলির জন্য একটি হট পয়েন্ট, সম্ভবত ভৌগলিক অবস্থানের কারণে,” সামুদ্রিক প্রাণীজগতের বিশেষজ্ঞ ভেনেসা পিরোটা বলেছিলেন।