লেবাননের নিরাপত্তা সূত্র এএফপিকে বলেছে যে স্ট্রাইকটি একটি রকেট লঞ্চারে আঘাত হানে, বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরিত হয়; আইডিএফ বলেছে যে তারা ‘যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী’ কাজ করছে

The post দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ অস্ত্রের ট্রাক লক্ষ্য করে ইসরায়েলি হামলায় 5 জন নিহত হয়েছেন appeared first on টাইমস অফ ইসরায়েল।

Source link