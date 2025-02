দক্ষিণ সিরিয়ায় নেতানিয়াহু মন্তব্যগুলি মিশ্র প্রতিক্রিয়াগুলি ছড়িয়ে দেয় – ইস্রায়েলের সংবাদ

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর একটি ক্ষয়িষ্ণু দক্ষিণ সিরিয়ার দাবি এবং এলাকার দ্রুজ সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি একটি প্রতিশ্রুতি তৈরি করে এবং অফলাইন উভয়ই একটি উত্থান সৃষ্টি করেছিল।

যারা শান্তির আহ্বানকে সমর্থন করেছিলেন এবং যারা সিরিয়া বিভাগ এবং বাইরের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা প্রচার করেছিলেন তাদের মধ্যে নেতাকর্মী এবং ব্লগাররা ছিঁড়ে গিয়েছিলেন।

“আমরা দক্ষিণ সিরিয়ার একটি সম্পূর্ণ ডিমিলিটারাইজেশন, কুনিট্রা, দারা এবং সুওয়েদা প্রদেশগুলিতে একটি সম্পূর্ণ ডিমিলিটারাইজেশন দাবি করি। তেমনিভাবে, আমরা দক্ষিণ সিরিয়ার দ্রুজ সম্প্রদায়ের জন্য কোনও হুমকি সহ্য করব না। ”

নেতানিয়াহুর এই মন্তব্যগুলি দক্ষিণ সিরিয়ার দ্রুজ সম্প্রদায়ের উপর পৃষ্ঠপোষকতার প্রথমবারের মতো ইস্রায়েলি সম্প্রসারণ হিসাবে দেখেছিল।

ডিসেম্বরে, আসাদ সরকারের পতনের পরে, ইস্রায়েলি গোলান হাইটসের নিকটবর্তী হাদারের দ্রুজ গ্রাম থেকে ড্রুজ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি সভা ইস্রায়েলি গোলানকে “কম দুষ্ট” হিসাবে ইস্রায়েলি গোলানকে যোগদানের জন্য একটি ভাইরাল ভিডিওতে দাবি করেছিল, নতুন শাসনের প্রতি অনুগত-জিহাদিস্ট মিলিশিয়াদের সাথে তুলনা।

“আমরা যারা আমাদের মর্যাদা রক্ষা করি তাদের সাথে আমরা রয়েছি … কেউ যদি ছবি তুলছে বা রেকর্ডিং করছে তবে আমি কিছু মনে করি না – আমরা গোলানের সাথে সংযুক্ত হতে বলি … হ্যাডারের ভাগ্য আশেপাশের গ্রামগুলির ভাগ্য, আমরা চাই গোলানে আমাদের আত্মীয়কে যোগ দিতে, অন্যায় ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত থাকতে বলার জন্য, “একজন বক্তা বলেছিলেন, অন্যরা চিৎকার করে বলেছিল,” আমরা সম্মত, আমরা সম্মত। “

দুটি অঞ্চলও বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন রূপচর্চা দেখিয়েছে, যার সাথে আসাদ সরকারের প্রতি প্রাক্তন আরও অনুগত রয়েছে। পরবর্তীকালে তারা গত এক দশক ধরে আসাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ দেখেছিল, কারণ তারা এই অঞ্চলে দ্রুজ জনগোষ্ঠীর পদ্ধতিগত নিপীড়নকে বিবেচনা করেছিল।

নেতানিয়াহুর মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্যগুলি বৈচিত্র্যময় হয়েছে, অনেকগুলি নন-ড্রুজ তাদের সিরিয়ার বিভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া-বা দক্ষিণ সিরিয়ায় দ্রুজের জন্য ইস্রায়েলি-সমর্থিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে।

একই প্রসঙ্গে, নেতানিয়াহু, কুনিট্রা, দারা এবং সুইডা দ্বারা ইস্রায়েল বিরোধী লেখক এবং সিরিয়ান শাসনের অনুগত অনুগতদের দ্বারা উল্লিখিত তিনটি শহরকে বিস্তৃত সমালোচনা করা হয়েছিল।

ড্রুজ অরিজিনের নিজেই আল-জাজিরা অ্যাঙ্কর ফয়সাল আল-কাসিম এই সমালোচনার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন, “দক্ষিণ সিরিয়ার দোষ কী … যে এই শহরগুলি এবং তাদের লোকেরা নেতানিয়াহুর কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু আক্রমণ করার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে বিবৃতি? কুনিট্রা, দারা এবং সুওয়েডার সম্মানিত লোকেরা নেতানিয়াহুর বক্তব্যের জন্য দায়বদ্ধ নয়, সুতরাং তাদের অভিযুক্ত করা উচিত নয় … কে আপনাকে বলেছিল যে কুনিট্রা, দারা এবং সুওয়েডার খাঁটি, দেশপ্রেমিক সিরিয়িয়ান লোকেরা নেতানিয়াহুর দাবিতে স্বীকৃতি পাবে? “

তিনি জেরুজালেম পোস্টকে বলেছিলেন, “বিষয়গুলি যত্ন সহকারে চিন্তা করা দরকার।” “আমরা এমন একটি সমাজের কথা বলছি যা একটি অত্যাচারী শাসনের অধীনে কয়েক দশক ধরে জীবনযাপন করে চলেছে এবং এই ধরণের বেপরোয়া বার্তাগুলি ক্ষতির কারণ হতে পারে।”

আমন আরও বলেছিলেন, “আপনি যদি আজ সুওয়েডার দিকে তাকান, তবে নেতানিয়াহুর মন্তব্য এবং সুওয়েডার বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ ছিল।

“ইস্রায়েলে আমাদের ড্রুজ লেবানন এবং সিরিয়ায় আমাদের ভাইদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা তাদের যথাসম্ভব প্রতিটি উপায়ে সহায়তা করব, তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অনুভূতির প্রতি আরও মনোযোগী হওয়া উচিত এবং পাশ্চাত্যদের মতো আরবদের সাথে কথা না বলা উচিত।” এখনও ইতিবাচক যে টিভিতে যা শোনা যায় এবং “হৃদয়ে কী রয়েছে” এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অন্যান্য দ্রুজ কণ্ঠস্বর ততটা সমালোচনামূলক ছিল না এবং সাবধানতার সাথে আশাবাদী বার্তা জানিয়েছিল।

পোস্ট: “আমরা সাধারণভাবে সুওয়েডা এবং সিরিয়ান দক্ষিণের পক্ষে সেরা চান এমন কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

“সুওয়েডা সিরিয়ার বাকী অংশের বিস্তৃত অংশ থেকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ভুগছেন, এবং এই সমালোচকদের যত্ন নেই যে হায়াত তাহরির আল-শামের মধ্যে কয়েকশো বিদেশী জাতীয়তা উপস্থিত রয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, যা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল the government in Damascus.”

একইভাবে, সুওয়াদায় সদ্য গঠিত সামরিক কাউন্সিলের কমান্ডার তারেক আল-শৌফি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, “আমরা সামরিক কাউন্সিলের অবস্থানকে সমর্থন করে এমন প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ড্রুজ সম্প্রদায় এবং এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষায় অবদান রাখি। “

তেমনিভাবে, বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত সুয়েডা থেকে সিরিয়ার ড্রুজ ফিনান্স ম্যানেজার আহসান ফারহাত বলেছেন যে, তিনি মাটিতে যা শুনেছেন, তা থেকে দক্ষিণ সিরিয়ার লোকদের উদ্বেগজনক মূল বিষয়গুলি অর্থনৈতিক বিষয়। “সুওয়েদা, দারা এবং কুনিত্রার জনগণ একটি কঠিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছে,” ফারহাত বলেছেন পোস্ট।

“ড্রুজ নেতানিয়াহুর মন্তব্যকে সমর্থন করে কারণ তাদের জন্য, এর অর্থ মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার আরও বেশি সুযোগ দেওয়া এবং যুদ্ধ বা উগ্রবাদীদের আশেপাশে বাস করা। The majority are merchants and farmers who are not interested in extremism and suffered under the Assad regime,” he added.

নেতানিয়াহুর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করা সিরিয়ার কণ্ঠস্বর সম্পর্কে, ফারহাত দাবি করেছিলেন যে “এগুলি ‘ক্ষুধার্ত’ থেকে নয়।”

“ক্ষুধার্ত,” তিনি বলেছিলেন, “কেবল তাদের বাচ্চাদের জন্যই সেরা চান। আমার পরিবেশের উনানব্বই শতাংশ মনে করে যে অর্থনীতির বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমাধান করা দরকার।

“কেন শান্তি তৈরি করবেন না এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেই? সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না কেন? জুলানী যদিও তিনি ক্যারিশম্যাটিক এবং ফটোজেনিক হওয়ার চেষ্টা করেন, তবে তিনি একটি দুষ্টু পটভূমি থেকে এসেছিলেন। তিনি অত্যন্ত চরমপন্থী, এবং দক্ষিণ সিরিয়ার সেই সাধারণ কৃষকরা চান না দামেস্কের পরবর্তী কাবুল হয়ে উঠুক। ”