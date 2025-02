দেশগুলি প্রকৃতি রক্ষার জন্য 200 বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে পৌঁছেছে। মার্কিন জড়িত ছিল না

তথাকথিত ব্রিকস দেশগুলির-ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আলোচকদের নেতৃত্বে চূড়ান্ত চুক্তিতে প্রতিনিধিরা প্রকৃতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন উত্স থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে 200 বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমাদের সন্ধানের পরিকল্পনায় একমত হতে দেখেছিল।

(গ্রাহাম হিউজেস/কানাডিয়ান প্রেস)

চুক্তিটি কানাডার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জন্যও একটি জয়। ফিনান্স ডিলটি ২০২২ সালে মন্ট্রিয়ালে একটি যুগান্তকারী চুক্তির ফলস্বরূপ, যখন দেশগুলি বিশ্বের জমি এবং মহাসাগরগুলির 30 শতাংশ রক্ষা করতে সম্মত হয়েছিল।

সেই থেকে কানাডিয়ান সরকার একটি সহ একটি সহ ঘরে সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় তহবিলকে চাপ দিয়েছে ঘোষণা বৃহস্পতিবার আর্কটিকের ইনুইট-নেতৃত্বাধীন সংরক্ষণের জন্য 200 মিলিয়ন ডলার।

Delegates also agreed to explore whether a new biodiversity fund needed to be created, as requested by some developing countries, or whether an existing fund like the one run by the Global Environment Facility would be enough. জিইএফ গত 30 বছরে হাজার হাজার প্রকৃতি প্রকল্পগুলিতে আমাদের 23 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সরবরাহ করেছে।

“সমঝোতার চেতনা প্রত্যেকেই ছাড় দিয়েছিল, এবং সাধারণভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ফলাফল খুব ছিল

ইতিবাচক, “ব্রাজিলিয়ান বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের পরিবেশ বিভাগের পরিচালক মারিয়া অ্যাঙ্গেলিকা ইকেদা বৃহস্পতিবার রাতে রয়টার্সকে জড়িয়ে ধরে রয়টার্সকে জানিয়েছেন।

“আমি সভা থেকে সুখী এবং আশাবাদী এসেছি।”

মঙ্গলবার রোমে সিওপি 16 জীববৈচিত্র্য সম্মেলনে একটি জলবায়ু বিক্ষোভকারী একটি প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। (সিসিলিয়া ফ্যাবিয়ানো/ল্যাপ্রেস)

2024 লিভিং প্ল্যানেট রিপোর্ট শো।

জুলজিকাল সোসাইটি অফ লন্ডনের নীতি প্রধান, জর্জিনা চ্যান্ডলার, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাসকে বিপরীত করতে এবং বিপরীত করার জন্য।

নভেম্বরে সিওপি 30 জলবায়ু আলোচনার আগে প্লাস্টিক দূষণ, মহাসাগর সংরক্ষণ এবং বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশগুলি মিলিত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক জলবায়ু কূটনীতির জন্য ব্যস্ত বছরের শুরুতে আলোচনা আসে।